Plus puissante qu’une GeForce RTX 5090 : Nvidia dévoile la RTX PRO 6000

Après les RTX 6000 Ada et Nvidia Quadro RTX 6000, voici la Nvidia RTX 6000 Pro. Une carte graphique surpuissante pour l’IA.

Lors de sa conférence GTC 2025 dédiée aux professionnels, Nvidia a levé le voile sur une nouvelle carte graphique : la RTX PRO 6000. Comme les GeForce RTX 5000, elle est basée sur l’architecture Blackwell.

La surenchère de puissance

Avec votre PC IA Intel, tout devient possible Les nouveaux joyaux Lenovo Yoga sont arrivés. Alliant puissance Intel et polyvalence exceptionnelle, ces ordinateurs 2-en-1 révolutionnaires sont déjà disponibles à des prix irrésistibles chez Boulanger.

La RTX PRO 6000 intègre 24 064 coeurs CUDA, 188 coeurs RT et 752 coeurs Tensor. Sur le papier, la carte devrait donc être plus puissante que la GeForce RTX 5090 (21760, 170 et 680 coeurs respectivement), le fleuron de Nvidia pour le grand public.

Ce n’est pas tout, le GPU est accompagné par 96 Go de VRAM GDDR7 ECC sur un bus 512 bits.

Évidemment, cette carte n’est pas du tout pensée pour du jeu vidéo, ni pour le grand public. Il s’agit d’une carte pour les stations de travail ou les serveurs, qui ont des rendus 3D très lourds à réaliser ou de l’inférence à faire sur des modèles d’IA particulièrement complexes.

Nvidia n’a pas annoncé de prix pour cette nouvelle carte graphique, mais sachez que les RTX 6000 ADA, la génération précédente, se monnaye au-delà des 7000 dollars l’unité.