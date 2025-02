Votre RTX 5090/5070 Ti est moins puissante que prévu ? NVIDIA reconnaît un défaut majeur

Les nouvelles RTX de Nvidia souffrent d’un manque de ROPs. Un souci reconnu par Nvidia qui propose déjà une solution.

RTX 5070 Ti // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Après avoir lancé ses RTX 50xx, le géant incontesté des cartes graphiques, Nvidia, se retrouve sous le feu des projecteurs pour de mauvaises raisons : un défaut de fabrication touchant ses fleurons, les RTX 5090 et 5070 Ti.

Oups, on a oublié des ROP

Peu après leur sortie, des utilisateurs ont commencé à signaler des performances anormalement basses sur certaines RTX 5090. Le diagnostic a été rapide. Il s’avère que certaines cartes sont tout simplement amputées de plusieurs unités de rendu, ou ROP (Render Output Units). On passe par exemple de 176 à 168 ROPs sur une RTX 5090. Ces unités sont cruciales pour la finalisation du rendu des images et leur absence a un impact direct et négatif sur les performances — entre 4 et 5 % —, en particulier à hautes résolutions.

On imagine bien le chaos généré. Pour des cartes graphiques vendues à prix d’or et censées offrir le summum de la performance, certains de leurs acquéreurs se retrouvent bridés par un défaut de fabrication. Plutôt frustrant quand on a déboursé plus de 1000 euros dans sa carte graphique.

Nvidia reconnaît l’erreur et remplace

Face à l’ampleur du problème, NVIDIA n’a pas tardé à réagir. L’entreprise a rapidement reconnu l’existence du défaut sur les RTX 5090, mais aussi RTX 5070 Ti, confirmant qu’un « nombre limité » de cartes étaient concernées. Un nouveau lot de production a été mis en place, corrigeant le problème, et NVIDIA a mis en place un programme de remplacement pour les utilisateurs affectés.

Comment ausculter son GPU ?

Pour savoir si votre RTX 5090 ou toute récente RTX 5070 Ti est concernée, il suffit de lancer GPU-Z afin d’analyser le nombre de ROPs contenu à la ligne ROPs/TMUs.

sur une RTX 5090, il doit y avoir 176 ROPs,

sur une RTX 5070 Ti, il doit y avoir 96 ROPs.

Si les valeurs sont différentes, Nvidia vous invite à contacter le revendeur ou le fabricant pour demander un remplacement. Problème, ces cartes sont en rupture de stock depuis leur sortie. Les utilisateurs devront sans doute s’armer de patience pour obtenir une nouvelle unité, ou continuer d’utiliser leur modèle actuel malgré son incomplétude.

Un problème qui n’est pas isolé

Ce n’est pas la première fois que le secteur des cartes graphiques est confronté à des problèmes de fiabilité. Chez Nvidia, on se souvient notamment des condensateurs défectueux sur les GeForce FX 5000 de 2003 qui causaient des artefacts ou des plantages. Plus récemment, ce sont certains connecteurs 12VHPWR des RTX 4090 qui avaient fondu.

Ces précédents rappellent que la course à la performance se fait parfois au détriment de la fiabilité. L’art de trouver l’équilibre délicat entre innovation, performance et fiabilité.

