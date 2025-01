RTX 5090 : les premiers benchmarks sont là, est-elle vraiment beaucoup plus puissante que la RTX 4090 ?

À la veille de la levée de l’embargo sur les tests de la RTX 5090, de premiers résultats de benchmarks synthétiques viennent d’émerger via le site VideoCardz, révélant des performances qui méritent une analyse approfondie.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les tests 3DMark de la RTX 5090, dévoilées par VideoCardz, montrent des gains spectaculaires par rapport à la RTX 4090. Sur Time Spy Extreme, test DirectX 12 en 4K, la nouvelle carte affiche un score de 25 485 points contre 19 486 pour la 4090, soit une amélioration de 30,8 %.

Plus impressionnant encore, le benchmark Steel Nomad révèle une progression de 53,35 % avec 14 133 points contre 9 216. Speed Way, test DirectX 12 Ultimate en 1440p intégrant le ray tracing, indique quant à lui une avance de 43 %.

La RTX 5090 prend une grande longueur d’avance… vraiment ?

Cependant, ces chiffres enthousiasmants doivent être tempérés. Tout d’abord, il faut prendre en compte l’augmentation de la consommation annoncée de la carte. La GeForce RTX 5090 est annoncée avec une consommation de 575W, soit 27,78% de plus que la GeForce RTX 4090.

Selon plusieurs testeurs cités par VideoCardz, les performances en jeu sont nettement plus modestes, avec une amélioration moyenne d’environ 20 % par rapport à la RTX 4090. Cette différence significative entre tests synthétiques et performances réelles pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment l’optimisation des pilotes et les limitations du processeur dans certains jeux.

Cette situation fait écho aux récentes déclarations d’un responsable Nvidia, qui avait déjà modéré les attentes en indiquant que même la RTX 5070 n’atteindrait pas les performances d’une 4090 sans DLSS.

La RTX 5090, dont le lancement est prévu pour le 31 janvier, semble donc prometteuse mais nécessite une analyse plus approfondie en conditions réelles. Les gains impressionnants observés dans les benchmarks 3DMark, particulièrement dans les tests intégrant le ray tracing, suggèrent une évolution significative de l’architecture Blackwell, même si ces résultats ne se traduisent pas directement en expérience de jeu.

Les joueurs devront attendre les tests complets, notamment en jeu, pour évaluer précisément l’intérêt d’une mise à niveau vers cette nouvelle génération de cartes graphiques. On rappelle d’ailleurs que cette nouvelle génération est beaucoup plus gourmande énergétiquement, donc ce n’est finalement pas une surprise de voir de tels résultats sur les benchmarks. Reste à voir à quel point va s’envoler la facture d’électricité des joueurs.