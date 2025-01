Nvidia GeForce RTX 5070, 5080, 5090 : votre PC est-il compatible avec les nouvelles cartes graphiques ?

Les nouvelles cartes graphiques de Nvidia annoncent battre des nouveaux records de performances, mais aussi de consommation électrique. Boitier, alimentation, PCI Express, on fait le point sur les possibles problèmes de compatibilité.

C’est sans doute l’une des annonces à retenir du CES 2025 : Nvidia a dévoilé les GeForce RTX 5070, 5070 Ti, 5080 et 5090 à Las Vegas. Avec leurs nouvelles capacités en matière d’IA, elles promettent des jeux encore plus fluides et photoréalistes.

Les cartes graphiques font déjà beaucoup parler d’elles, et interrogent sur Internet quant à la compatibilité des PC avec toutes leurs nouveautés.

L’alimentation de mon PC est-elle suffisante ?

Le premier problème de compatibilité possible avec les nouvelles cartes graphiques, c’est l’alimentation nécessaire. Les GeForce RTX 5000 sont annoncées plus gourmandes que les GeForce RTX 4000 ou 3000 en leurs temps.

Voici le TGP des cartes de Nvidia :

GeForce RTX 5090 : 575W

GeForce RTX 5080 : 360W

GeForce RTX 5070 Ti : 300W

GeForce RTX 5070 : 250W

Nvidia propose à nouveau le connecteur standard d’alimentation (PCIe Gen 5) permettant de délivrer jusqu’à 600W, mais on peut passer par des adapteurs PCIe 8-pin classiques (jusqu’à 4 nécéssaire pour la RTX 5090).

Nvidia recommande une alimentation d’au moins 650W pour la RTX 5070, 750W pour la RTX 5070 Ti, 850W pour la 5080 et 1000W pour la 5090.

La marque semble ici proposer une estimation hausse de la consommation de nos PC, et c’est normal pour une recommandation officielle.

Un outil comme Outervision permet d’évaluer la demande d’un PC. Même en mettant le paquet sur les autres composants, avec un AMD Ryzen 9 9950X, 4×32 Go de RAM DDR5, 3 SSD NVMe, 5 ventilateurs 120 mm, un refroidissement watercooling 360 et 10 périphériques USB, on arrive à une consommation estimée de 340W en charge (sans la carte graphique donc).

Sauf à imaginer que la RTX 5090 consomme 700W en charge, on pense que l’on peut se permettre des alimentations un peu moins véloces que ce que recommande officiellement Nvidia.

À vous de regarder précisément ce que votre configuration consomme pour évaluer si votre alimentation sera suffisante.

Mon boitier est-il compatible ?

C’est la bonne nouvelles des annonces des GeForce RTX 5000, en tout cas pour ce qui est des modèles Founders Editions conçus et commercialisés par Nvidia directement : la taille est largement réduite.

L’ensemble de la gamme se contente de deux slots en hauteur, pour un boitier allant jusqu’à 304 mm en longueur et 137 mm en largeur pour les RTX 5080 et 5090. Toutes les Founders Editions sont compatibles SFF, le cahier des charges de Nvidia pour des PC de bureaux compacts.

RTX 5070 : 242 mm x 112 mm x 2 slots

RTX 5080 : 304 mm x 137 mm x 2 slots

RTX 5090 : 304 mm x 137 mm x 2 slots

Apriori le boitier ne devrait donc pas être un soucis, surtout si vous optez pour une Founders Edition.

Et ma carte mère ?

Autre nouveauté des GeForce RTX 5000, l’utilisation d’un bus PCI Express Gen 5 pour communiquer avec la carte mère.

Toutefois, et c’est important de le préciser, le PCI Express est compatible dans les deux sens. Autrement dit il est parfaitement possible de brancher une GeForce RTX 5000 sur une carte mère équipée d’un port PCI Express Gen 4 ou Gen 3.

Se faisant vous sacrifiez une part de la bande passante disponible pour la carte graphique. Sans test comparatif, difficile de savoir si cela se traduira par une baisse de performance.

Sur la génération précédente, un test réalisé par TechPowerUp démontre à quel point nos cartes graphiques utilisent peu la bande passante du PCI Express. Ainsi, même en 4K, une GeForce RTX 4090 ne voyait ses performances baisser que de 3 à 6% en remontant jusqu’au PCI Express 2.0, une norme remontant à 2007, il y a 18 ans.

Peut-être que l’utilisation plus intensive de l’IA augmentera le besoin en bande passante des GeForce RTX 5000, mais pour le moment rien ne permet de le deviner.