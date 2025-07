Nvidia s’apprête à sortir une même carte graphique pour la 5eme fois

Une mystérieuse RTX 3050 A se montre de nouveau pour un futur lancement. L’entrée de gamme de Nvidia pourrait bien accueillir un nouveau modèle.

La GeForce RTX 3050 de Nvidia est actuellement la 5ème carte graphique la plus utilisée par les joueurs sur Steam. Sortie en 2022, elle offrait le point d’entrée le plus accessible de l’architecture Ampere pour du jeu en 1080p.

Le modèle s’est vu décliné en plusieurs versions depuis son lancement : deux modèles 4 et 8 Go exploitant un GPU différent en 2022 suivi un modèle 8 Go et enfin un modèle 6 Go moins puissant en 2024.

Il semblerait que Nvidia n’ait pas dit son dernier mot sur la RTX 3050 alors qu’une 5ème itération serait en préparation, avec plusieurs nouveautés à la clé.

Une 5ème RTX 3050 sous Ada Lovelace

Cette nouvelle version fait l’objet de rumeurs depuis l’année dernière et son existence semble se confirmer via l’outil GPU-Z. Ce dernier liste en effet une mystérieuse RTX 3050 A dont on ne sait pour le moment pas grand-chose.

La seule caractéristique connue réside dans le GPU utilisé, l’AD106, qui utilise l’architecture plus récente Ada Lovelace des GeForce RTX 4060 Ti, RTX 4070 Mobile et RTX 4070 Max-Q.

RTX 3050 8 Go (GA106-150) RTX 3050 8 Go OEM RTX 3050 8 Go (GA107-150) RTX 3050 6 Go (GA107-325) GPU GA106-150 GA106-150 GA107-150 GA107-325 Mémoire (VRAM) 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 6 Go GDDR6 Bus mémoire 128 bits 128 bits 128 bits 96 bits Cœurs CUDA 2,560 2,304 2,560 2,048 Cœurs RT 20 18 20 16 Cœurs Tensor 80 72 80 64 Fréquence GPU (Base/Boost) 1,552/1,777 MHz 1,515/1,755 MHz 1,552/1,777 MHz 1,042/1,470 MHz Bande passante mémoire 224 Go/s 224 Go/s 224 Go/s 168 Go/s TBP (W) 130 130 115 70 Date de lancement 27/01/2022 18/07/2022 16/12/2022 02/02/2024 Version Modèle standard Version OEM Changement de puce Version 6Go low cost

Nous ne savons pas encore si ce modèle s’avère être ou non un GPU destiné aux seuls PC portables ou si une version desktop est bien prévue pour cette nouvelle itération.

Il reste maintenant à savoir combien de VRAM ce GPU embarquera ainsi que le nombre de cœurs CUDA proposée par rapport aux quatre précédentes versions. Cela pourrait en faire une nouvelle proposition d’entrée de gamme toujours plus compétitive dans le segment à moins de 200 euros.