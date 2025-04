Voici Zorah, la démo Nvidia qui montre pourquoi votre carte graphique est dépassée

Nvidia propose désormais au téléchargement sa démonstration technique « Zorah ». Basée sur l’Unreal Engine 5, cette démo met en évidence les plus belles nouveautés technologiques des GeForce RTX 5000.

La démonstration technique « Zorah » offre plusieurs scènes mettant en exergue le Path Tracing, dans toute sa splendeur technologique // Source : Nvidia

Utilisée pour la première fois lors du CES 2025 et améliorée plus récemment pour la GDC, la démonstration technique « Zorah » est désormais accessible au travers d’un téléchargement gratuit.

Conçue par Nvidia pour mettre en exergue les meilleures fonctionnalités des GeForce RTX 5000 « Blackwell », cette démo met notamment l’accent sur l’apport du Path Tracing, et sa capacité à rendre photoréaliste l’éclairage, les reflets ou encore l’ombrage d’une scène rendue en temps réel par le GPU. Une scène que les cartes graphiques d’ancienne génération auraient eu bien du mal à animer, mais qui est à la portée des nouvelles puces Nvidia — surtout les plus puissantes.

Une démonstration basée sur l’Unreal Engine 5

Basée sur l’Unreal Engine 5 (et donc sous licence, ce qui explique probablement pourquoi cette démonstration n’a pas été mise à la disposition des utilisateurs plus tôt), « Zorah » tire notamment parti du DLSS 4, du désormais incontournable Multi Frame Generation, et de la RTX Mega Geometry : une nouvelle techno intégrée directement dans le pipeline de rendu par ray-tracing.

Ces différentes technologies sont à l’oeuvre pour permettre à la démo de rendre plus d’un demi milliard de triangles par scène, des dizaines de milliers de matériaux et textures différentes, mais aussi des milliers de points de lumières, rayons et particules, sans faiblir côté fluidité (du moins si vous avez l’un des GPUs adéquats).

Une bien belle démonstration technique, mais aussi une démonstration de force pour les Neural Shaders de Nvidia, qui contribuent grandement au photoréalisme des scènes grâce à la magie prédictive de l’IA.

Si vous avez un GPU RTX 5000 et de la place sur votre SSD (cette démo pèse à elle seule 108 Go), n’hésitez pas à y jeter un oeil au travers du lien de téléchargement direct fournit par le site spécialisé VideoCardz. Attention par contre, la démo ne peut être lancée que depuis l’Unreal Engine 5, accessible pour sa part via un téléchargement indépendant sur l’Epic Games Launcher.

