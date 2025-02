Je suis passé de la Nvidia GeForce RTX 3080 à la RTX 5080 : un vrai bond en avant ou une simple upgrade ?

Passer d’une RTX 3080 à une RTX 5080, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Au lieu des habituels benchmarks, je vous propose un retour d’expérience concret après plusieurs jours de jeu avec la dernière carte de Nvidia.

Après plusieurs années de bons et loyaux services avec ma RTX 3080 Founder Edition, j’ai eu l’opportunité de tester la toute nouvelle GeForce RTX 5080… et plus particulièrement la PNY RTX 5080 Overclocked Triple Fan.

Un changement de carte graphique qui représente un énorme investissement de 1179 euros, au minimum, mais qui promet une évolution importante des performances.

Je dois l’avouer, je suis encore plutôt satisfait de ma RTX 3080 Founder Edition. Après tout, elle m’a accompagné à travers de nombreuses sessions de jeu et projets, et cela, pendant plusieurs années. Mais quand l’opportunité s’est présentée de tester la RTX 5080, j’ai sauté le pas.

Oubliez les benchmarks à n’en plus finir et les graphiques de performances qui donnent le tournis. Aujourd’hui, je vais vous parler de mon passage de la RTX 3080 à la RTX 5080 avec les yeux d’un joueur PC qui aime ses jeux, pas d’un expert hardware. Ça, on l’a déjà fait de façon très complète.

Au lieu de vous assommer avec des benchmarks synthétiques, de compter les fps, je vais vous dire comment ça se passe sur vos jeux préférés, ce que ça change au quotidien, et si ça vaut vraiment le coup de passer à la nouvelle génération quand on a déjà une RTX 3080 qui fait encore largement le job.

Le déballage

Premier constat : la taille de la bête. Ma RTX 3080 Founder Edition, que je trouvais déjà imposante, fait presque figure de modèle compact à côté. La PNY est un monstre de 32,86 cm qui occupe trois slots.

J’ai dû réorganiser légèrement l’intérieur de mon boîtier pour l’accueillir confortablement. Vérifiez aussi si vous avez la place nécessaire dans votre PC.

Le design est impressionnant, avec son backplate en métal ventilé qui lui donne un côté premium indéniable.

Personnellement, j’aime bien beaucoup le design de la Founder Edition, que nous avons testée, mais j’aime aussi ce choix de design.

Les trois ventilateurs s’intègrent parfaitement dans le design avec leurs pales taillées comme des lames de turbine — c’est à la fois discret et intimidant, exactement ce qu’on attend d’une carte graphique.

Retournez la carte et vous découvrez un backplate. PNY a opté pour un motif géométrique perforé qui fait penser à un puzzle. Ces triangles ne sont pas là que pour faire joli : ils laissent passer l’air chaud tout en donnant à la carte une allure.

Le radiateur qu’on aperçoit à travers les perforations et ce renfort en X sur le GPU, ça donne l’impression d’avoir un petit réacteur d’avion dans son PC.

Ici, on est donc sur une carte très différente de la FE, surtout avec cette version overclockée. Un énorme ventirad équipé de trois ventilateurs, c’est ce qu’on appelle une conception éprouvée.

Quelles sont les différences entre la 3080 et la 5080 ?

Sur la RTX 5080, il y a déjà une évolution architecturale importante par rapport à la RTX 3080. L’architecture Blackwell remplace l’architecture Ampere des séries 3000 avec 45,6 milliards de transistors contre 28,3 milliards, et une puce fabriquée en 4 nm contre 8 nm. Cette évolution se traduit par plus de cœurs CUDA (10 752 contre 8 704) et une fréquence Boost bien plus élevé (2617 MHz contre 1710 MHz).

La mémoire connaît aussi une belle évolution : passage de 10 Go de GDDR6X à 16 Go de GDDR7, avec une bande passante améliorée de 760,3 Go/s à 960 Go/s. L’interface mémoire s’élargit à 256 bits (contre 320 bits), mais la nouvelle technologie GDDR7 compense largement cette réduction. Le cache L2 fait également un bond en avant, passant de 5 Mo à 65 Mo, ce qui est énorme.

Le multimédia n’est pas en reste avec deux encodeurs NVENC de 9ᵉ génération et deux décodeurs NVDEC de 6ᵉ génération qui supportent désormais les formats 4:2:2, AV1 UHQ et MV-HEVC. L’interface PCIe 5.0 x16 et les sorties DisplayPort 2.1b UHBR20 permettent d’atteindre des définitions et fréquences impressionnantes : 480 Hz en 4K et jusqu’à 120 Hz en 8K avec compression DSC. Tout cela pour une consommation de 360 W, soit seulement 40 W de plus que la RTX 4080 Super.

Fonctionnalités du DLSS 4 et rétro-compatibilité des fonctions

Enfin, il y a deux technologies nouvelles. Le DLSS 4 qui utilise des transformeurs IA (Vision Transformer), au lieu des réseaux neuronaux classiques. Cette technologie permet une reconstruction d’image plus fine et plus précise. Les textures sont plus nettes, les contours plus définis, et les artefacts traditionnels du DLSS ont pratiquement disparu.

Enfin, le Multi Frame Generation x4 constitue la grosse différence de cette génération. Au lieu de générer une seule image interpolée comme sur les RTX 40, cette technologie en produit trois pour chaque frame rendue. Comme vous allez le voir plus loin dans le papier, le résultat est spectaculaire : des scènes qui tournaient à 60 ips atteignent maintenant facilement les 160-200 ips, sans compromis visible sur la qualité ou la latence.

Quelle configuration pour accueillir une RTX 5080 ?

Avant de l’installer dans le PC, parlons un peu de ce qu’il faut vraiment pour en profiter. Parce que oui, acheter une RTX 5080 sans avoir le setup qui va avec… c’est inutile. Juste une perte d’argent.

Premier point essentiel : votre processeur. Si vous pensez pouvoir garder votre bon vieux CPU d’il y a 4-5 ans, j’ai une mauvaise nouvelle. La RTX 5080 est tellement puissante qu’elle a besoin d’un processeur récent pour s’exprimer pleinement. Sans ça, vous créez ce qu’on appelle un « bottleneck » — votre CPU devient un goulot d’étranglement qui empêche votre carte graphique de donner son maximum.

Ce qu’il vous faut :

AMD : un Ryzen 7 7800X3D ou Ryzen 7 9800X3D , ou mieux évidemment

, ou mieux évidemment Intel : au minimum un Core i5 13600K, idéalement un Core i7 14700K ou Core Ultra 9 285K , ou mieux évidemment

, ou mieux évidemment 32 Go de RAM, parce qu’en 2025, 16 Go, c’est vraiment le minimum syndical

Pourquoi ? Parce que les jeux modernes sont de plus en plus gourmands en calculs CPU, surtout en haute définition avec tous les effets activés. Un CPU trop faible va bégayer, même avec la meilleure carte graphique du monde.

Le minimum vital :

Ensuite, l’alimentation. La RTX 5080 est gourmande, très gourmande même. Avec ses 360 W de TDP, elle ne plaisante pas. Et encore, c’est sans compter les pics de consommation !

Une alimentation minimum de 850 W de qualité (Corsair, be quiet!, Seasonic)

Certification 80+ Gold minimum

De préférence un modèle modulaire pour une meilleure gestion des câbles

N’essayez même pas avec une alimentation 650 W, même si sur le papier, ça peut sembler suffisant. Les pics de consommation peuvent monter très haut, et vous risquez des plantages aux pires moments.

Acheter une RTX 5080 pour jouer en 1080p à 60 Hz, c’est comme avoir un Cybertruck pour faire uniquement des trajets en ville. Cette carte est conçue pour briller en haute définition avec plein d’images affichées chaque seconde.

Les configurations recommandées :

Minimum : 1440p (QHD) à 144 Hz

Idéal : 4K à minimum 144 Hz

Pour les pros : un écran 4K OLED à 240 Hz avec HDR

L’investissement dans un bon écran est essentiel. La RTX 5080 peut pousser plus de 100 ips en définition 4K sur la plupart des jeux récents avec le ray-tracing activé. Ne la bridez pas avec un écran 1080p 60 Hz qui ne lui permettra pas d’exprimer tout son potentiel.

Bref, ne faites pas l’erreur de la brider avec du matériel dépassé. Si votre budget est serré, envisagez plutôt une RTX 4070 Ti ou une RX 7800 XT qui seront plus adaptées à un setup plus modeste.

Samsung Odyssey OLED G80SD

De mon côté, je suis déjà passé au Samsung Odyssey OLED G80SD de 32 pouces, une dalle QD-OLED avec une définition 4K UHD, ainsi qu’une fréquence de rafraîchissement max de 240 Hz. Il est compatible AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync. Comptez environ 1000 euros. C’est d’ailleurs cet écran qui me questionne sur l’upgrade de mon PC.

Place aux jeux

Hogwarts Legacy en 4K native avec ray tracing Ultra est probablement le test le plus parlant. Les 32 ips de la RTX 3080, à peine jouables, se transforment en 46 ips stables sur la 5080. La différence est encore plus marquée avec le DLSS Performance activé : on passe facilement au-dessus des 140 ips. Les détails architecturaux du château, particulièrement complexes, montrent bien l’évolution du ray tracing entre les deux générations.

Alan Wake 2 pousse les cartes dans leurs retranchements. En 4K native avec Path Tracing Ultra, la 3080 tombe à 7 ips contre 15 ips pour la 5080. Une fois le DLSS et le Multi Frame Generation x4 activés, on passe de 23 FPS à 147 ips. Les effets volumétriques et les ombres dynamiques, essentiels dans les environnements sombres du jeu, montrent l’évolution du ray tracing.

Dans Cyberpunk 2077, la différence est frappante. La RTX 3080 plafonne à 30 ips en 4K, tandis que la 5080 atteint naturellement 61 ips, et bondit à 183 ips avec le Multi Frame Generation x4. Les températures restent stables autour de 64 °C malgré tout, et la qualité d’image ne montre aucun artefact visible, même dans les reflets sur la carrosserie ou les ombres projetées par les palmiers.

Passons à Black Myth Wukong. Les 45 ips de la 3080 passent à 78 ips sur la 5080, et grimpent à 123 ips avec le Frame Generation. L’utilisation mémoire augmente significativement (de 16 à 20 Go), mais permet un rendu plus détaillé des reflets sur l’eau et une meilleure gestion des effets volumétriques dans la végétation.

Le test sur Starfield confirme cette tendance : 40 ips sur la 3080, 68 ips sur la 5080, et 108 ips avec FG activé. J’ai noté une charge CPU plus importante (50-60 %) et des températures qui grimpent jusqu’à 80 °C sur certains cœurs, signe que le processeur est davantage sollicité pour alimenter la carte graphique.

Comme vous pouvez le constater, la 4K native est désormais une option viable. Là où la 3080 nécessitait systématiquement l’activation du DLSS pour des performances acceptables, je jouais en QHD la grande majorité du temps, la 5080 peut gérer la définition native avec des paramètres élevés tout en maintenant des framerates jouables.

L’impact du DLSS nouvelle génération est considérable. La qualité d’image en mode Performance sur la 5080 est souvent supérieure au mode Qualité de la 3080, tout en offrant des performances nettement meilleures. Les artefacts classiques du DLSS — scintillement sur les petits détails, instabilité sur les textures fines — sont pratiquement inexistants.

Alors, on en pense quoi ?

Les chiffres et mon ressenti ne mentent pas : la RTX 5080 représente un bond générationnel très important par rapport à sa grande sœur.

Avec les technologies DLSS 4 et Multi Frame Generation x4, elle transforme l’expérience de jeu en 4K. Des titres comme Alan Wake 2 ou Cyberpunk 2077 deviennent parfaitement jouables avec tous les effets activés, y compris le ray tracing. Plus important encore, la qualité d’image reste exceptionnelle, même en mode Performance. C’est simple : on obtient en 4K native ce qu’on avait en 1440p il y a quelques années. Pour les possesseurs d’écrans 4K 144 Hz ou plus, c’est enfin l’occasion d’exploiter pleinement leur matériel.

Avec un prix de 1179 euros, encore les prix sont encore plus élevés aujourd’hui, la RTX 5080 représente un investissement conséquent, d’autant qu’il faut souvent l’accompagner d’une mise à niveau du reste du PC.

Si votre budget est plus serré, la génération RTX 40 offre d’excellentes alternatives comme cartes graphiques : la RTX 4080 SUPER reste une excellente carte pour le jeu en 4K, même si elle ne dispose pas du Multi Frame Generation x4. Du côté d’AMD, la RX 7900 XTX propose des performances similaires pour un prix plus petit.

