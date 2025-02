Les Nvidia GeForce RTX 5080 et 5090 introuvables ? Cela va durer longtemps

Entre production limitée et demande explosive, les RTX 50 de Nvidia sont devenus quasi impossible à obtenir.

Bis repetita. La nouvelle carte graphique Nvidia, la GeForce RTX 5090, fait face à une crise d’approvisionnement sans précédent. Les délais d’attente atteignent désormais jusqu’à 16 semaines chez certains revendeurs.

C’est un scénario qu’on commence à bien connaître dans le monde du gaming. À peine lancée, la nouvelle gamme RTX 50 s’est volatilisée des rayons en quelques heures. Que ça soit la RTX 5080, dont vous trouverez le test ici, ou la RTX 5090, également testée par nos soins.

Vous connaissez la chanson : dès qu’il y a pénurie, les scalpers se frottent les mains. Ces revendeurs opportunistes n’ont pas perdu de temps pour mettre leurs griffes sur les précieuses cartes. Résultat ? Sur eBay et LBC, les prix s’envolent jusqu’à tripler ! De quoi donner des sueurs froides aux joueurs les plus motivés.

Alors pourquoi cette pénurie ? Tout se joue dans les usines de TSMC, le fabricant qui produit les puces. Le hic ? Les RTX 5090 doivent partager leur chaîne de production avec les puces Blackwell, destinées aux centres de données. En gros, chaque carte gaming produite, c’est une puce professionnelle en moins. AVec l’IA, Nvidia a ses carnets de commandes remplis.

Le conseil du moment ? Gardez précieusement votre carte actuelle. À moins d’avoir la patience d’un saint (ou si vous êtes prêts à payer le double du prix), mieux vaut attendre que la tempête passe.

Un petit conseil pour les impatients : les cartes RTX 50 sont encore disponibles dans certains PC assemblés, notamment chez LDLC. Mais attention à votre portefeuille ! Ces configurations sont souvent sur-équipées, avec des composants qui font grimper la facture et de bonnes marges. Vous pourriez vous retrouver à payer pour des performances dont vous n’avez pas forcément besoin. Réfléchissez bien avant de craquer sur ces machines – parfois, la patience est la meilleure alliée de votre budget !

