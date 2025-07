La Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 16 Go est à -30 %, une carte graphique équilibrée pour jouer en 1080p/1440p avec ray tracing et DLSS 3

Cdiscount propose une belle réduction sur la version 16 Go de la carte graphique PNY GeForce RTX 4060 Ti (avec deux ventilateurs), qui passe de 549,99 euros à 379,99 euros, une bonne pioche pour les gamers et gameuses sur PC.

Cette carte graphique par PNY est une version un peu plus puissante de la RTX 4060 Ti par Nvidia que nous avons testé dans nos colonnes. Il faut quand même avoir le boîtier et l’alimentation adéquats, même si son format reste relativement compact et que la consommation est maîtrisée. Son prix, en revanche, est en baisse de 170 euros actuellement, par rapport à son prix de lancement.

Les points forts de la PNY GeForce RTX 4060 Ti

Les 16 Go GDDR6 de mémoire dédiée sont bienvenus

Son format compact de 245 mm

Le support des technologies avancées : DLSS 3 et ray tracing

Alors qu’elle est sortie à 549,99 euros, la carte graphique PNY GeForce RTX 4060 Ti présentée ici passe à seulement 379,99 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti mais en version 8 Go. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une carte graphique pour régaler les joueurs exigeants

La PNY GeForce RTX 4060 Ti 16 Go VERTO Dual Fan est une carte graphique qui cible clairement les joueurs en quête de performance solide sans pour autant aller dans le très haut de gamme. Sous son design compact à deux ventilateurs, cette carte exploite l’architecture NVIDIA Ada Lovelace, dotée de cœurs Ray Tracing de 3ᵉ génération, de cœurs Tensor de 4ᵉ génération et du DLSS 3 pour l’upscaling. Elle compte 4 352 cœurs CUDA et affiche une fréquence boostée jusqu’à 2 535MHz.

Elle offre des performances de haute volée, pour jouer en 1080p ultra ou 1440p sur des jeux récents, tout en profitant de l’accélération IA. Son atout, par rapport au modèle testé chez nus, est qu’elle possède 16 GB de mémoire vidéo GDDR6, ce qui améliore la gestion des textures lourdes en jeu et la fluidité dans les logiciels de création.

Un refroidissement optimisé et une connectique complète

La RTX 4060 Ti 16GB VERTO Dual Fan de PNY est plutôt compact, avec ses 245 x 112,6 x 40 mm. Ça fait qu’elle est compatible avec de nombreux boîtiers, y compris certains microATX. Le radiateur en aluminium est traversé par des caloducs et surmonté de deux ventilateurs axiaux de 90 mm pour maintenir des températures stables. Par contre, le design est sobre, sans RGB.

La carte graphique affiche un TDP de 165W, ce qui reste maîtrisable avec une alimentation recommandée de 450W même si on vous conseille une 500W pour plus de marge. Elle se connecte avec un connecteur unique PCIe 8 broches. Pour ce qui est des sorties vidéo, elle propose 3 DisplayPort 1.4a et 1 HDMI 2.1. Ce qui permet de supporter le multi-affichage jusqu’à 4 écrans, les moniteurs 4K 120Hz et même les ultra-wide.

Si vous voulez en apprendre un peu plus, nous avons le test de la version 8 GB de la NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti disponible sur Frandroid.

Vous pouvez aussi consulter notre guide sur les meilleures cartes graphiques du moment si vous souhaitez vous équiper avec du matériel testé et approuvé par le site.

