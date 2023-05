Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go

Nous avons pu tester la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti (8 Go). Avec cette carte graphique, Nvidia fait passer Ada Lovelace sous la barre des 500 euros, mais ce n'est pas sans sacrifice.

Après un début de génération très difficile pour le portefeuille, Nvidia s’assagit en déclinant son architecture Ada Lovelace avec des prix plus attractifs. Nous avions déjà été séduits par la GeForce RTX 4070 à 659 euros… Avec la GeForce RTX 4060 Ti, Nvidia passe sous la barre des 500 euros pour atteindre un prix conseillé de 439 euros. Reste à découvrir les compromis pour ce prix.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go Caractéristiques techniques

La GeForce RTX 4060 Ti reprend l’architecture Ada Lovelace en misant davantage sur la puissance de calcul de ses cœurs dédié au ray tracing et à l’IA que ceux dédiés au calcul classique en 3D. Nvidia estime qu’il y a davantage à gagner avec cette stratégie en comptant sur l’adoption de DLSS auprès des développeurs. À ce sujet, la firme nous promet que l’Unreal Engine devrait bientôt intégrer le DLSS 3 pour faciliter le travail d’adaptation des jeux.

Modèle Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go Définition maximale supportée 7680 x 4320 pixels Nom de la puce AD106 Architecture Ada Lovelace Fréquence de base 2,31 Ghz Processeurs de flux 4352 Ray-tracing 1 Quantité de mémoire vidéo 8 Go Interface mémoire 128 bits Type de mémoire GDDR6 Finesse de gravure 5 nm Sorties DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1a Connecteurs d'alimentation 1 x 8 broches PCIe Technologie Nvidia GSync Longueur 244 mm Pilotes / drivers Lien des pilotes / drivers Couleur Gris Consommation 160 Watts Alimentation recommandée 550 Watts Fiche produit

Notre exemplaire de test nous a été prêté par Nvidia.

Sur le papier, la GeForce RTX 4060 Ti fait quelques sacrifices autour de sa VRAM : 8 Go de VRAM cela semble faible en 2023, surtout associé à un bus mémoire 128 bits qui va limiter la bande passante. Une déclinaison 16 Go sera proposée par les partenaires de Nvidia dans les mois à venir.

Ce blocage autour de la VRAM vient notamment du passage aux nouvelles consoles de jeu qui intègrent 16 Go de mémoire à très haute vitesse unifiée. Les jeux sont donc de plus en plus gourmands en VRAM. Nvidia nous promet que ses travaux en recherche autour de la capacité à compresser les textures par IA devraient corriger ce problème à l’avenir, comme le DLSS a pu le faire pour la montée en définition.

En attendant la concrétisation de ces projets, on peut avouer que 8 Go de VRAM pour une carte visant une définition Full HD devrait suffire pour le moment. La limitation en VRAM est davantage problématique sur les cartes graphiques plus haut de gamme qui visent la 4K.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go Design : une Founders Edition de qualité

La première bonne surprise, c’est que Nvidia propose une Founders Edition pour sa GeForce RTX 4060 Ti. Quand le fabricant descend en gamme, il a tendance à laisser la main à ses partenaires sur la fabrication des cartes. La commercialisation d’une Founders Edition garantit le respect du prix conseillé et est synonyme d’un excellent design.

La GeForce RTX 4060 Ti reprend le même châssis que la GeForce RTX 4070 et le design utilisé sur la génération RTX 3000. Sa conception est très soignée et l’intégration assez simple dans un boitier. Le seul petit bémol est dans l’intégration de la prise d’alimentation sur le côté de la carte graphique. C’est plus commode quand elle est placée à l’arrière. Un détail qui n’entache pas réellement l’excellence d’une Founders Edition.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go Configuration utilisée pour le test

Carte mère : ROG Strix Z790-E GAMING Wi-Fi

ROG Strix Z790-E GAMING Wi-Fi Processeur : Intel Core i9-13900KF (5,8 GHz, 24 cœurs, 32 threads)

Intel Core i9-13900KF (5,8 GHz, 24 cœurs, 32 threads) Refroidissement : NZXT Kraken Z73 RGB (360 mm)

: NZXT Kraken Z73 RGB (360 mm) Mémoire : 32 Go de RAM DDR5 5200 MHz (Corsair Dominator Platinum RGB)

32 Go de RAM DDR5 5200 MHz (Corsair Dominator Platinum RGB) SSD : Seagate FireCuda 520 1 To NVMe PCIe 4.0

Seagate FireCuda 520 1 To NVMe PCIe 4.0 Alimentation : Corsair HX1500i

Corsair HX1500i Boitier : NZXT H7 Flow

NZXT H7 Flow Logiciel : Windows 11 2022 (avec les pilotes Nvidia GeForce Game Ready 531.93)

Nous avons utilisé un moniteur ASUS ROG XG27UQR de 27 pouces avec une définition 4K UHD 3840 x 2160 pixels capable de monter à 144 Hz.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go Benchmarks synthétiques

3DMark Time Spy Extreme

Nos benchmarks synthétiques permettent de comparer d’un coup d’œil les performances des cartes graphiques dans des applications 3D conçues pour répéter les mêmes conditions.

Sur 3DMark Time Spy Extreme, la GeForce RTX 4060 Ti obtient 6670 points, ce qui la place une bonne tête devant la RTX 3060 Ti et à proximité du résultat de la GeForce RTX 3070. On retrouve le glissement classique d’une génération à l’autre. Là où la GeForce RTX 4070 rattrapait les performances de la GeForce RTX 3080, les performances de la RTX 3060 Ti se calquent très logiquement sur la RTX 3070.

3DMark Ray Tracing

Le test de 3DMark dédié au ray tracing permet d’évaluer les progrès réalisés d’une génération sur l’autre par Nvidia.

Contrairement à Time Spy Extreme, on constate ici que la GeForce RTX 4060 Ti se permet de dépasser la GeForce RTX 3070 avec un écart marqué pour un test aussi gourmand. C’est un constat que l’on fait depuis le début d’Ada Lovelace, Nvidia a fait de beaux progrès sur les performances en ray tracing pour ses cartes.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go Performances dans les jeux vidéo

Nvidia promet avec cette GeForce RTX 4060 Ti de pouvoir lancer tous les jeux du marché en Full HD avec une bonne fluidité en gardant toutes les options graphiques activées.

Cyberpunk 2077

Le monde ouvert de CDProjekt Red est toujours l’un des jeux les plus gourmands disponibles sur PC. Nous avons fait tourner le benchmark intégré au jeu en Full HD 1920 x 1080 pixels avec les options graphiques au maximum, incluant le ray tracing. Grâce au DLSS 3, le jeu tourne à 118 images par seconde en moyenne avec une très grande fluidité.

Nous avons aussi testé l’activation du mode Path Tracing, connu pour mettre les machines à genoux. Avec le DLSS 3, le jeu tourne tout de même à 72 images par seconde en moyenne. Une belle performance.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 est un jeu gourmand de l’ancienne génération. Il représente bien ce que les jeux adaptés de la PlayStation 4 peuvent donner sur un PC. En Full HD, avec les réglages au maximum, on obtient une moyenne de 100 images par seconde sans le DLSS.

Forza Horizon 5

Le jeu de voiture de Microsoft met toujours une claque visuelle. Le titre est plutôt optimisé pour les plateformes AMD comme la Xbox Series X. En Full HD avec les réglages au maximum, la GeForce RTX 4060 Ti est capable de sortir 138 images par seconde. Cette carte est donc en mesure de maintenir un haut niveau de performance dans les jeux les plus nerveux.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go L’AV1 est bien là

Nvidia ne fait pas de concession sur le moteur d’encodage sur cette carte graphique. Comme les autres cartes Ada Lovelace, la GeForce RTX 4060 Ti propose un décodage et un encodage matériel de l’AV1 en plus du H.264 et du HEVC.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go Consommation maitrisée

L’architecture Ada Lovelace fait des prouesses en matière de consommation depuis son lancement.

Nous avons relevé une consommation maximale de 160 W sur cette carte graphique, soit moins que la GeForce RTX 3060. À titre de comparaison, la GeForce RTX 3070 consommait 220 W.

Cela veut dire que cette carte graphique sera facilement intégrable sur des PC avec une alimentation économe. La GeForce GTX 1060 en son temps consommait 120 W. Si vous êtes équipés de cette carte et que votre alimentation peut supporter 40 W de plus, la mise à niveau pourrait se justifier. La consommation est donc semblable ici à celle de la GeForce RTX 2060.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go Prix et date de sortie

La GeForce RTX 4060 Ti est disponibles à partir du 24 mai pour un prix conseillé de 439 euros TTC. Comme pour la GeForce 4070, les partenaires de Nvidia devraient proposer des cartes graphiques à ce prix au lancement.



