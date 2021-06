Introduction

La nouvelle GeForce RTX 3070 Ti renforce la position de Nvidia pour le jeu vidéo en QHD ! Nous l'avons testé.

Les annonces du Computex de Nvidia ont surtout été marquées par la présentation de la RTX 3080 Ti, mais, dans son ombre, il ne faut pas négliger la RTX 3070 Ti. C’est cette dernière que nous testons aujourd’hui et elle est intéressante à plus d’un titre.

Caractéristiques techniques de la RTX 3070 Ti

Pour développer la version « Ti » de sa RTX 3070, Nvidia a tout simplement rehaussé les caractéristiques de la carte.

GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Ti GeForce RTX 3070 GPU 8 nm GA102 8 nm GA104 8 nm GA104 Cœur CUDA 8704 6144 5888 Cœur Tensor 272 192 184 Cœur RT 68 48 46 Fréquence boost 1710 MHz

1770 MHz 1725 MHz Mémoire 10 Go de GDDR6X

8 Go de GDDR6X 8 Go de GDDR6 Vitesse mémoire 19 Gbit/s 19 Gbit/s 14 Gbit/s Bus mémoire 320 bits

256 bits 256 bits Bande passante 760 Go/s 608 Go/s 448 Go/s TDP 320 W 290W 220W Disponibilité 17 septembre 2020 10 juin 2021 29 octobre 2020 Prix 719 euros 619 euros 519 euros

Fréquence du GPU, nombre de Cuda Core ou de Tensor Core, la RTX 3070 Ti fait monter tous les compteurs de la RTX 3070, sans toutefois atteindre les caractéristiques d’une RTX 3080. On reste toujours sur un GPU GA104 face au GA102 de la RTX 3080 et 3080 Ti.

Point intéressant à noter, le design de la Founder Edition, que nous avons reçue en prêt pour test, a évolué. Le système de refroidissement se rapproche de celui de la RTX 3080, sans doute pour mieux dissiper le surplus de puissance attendu. Le TGP est d’ailleurs en hausse de 220 W à 290 W.

Configuration utilisée

Nous avons repris la même configuration que pour le test de la GeForce RTX 3070 pour permettre de mieux comparer les résultats de la RTX 3070 Ti sur les différents benchmarks.

Carte mère : MSI X299 GAMING M7 ACK

MSI X299 GAMING M7 ACK Processeur : Intel Core i9-7940X

Intel Core i9-7940X Mémoire : 4 x 8 Go de RAM DDR4 2666 MHz (deux kits Corsair Vengeance CMK16GX4M2Z2666C16)

4 x 8 Go de RAM DDR4 2666 MHz (deux kits Corsair Vengeance CMK16GX4M2Z2666C16) SSD : Samsung 970 1 To NVMe

Samsung 970 1 To NVMe Alimentation : Corsair RM1000X

Corsair RM1000X Boitier : In Win 303

In Win 303 Logiciel : Windows 10 20H2 (avec les pilotes Nvidia Game Ready version 466.61)

Résultats des benchmarks

3DMark

Le test Time Spy Extreme de 3DMark permet d’évaluer les performances d’une carte graphique avec DirectX 12 en 4K. Il s’agit d’un test exigeant, mais qui ne fait pas appel aux capacités en ray tracing des cartes graphiques. C’est une bonne référence pour évaluer les performances d’une carte sur des jeux « classiques ».

Sur ce terrain, AMD se défend bien avec ses nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6000. La GeForce RTX 3070 Ti prends ses distances avec la GeForce RTx 3070, mais on peut voir le gap de performances qui sépare la RTX 3070 Ti avec la RTX 3080.

3DMark DirectX Ray Tracing

3DMark propose un test dédié à l’API DirectX Ray Tracing de DirectX 12 Ultimate. Ce test est très gourmand en ressource et se concentre uniquement, comme son nom l’indique, sur les capacités en ray tracing des cartes graphiques.

La GeForce RTX 3070 Ti obtient une moyenne honorable de 32,72 FPS en moyenne, c’est toutefois à peine mieux que les 31,7 FPS

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 reste à ce jour l’un des jeux les plus beaux et les plus gourmands qui soient pour votre PC. L’open world de Rockstar Games pousse les machines dans ses retranchements avec un joli nombre de détails à l’écran, rarement vu dans ce genre de jeu. Le titre intègre un benchmark que nous faisons tourner en 4K avec les préréglages au maximum.

Dans cet exercice, la RTX 3070 Ti montre un peu plus ses muscles face à sa petite sœur. Elle est capable d’afficher le jeu à 54 images par seconde en moyenne dans ces conditions extrêmes. En étant plus raisonnable et en jouant en QHD 2560 x 1440 pixels, le jeu tourne à 81 images par seconde. Le titre est parfaitement jouable dans ces conditions avec une belle fluidité à la clé.

Assassin’s Creed Odyssey

Ubisoft développe son propre moteur graphique pour Assassin’s Creed. Ce jeu est l’un des open world les plus populaires de l’industrie chaque année. Nous faisons tourner son benchmark intégré en 4K avec les préréglages au maximum.

La différence entre les différentes cartes de Nvidia est moins sensible sur ce jeu. La RTX 3070 Ti fait à peine mieux que la 3070 à 51 images par seconde contre 49. En QHD, la nouvelle carte de Nvidia passe à 66 images par seconde. Sur ce titre, AMD s’en sort d’ailleurs particulièrement bien.

Watch Dogs Legion

Si l’on réunit open world ambitieux dans un Londres futuriste et effet de ray tracing dernier cri chez Ubisoft, cela donne Watch Dogs Legion. Sur ce test, nous faisons tourner le benchmark en 4K avec les réglages sur « Ultra » plusieurs fois. D’abord avec les effets de ray tracing sur « Ultra », puis avec la technologie DLSS en mode Performance sur les cartes Nvidia.

Sans surprise, le DLSS vient une nouvelle fois au secours de l’activation du ray tracing. Cette technologie est pour le moment trop gourmande sur nos cartes graphiques et son utilisation pour beaucoup d’effets, ici sur de nombreux reflets, fait s’effondrer les performances. Le DLSS permet de compenser tout ça en proposant de calculer l’image dans une petite définition, puis en appliquant un upscale par IA pour arriver en 4K.

En attendant de voir ce que donne AMD FSR, ce genre de technologies reste l’exclusivité de Nvidia et ça permet au géant de prendre l’avantage sur les Radeon sur ce genre de titres. La RTX 3070 Ti affiche ainsi 50 images par seconde en 4K avec ces options, contre 22 images par seconde sans le DLSS.

Si l’on passe en QHD, on obtient une moyenne de 41 images par seconde avec simplement le ray tracing, et 61 images par seconde en activant le DLSS.

Control

Le jeu Control de Remedy Entertainment est un excellent titre d’action-aventure dans des environnements clos. C’est aussi l’un des premiers titres à avoir aussi bien intégré le ray tracing pour apporter de l’immersion aux environnements. Nous avons réglé les paramètres au maximum.

Ce titre est très bien optimisé et un peu moins gourmand même avec les effets de ray tracing. Il intègre en plus une excellente implémentation du DLSS qui permet de récupérer beaucoup de performances sans trop perdre en qualité d’image.

La RTX 3070 Ti se permet ainsi de dépasser les 75 images par seconde en moyenne sur notre niveau de test, avec pourtant une image en 4K. Un excellent résultat qui démontre à quel point les cartes graphiques de la série RTX 30 en ont dans le ventre.

Consommation

Ce surplus de puissance proposé par la RTX 3070 Ti n’a rien de magique et il faut bien le payer avec une consommation à la hausse. Nous ne sommes en effet pas sur une révision de l’architecture avec un nouveau procédé de fabrication qui permettrait d’économiser de précieux watts.

La GeForce RTX 3070 Ti culmine ainsi à 283 W de consommation quand on la pousse au maximum, contre 220 W pour la RTX 3070. Cela positionne la nouvelle carte graphique de Nvidia pile en intermédiaire entre la 3070 et la 3080. Si votre alimentation ne vous permet pas de passer au-dessus de 300 W pour une carte graphique, c’est vers la RTX 3070 Ti qu’il faudra se tourner.

L’écosystème Nvidia est toujours un point fort

On le répète à chaque test et on l’a bien explicité dans celui de la RTX 3080 Ti : Nvidia a su construire un véritable écosystème autour de ses cartes graphiques. Que ce soit avec des technologies comme Nvidia Reflex ou le DLSS où la marque réussit à convaincre les développeurs de prendre en charge ces fonctions, ou avec des optimisations dans les pilotes à chaque sortie de gros titres, l’expérience utilisateur avec une carte graphique Nvidia est très plaisante.

On peut aussi mentionner tous les outils mis à disposition par Nvidia pour aider les créateurs de contenu : codec NVEnc pour enregistrer ou streamer du contenu ou Nvidia Broadcast qui utilise l’IA pour cacher l’arrière-plan de sa webcam et les bruits de fond du micro.

Un lancement à 619 euros

La Nvidia GeForce RTX 3070 Ti est lancé le 10 juin à 619 euros par Nvidia. À ce tarif, la carte se place entre la RTX 3070 au prix conseillé de 519 euros et la RTX 3080 à 719 euros.



Malheureusement, ces prix ne devraient se vérifier que sur les quelques exemplaires Founder Edition commercialisés par Nvidia sur la plateforme LDLC. Le lancement se fera à partir de 15 heures et les exemplaires partiront très vites. Les autres fabricants de cartes graphiques et les autres commerçants utiliseront leurs propres grilles de prix bien moins intéressantes.