Nvidia GeForce RTX 5090 : le constructeur Zotac lâche le morceau avant l’heure

Nvidia pourrait bien avoir une explication corsée avec Zotac. Deux ans après avoir laissé fuiter une carte graphique RTX 4000 sur son site officiel, le constructeur hongkongais y laisse cette fois apparaître le listing quasi complet de la nouvelle gamme RTX 5000.

Une vieille Zotac GeForce RTX 3080, pour illustration // Source : Zotac

À mesure que leur lancement approche, les GeForce RTX 5000 se font de moins en moins mystérieuses. On apprenait par exemple hier que la RTX 5060 disposerait d’une configuration mémoire similaire à celle de l’actuelle RTX 4060, mais avec un passage tout de même très notable au standard GDDR7.

Aujourd’hui, c’est carrément une partie du futur lineup de Nvidia qui est apparu en clair sur le site officiel de Zotac. Un listing qui nous confirme que les nouvelles cartes graphiques du géant au caméléon sont bel et bien parées au lancement, mais qui nous renseigne aussi un peu plus sur la RTX 5090, pièce maîtresse de la nouvelle gamme « Blackwell ».

Zotac laisse (encore) filer des infos

Comme le souligne VideoCardz, ce n’est pas la première fois que Zotac laisse filer des infos relatives à de nouveaux GPUs Nvidia avant leur annonce. Il y a un peu plus de deux ans, le constructeur hongkongais avait par exemple déjà fait une bourde en laissant apparaître une carte graphique RTX 4000 « Ada Lovelace » sur son site officiel.

Le mois dernier, rebelote, une usine de cartes graphiques Zotac laissait fuiter des informations suggérant que la marque avait entamé ses tests de production. Rapidement après, Zotac avait démenti, mais la fuite de cette semaine laisse entendre que la marque n’a pas été tout à fait sincère : ses modèles de GeForce RTX 5000 sont définitivement dans les tuyaux.

Screenshot Screenshot Screenshot

En l’occurrence, Zotac a listé par erreur pas moins de 5 modèles de GeForce RTX 5000. La marque a tenté de corriger le tir pour masquer ces informations, mais VideoCardz a été en mesure de faire quelques captures d’écran juste à temps.

On y découvre noir sur blanc les modèles suivants :

GeForce RTX 5090

GeForce RTX 5090D (qui devrait être réservée au marché chinois)

GeForce RTX 5080

GeForce RTX 5070 Ti

GeForce RTX 5070

Cette nouvelle fuite confirme un peu plus encore la présence de mémoire vidéo GDDR7 sur les nouvelles RTX « Blackwell », avec une capacité maximale de 32 Go listée par Zotac. Selon toute logique, ces 32 Go de GDDR7 devraient toutefois être réservés à la RTX 5090 sur le très haut de gamme.

Notons enfin que Zotac n’est pas le seul partenaire de Nvidia à avoir vendu la mèche. Il.y a quelques jours, c’est une représentante d’Inno3D au Brésil qui évoquait un lancement « dans trois semaines » de la RTX 5090.