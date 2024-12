C’est un fait, Nvidia est en quasi-monopole sur PC et c’est inquiétant

Nvidia domine le marché des cartes graphiques de PC à un point inquiétant.

Source : Nvidia

Cela fait plusieurs générations de cartes graphiques que Nvidia domine de la tête et des épaules le marché, avec ses GeForce RTX 2000, 3000, 4000 et très bientôt les GeForce RTX 5000.

Au point de se demander à quel point Nvidia domine désormais ce marché. Une question à laquelle l’institut JPR offre une réponse pour le moins claire.

9 cartes graphiques sur 10

On s’intéresse ici au marché de l’AIB, c’est le nom donné aux cartes graphiques à installer dans les PC de bureau. Les cartes que les passionnés achètent pour leur PC de jeu sur LDLC, Materiel.net (qui appartient à LDLC), TopAchat (qui appartient à LDLC) ou encore Rue du Commerce (qui appartient à LDLC).

Source : JPR

On ne prend donc pas en compte les GPU ( Graphics Processing Unit) intégrés à des PC portables, ou vendus dans les serveurs.

Le constat est alors sans appel, Nvidia représente 90% du marché sur les ventes au 3e trimestre 2024. Autrement dit, AMD et Intel se partagent les 10% restants. Ce dernier ne représente toutefois qu’entre 1 et 0% du marché. Autant dire que les cartes graphiques Intel Arc ne se vendent pas vraiment.

Évidemment, si les actionnaires de Nvidia peuvent une nouvelle fois se réjouir, ce n’est pas une très bonne nouvelle pour le consommateur. Une marque en situation aussi dominante peut, si elle ne sent plus la pression concurrentielle, se reposer sur ses lauriers. Intel pendant les années 2010 en a été le parfait exemple.

Par ailleurs, le cabinet JPR prédit une baisse des ventes de cartes graphiques dans les années à venir. On parle d’une baisse estimée de 6% par an entre 2024 et 2028. On peut aussi s’inquiéter de la pratique des prix de Nvidia sur ces prochaines générations. Si la marque n’a aucune pression, elle sera libre de continuer de fixer ses propres prix.