Nvidia App : le nouveau panneau de contrôle Nvidia réduit-il les performances de vos jeux ? On a vérifié

L’application Nvidia App est au centre d’une petite polémique concernant son impact sur les performances de vos jeux une fois installée. La réalité est cependant aussi simple qu’un bug qui semble toucher la fonctionnalité filtres de l’application.

Une app NVIDIA pour tout gérer // Source : NVIDIA

C’est en novembre dernier que Nvidia a officialisé le lancement de Nvidia App, sa nouvelle application pour remplacer GeForce Experience en intégrant les options du panneau de contrôle classique toujours existant.

Avec son tout nouveau design, ses nombreuses fonctionnalités et sa légèreté, Nvidia App a largement été bien accueilli par les joueurs. Malgré cette refonte, l’application semble conserver le plus gros défaut de GeForce Experience : son impact sur les performances des jeux.

Nvidia App : quel impact sur les performances de vos jeux ?

C’est le média Tom’s Hardware qui a fait le test sur plusieurs jeux (Black Myth Wukong, Assassin’s Creed Mirage, Baldur’s Gate 3, Flight Simulator 2024 et Stalker 2).

En installant Nvidia App avec les paramètres par défaut, les jeux pouvaient ainsi en moyenne entre 2 à 4% de performance, un chiffre qui pouvait monter à 12% dans le cas d’Assassin’s Creed Mirage. Les tests ont été effectués en 1080p et 1440p pour mettre la charge davantage sur le processeur et ainsi évaluer au mieux l’impact d’application sur les performances finales.

Tom’s Hardware

Par la suite, c’est la chaine YouTube Hardware Unboxed qui a fait part de ses tests. Ici, le tableau dépeint est tout autre : une simple installation de l’application Nvidia n’impacte en rien les performances d’un jeu. Une différence s’observe à l’activation de l’interface superposée (l’overlay), montrant ainsi une baisse entre 4 et 5% des performances.

Hardware Unboxed

Dans nos différents tests sur la dernière version de Windows 11 24H2, l’activation des filtres en jeu a un impact déjà connu sur les performances, comme celle de la fonctionnalité « Replay instantanée », pouvant aller de 4 à 9% selon les jeux.

Ce comportement est cependant attendu et avait déjà été observé au sein de GeForce Experience, mais aussi dans d’autres outils similaires (OBS, Reshade). À noter que les plus grosses différences (autour des 9%) s’observent lors de scénarios plus lourds pour le CPU, en définition plus basse (1080p) et sans les options de ray tracing.

Ici, c’est bien l’activation du paramètre « Filtres de jeu et Mode photo » dans les paramètres de l’application qui entache visiblement les performances. Et ce même si vous n’activez aucune de ces deux fonctionnalités en jeu.

Nvidia travaille sur un correctif

Le sujet est semble-t-il arrivé aux oreilles de Nvidia qui s’est fendu d’un communiqué sur son forum officiel :

Nous avons connaissance d’un problème de performances lié aux filtres de jeu et nous y travaillons activement. Vous pouvez désactiver les filtres de jeu dans les Paramètres de l’application NVIDIA > Fonctionnalités > Superposition > Filtres de jeu et mode photo, puis relancer votre jeu.

L’overlay dans son ensemble n’est donc pas le coupable, et son utilisation pour mesurer les performances de vos jeux ne sera pas dommageable selon nos différents tests. On devrait donc s’attendre à un correctif incessamment sous peu de la part de Nvidia.