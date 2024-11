Nvidia App est là : un outil complet pour configurer votre GeForce

Annoncée en février dernier, l’application Nvidia App se lance officiellement aujourd’hui après une phase de bêta. Elle remplace GeForce Experience et propose une gamme complète d’options pour votre carte graphique Nvidia.

Nvidia

Nvidia App sort aujourd’hui dans sa version 1.0 après de nombreux mois de bêta. L’application propose une grande partie des options du panneau de contrôle classique et vise à remplacer GeForce Experience. Petit tour d’horizon.

GeForce Experience est mort, vive Nvidia App

Concrètement, Nvidia App fait tout ce que GeForce Experience permet de faire, mais en mieux : qu’il s’agisse de mettre à jour ses pilotes, d’optimiser ses jeux et applications ou de configurer l’interface superposée (overlay), toutes les options sont présentes.

Nvidia

Nvidia annonce aussi une expérience plus légère (de 17%) et fluide (de 50%) par rapport à GeForce Experience qui ne sera plus mis à jour à partir d’aujourd’hui.

Tous les paramètres 3D peuvent ainsi être changés de manière globale ou par programme, dans une interface totalement repensée par rapport au panneau de configuration classique.

Nvidia

Le nouvel overlay se veut plus rapide et pratique à utiliser pour ajouter des filtres, enregistrer vos parties ou surveiller vos performances. Ici aussi le design a été totalement repensé par rapport à GeForce Experience.

Nvidia

C’est via cette interface que vous pouvez aussi configurer les nouveaux effets RTX HDR et RTX Dynamic Vibrance.

Source : Nvidia

Nvidia App vous permet aussi de télécharger les autres applications de la galaxie Nvidia comme GeForce Now, Nvidia Broadcast, ChatRTX ou RTX Remix.

Un panneau de configuration complet

Il est important de noter que le panneau de contrôle classique (NvCpl) ne disparait pas pour autant. Ses options seront cependant progressivement portées sur la Nvidia App.

Nvidia

Actuellement, il est ainsi possible de configurer vos différentes options d’affichage (définition, fréquence de rafraîchissement, G-Sync, etc.) mais aussi activer les fonctionnalités vidéo RTX (Super Resolution et HDR).

Nvidia annonce être en train de porter les options restantes comme les options Surround, multi-écrans ainsi que les paramètres de couleurs.

Nvidia App bientôt intégré aux pilotes graphiques Game Ready et Studio Ready comme un service optionnel. Vous pouvez télécharger l’application sur le site officiel de Nvidia.