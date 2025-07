DJI Mini 4K : à -22 %, ce drone livré avec tous ses accessoires est idéal pour immortaliser vos vacances

Le DJI Mini 4K est, comme son nom l’indique, capable de filmer en 4K et se trouve être une bonne solution pour les débutants. Aujourd’hui la machine se négocie à un super prix avec son lot d’accessoires : 285 euros au lieu de 369 euros.

La marque DJI domine considérablement le marché des drones à l’heure actuelle et continue de proposer des appareils complets avec un bon rapport qualité prix. C’est le cas du DJI Mini 4K, un modèle avec caméra 4K UHD de moins de 249 g qui s’adresse à celles et ceux qui veulent filmer proprement leurs randonnées, sessions VTT ou escapades en van, sans passer un permis de pilote pro. Bonne nouvelle : on le trouve avec une panoplie d’accessoires avec 22 % de remise.

Le pack DJI Mini 4K en trois points

Nacelle 3 axes + 4K UHD : image nette, fluide, stabilisée même en vent léger

Un poids de moins 249 grammes

62 minutes d’autonomie : grâce aux deux batteries incluses

De base à 369 euros, le DJI Mini 4K Fly More Combo se négocie aujourd’hui en promotion à 285 euros sur le site Rakuten via le vendeur Darty.

Une nacelle à ce prix-là ? Sérieux ?

Oui. Contrairement aux drones entrée de gamme qui compensent avec des logiciels de correction, ce modèle intègre une nacelle mécanique à 3 axes. Ce qui permet une stabilisation physique, bien plus efficace qu’un simple filtre numérique.

Le capteur filme en Ultra HD 4K, avec un bon piqué et une gestion des couleurs propre, même à contre-jour. Parfait pour des plans cinémas en forêt, en bord de mer ou dans une vallée alpine, sans trimballer un sac de 3 kg.

La transmission vidéo fonctionne jusqu’à 10 km en champ libre, de quoi offrir un retour fluide et clair sur smartphone, via l’appli dédiée. Pour des prises de vue en FPV ou du repérage de spot, ça fait la différence.

Léger, maniable, tout est dans la sacoche

Avec ses moins de 249 grammes, ce drone entre dans la catégorie C0 selon la réglementation européenne. Traduction : pas besoin de certification spécifique pour l’utiliser (hors zones interdites), ce qui le rend idéal pour les amateurs comme pour les vidéastes nomades.

Côté bundle, on retrouve deux batteries pour un total de 62 minutes de vol max, une radiocommande ergonomique, et une sacoche de transport compacte pour partir en tournage improvisé. C’est typiquement le drone à glisser dans un sac à dos sans trop réfléchir, pour capturer des images propres sans setup pro.

