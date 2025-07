Le DJI Mini 4 Pro livré avec tous ses accessoires profite des soldes pour s’afficher à son prix le plus bas sur Amazon

Le DJI Mini 4 Pro est un drone très séduisant, qu’on emmène très facilement avec soi. Si vous cherchez à l’obtenir, sachez que pendant les soldes, il coûte près de 30 % de moins qu’à sa sortie, avec un tas d’accessoires en prime.

Meilleure qualité d’image que celle du Mini 3 Pro, détection omnidirectionnelle des obstacles, format toujours aussi compact et agréable à utiliser… Le DJI Mini 4 Pro, lancé il y a deux ans, a clairement mérité sa note de 9/10. Idéal pour les amateurs comme pour les professionnels, ce drone fait partie des plus efficaces du marché et en ce moment, on le trouve, avec tous ses accessoires dont une radiocommande avec écran, à moins de 900 euros.

Les points essentiels du DJI Mini 4 Pro

Un drone tout léger

Une bonne qualité d’image

La détection omnidirectionnelle des obstacles intégrée

Auparavant affiché à 1 129 euros, le DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (avec deux batteries supplémentaires, un dock de charge 30 W, une radiocommande DJI RC 2, une sacoche de transport et des hélices), est en ce moment proposé à 834 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le DJI Mini 4 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un drone qui peut voler au-dessus du public

Le DJI Mini 4 Pro a son premier atout inscrit dans son nom : il est tout petit, et même très léger. Comme le Mini 3 Pro avant lui, il ne pèse que 249 g, ce qui vous permet d’ailleurs de vous passer du fameux test d’aptitude sur le site de l’aviation civile, obligatoire pour les plus lourds. Et grâce à sa certification C0, vous pourrez aussi le faire voler au-dessus du public, ce qui est assez rare.

En revanche, notez que ce drone léger craint davantage le vent fort et les conditions météo un peu difficiles. Il n’est donc pas idéal en haute montagne ou en bord de mer, car son autonomie a tendance à fondre rapidement. Côté endurance, justement, lorsque le vent ne le gêne pas trop, le drone peut voler durant 25 minutes. Heureusement, d’autres batteries sont fournies avec ce modèle pour prolonger un peu plus les sessions de vol.

Des images de haute qualité

En vol, malgré son petit gabarit, le DJI Mini 4 Pro se révèle suffisamment solide. Il embarque en plus six objectifs de détection d’obstacles pour éviter les petits accidents. Mais sachez tout de même qu’en l’absence de certification IP, il ne peut pas voler sous la pluie. Par ailleurs, pour le piloter, vous pourrez utiliser la radiocommande RC 2, équipée d’un écran, ce qui vous permet de vous passer de votre smartphone, indispensable sur la radiocommande RC-N2.

Côté qualité d’image, le DJI Mini 4 Pro fait bien mieux que son prédécesseur grâce à son ISP (Image Signal Processor) emprunté au DJI Air 3. Ce processeur d’image joue un rôle clé dans le traitement des données brutes du capteur CMOS 1/1,3’’ pour produire des images de haute qualité. Leur plage dynamique est d’ailleurs remarquable ici, et l’enregistrement vidéo 10 bits D-LOG M gagne aussi encore en qualité, notamment dans les zones sombres.

N’oublions pas de mentionner aussi la technologie de transmission OccuSync 4 (O4), que l’Air 3 possède aussi. En théorie, la distance maximale de vol est de 18 km, mais le Mini 4 Pro n’est pas assez endurant pour parcourir et revenir d’une telle distance. Enfin, le drone se pilote via l’application DJI Fly, très complète, sur laquelle on trouve plusieurs modes automatiques bien pratiques, comme l’ActiveTrack 360°, les QuickShots et les Mastershots.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du DJI Mini 4 Pro.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références qui valent le détour, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs drones du moment.

