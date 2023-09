Test du DJI Mini 4 Pro : image au top et pilotage pour tous

Successeur du Mini 3 Pro, le DJI Mini 4 Pro semble vouĂ© Ă connaĂźtre un large succĂšs auprĂšs des fans de photo ou de vidĂ©o aĂ©riennes. DotĂ© d’un capteur CMOS empilĂ© et d’un nouveau processeur d'image, il offre une qualitĂ© identique au DJI Air 3 et hĂ©rite de capteurs supplĂ©mentaires pour dĂ©tecter les obstacles de tous cĂŽtĂ©s, ainsi que de la derniĂšre technologie de transmission OccuSync 4. Difficile ne pas trouver l’animal sĂ©duisant.

Deux ans aprĂšs le lancement du Mini 3 Pro, DJI en propose la mise Ă jour avec le Mini 4 Pro. Pas de changements fondamentaux au niveau mĂ©canique, le chĂąssis est reconduit, mais le constructeur propose de multiples amĂ©liorations au niveau de la qualitĂ© d’image — tout Ă fait surprenante — et du pilotage, avec une dĂ©tection des obstacles de tous cĂŽtĂ©s et la transmission radio en 1080p Ă 60 images /sec jusqu’à 20 km.

DJI Mini 4 Pro Fiche technique

Le drone testĂ© a Ă©tĂ© prĂȘtĂ© par le constructeur.

249Â g = pilotage pour tous

Avant d’entamer ce test, un petit rappel des avantages et inconvĂ©nients de la gamme Mini de DJI. En premier lieu, le poids des drones Mini, infĂ©rieur Ă 250 grammes, ouvre leur utilisation Ă tous, sans besoin de passer un test d’aptitude sur le site de l’aviation civile, comme c’est le cas avec les drones des sĂ©ries Air et Mavic. Autre atout, le Mini 4 Pro peut voler au-dessus du public, grĂące Ă sa certification C0, ce qui n’est pas possible avec les drones Air ou Mavic. Si le bruit de fonctionnement vous importe, sachez que les Mini ont une signature plus discrĂšte et moins rauque ; on vole ainsi plus discrĂštement et sans effrayer les animaux sauvages. Le gabarit de l’appareil enfin, ultra-compact, incite Ă l’emmener trĂšs souvent avec soi. De lĂ Ă dire que le meilleur drone est celui qu’on emmĂšne avec soi, il n’y a qu’un pas.

Quelques bĂ©mols toutefois, directement liĂ©s au poids et au gabarit, lorsque le vent forcit un peu trop. La lĂ©gĂšretĂ© des DJI Mini les expose davantage aux affres du vent et le Mini 4 Pro n’est pas le drone idĂ©al en haute montage ou en bord de mer — lorsque le vent souffle fort — car son autonomie fond rapidement. Pour cela, les modĂšles Air 3 ou Mavic 3 (Classic/Pro) sont bien mieux lotis.

Autre consĂ©quence du poids plume de l’appareil, il faut se contenter d’un seul objectif (grand-angle de 24 mm) et d’une autonomie de 30 minutes au maximum, soit 50 % de moins que les drones DJI Air 3 ou Mavic 3.

Mini ou Mini Pro ?

Si pour vous lancer dans la photo ou la vidĂ©o aĂ©rienne, vous lorgnez du cĂŽtĂ© des DJI Mini 2SE et Mini 3, en raison de leur tarif sĂ©duisant, sachez que l’écart de prix avec les modĂšles Mini Pro se justifie sans mal. Avec le DJI Mini 4 Pro, vous accĂ©derez Ă une qualitĂ© d’image premium, grĂące au capteur et au processeur vidĂ©o de qualitĂ© supĂ©rieure. Nous y reviendrons, mais l’enregistrement vidĂ©o au format D-LOG M 10 bits, indisponible sur les DJI Mini offre au Mini 4 Pro une colorimĂ©trie un cran au-dessus.

En outre, les modĂšles Pro disposent de fonctions avancĂ©es exclusives, telles que le suivi (tracking) de sujet, les vidĂ©os hyperlapses (vidĂ©os Ă base de photos Ă intervalles) ou la programmation du trajet du drone pour rĂ©pliquer les prises en vue Ă diffĂ©rents moments de la journĂ©e (ou pourquoi pas de l’annĂ©e). Bref, on fait plus de choses avec les DJI Mini Pro, les risques de collision sont rĂ©duits et les images sont plus belles.

Mini 4 Pro vs Mini 3 Pro

Le DJI Mini 4 Pro hĂ©rite du mĂȘme capteur CMOS empilĂ© que le Mini 3 Pro, mais il est dĂ©sormais associĂ© un processeur vidĂ©o de nouvelle gĂ©nĂ©ration, qui en tire vraiment toute la quintessence.

Plus de dĂ©tails dans les basses lumiĂšres et une cadence d’image plus Ă©levĂ©e pour les ralentis (4K100 et 1080p200). La dĂ©tection d’obstacles devient omnidirectionnelle et la transmission radio est amĂ©liorĂ©e (OccuSync 4 vs 3) avec une qualitĂ©Â 1080p60. Le DJI Mini 4 Pro reçoit la certification C0, ce qui le met en conformitĂ© avec la nouvelle lĂ©gislation française entrant en vigueur en 2024.

DJI Mini 4 Pro Mini mais robuste

Le DJI Mini 4 Pro a des allures de jouet et son poids plume renforce cette impression. Pour autant, le drone est rĂ©alisĂ© avec soin et il est solide. PliĂ©, il mesure 148×94×64 mm et 298×373×101 mm en configuration de vol.

Six objectifs de dĂ©tection d’obstacles sont installĂ©s sur sa coque, deux Ă l’avant, deux sur le dos, inclinĂ©s vers l’arriĂšre et deux sur le ventre. On remarque derriĂšre la nacelle des stries permettant de faire rentrer l’air dans le chĂąssis et deux bouches de sortie sur la queue de l’appareil. Il faut dire que le Mini 4 Pro chauffe beaucoup lorsqu’il est sous tension et ne vole pas, et que — poids oblige — il est dĂ©pourvu de ventilateur.

Au moment de mettre Ă jour son firmware, une alerte de surchauffe s’est affichĂ©e sur la tĂ©lĂ©commande, accompagnĂ©e d’un basculement en mode Ă©co. En vol, aucun problĂšme, le drone est parfaitement refroidi, mĂȘme aprĂšs avoir volĂ© en plein soleil par plus de 30 °C. Notez que le DJI Mini 4 Pro n’a pas de certification IP et qu’il n’est pas censĂ© voler sous la pluie.

Si telle est votre intention, sachez que certaines entreprises se sont fait une spécialité de concevoir des habits de pluie (Wet Suit) pour les drones DJI. Un dernier mot sur la coque de protection de la nacelle : elle est trÚs facile à Îter et mettre en place.

DJI Mini 4 Pro QualitĂ© d’image amĂ©liorĂ©e

Si l’objectif grand-angle d’équivalence 24 mm Ă ouverture f/1.7 et le capteur CMOS 1/1,3’’ ont Ă©tĂ© reconduits, le processeur de traitement d’image a lui changĂ©. Un petit mot sur ce capteur qui suscite des rĂ©serves depuis son introduction sur le Mini 3, puis le Mavic 3 Pro (70 mm) et enfin le Air 3 (24/70 mm), en raison de sa petite taille. C’est un mauvais procĂšs et une mĂ©connaissance du fonctionnement des capteurs, les plus grands n’étant pas nĂ©cessairement les meilleurs.

J’ai emmenĂ© mon Canon 6D Mark II (capteur plein format) Ă l’occasion de mes sorties avec le DJI Mini 4 Pro et les images produites par le drone offrent une plus grande dynamique. Il faut savoir que le capteur de 1/1,3 pouce est un modĂšle empilĂ©, capable de capturer plus de lumiĂšre qu’un capteur classique de plus grande taille et cela change bien des choses. En outre, il dispose d’un double circuit ISO, l’un optimisĂ© pour les scĂšnes claires et l’autre pour les sombres, sans oublier qu’il effectue du « pixel binning » et associe donc 4 photosites pour crĂ©er un pixel et en consĂ©quence des images plus nuancĂ©es. En mode photo, le Mini 4 Pro produit des images de 12 MP (ou 48 MP sans pixel binning) et des vidĂ©os jusqu’au format 4 K. L’enregistrement s’effectue en mode JPEG ou RAW pour les photos et 8 bits ou 10 bits (D-LOG M) pour les vidĂ©os.

Ce qui diffĂ©rencie le DJI Mini 4 Pro du Mini 3 Pro, c’est l’ISP (Image Signal Processor) empruntĂ© au DJI Air 3. Ce processeur d’image joue un rĂŽle clĂ© dans le traitement des donnĂ©es brutes du capteur CMOS pour produire des images de haute qualitĂ©. Et clairement, celles du Mini 4 Pro sont meilleures et rivalisent avec celles du Air 3.

Ultra grand-angle et filtres ND optionnels

Ce qui fait dĂ©faut au DJI Mini 4 Pro, comme Ă tous les drones hors gamme premium Mavic, c’est la prĂ©sence d’un diaphragme fixe dans son objectif, qui ne peut donc rĂ©guler la quantitĂ© de lumiĂšre entrante et engendre de hautes vitesses d’obturation (et des images ultra-nettes). Impossible donc d’abaisser la vitesse d’obturation pour obtenir des vidĂ©os avec un lĂ©ger flou de mouvement, façon cinĂ©ma. DJI propose toutefois une parade, avec un jeu de trois filtres optionnels Ă densitĂ© neutre (ND16/64/256).

Ils rĂ©duisent la quantitĂ© de lumiĂšre entrante et contraignent le capteur Ă abaisser sa vitesse de lecture/obturation. Autre accessoire en option, un objectif ultra grand-angle pour remplacer le 24 mm, qui ne prĂ©sente guĂšre d’intĂ©rĂȘt en photo tant il dĂ©forme les bords de l’image, mais peut s’avĂ©rer utile en vidĂ©o pour donner une sensation de vitesse et d’immersion. Attention, il pique moins que le 24 mm.

DJI Mini 4 Pro Discret et maniable

Le Mini 4 Pro est compatible avec deux tĂ©lĂ©commandes, la DJI RC-N2 Ă laquelle on fixe son smartphone, ainsi que la DJI RC2 avec Ă©cran LCD intĂ©grĂ© de 5,5 pouces. Le confort d’utilisation de la RC-N2 dĂ©pend des performances du smartphone qui lui est associĂ©, notamment sa luminositĂ© maximale et — surtout — sa capacitĂ© Ă la maintenir en plein soleil. Bien des modĂšles rĂ©duisent automatiquement la luminositĂ© en cas de surchauffe et le risque est alors de ne plus y voir grand-chose. À cet Ă©gard la RC2 est un choix judicieux, car son Ă©cran LCD maintient sa luminositĂ© en toutes circonstances, mĂȘme si ses 700 nits sont parfois un peu justes pour apprĂ©cier la colorimĂ©trie des images (mais pas pour piloter sereinement).

Autre atout de cette tĂ©lĂ©commande, on peut toucher son Ă©cran des pouces sans changer de position de mains, ce qui n’est pas le cas avec la RC-N2. La disposition des joysticks, roues et boutons est bien pensĂ©e et l’on se familiarise vite avec la RC2. Elle dispose d’une mĂ©moire interne de 32 Go, partagĂ©e avec le systĂšme d’exploitation, ainsi que d’un emplacement pour carte microSD. L’intĂ©rĂȘt de ce stockage est d’y tĂ©lĂ©charger les photos et vidĂ©os depuis le drone, pour les visualiser, ainsi que d’enregistrer Ă©ventuellement les vidĂ©os de contrĂŽle des vols.

Que ce soit avec la tĂ©lĂ©commande RC-N2 ou la RC2, c’est l’application DJI Fly qui contrĂŽle le drone. Elle intĂšgre une cartographie internationale avec les zones de restriction de vol (altitudes, interdictions
) et des recommandations d’endroits Ă filmer (module Fly Spots).

Temps avant décollage

Que l’on choisisse d’utiliser le DJI Mini 4 Pro avec la tĂ©lĂ©commande RC-N2 ou RC2, il faut tabler sur une petite minute pour sortir drone et tĂ©lĂ©commande de leur fourre-tout et les mettre sous tension, la tĂ©lĂ©commande RC2 nĂ©cessitant prĂ©cisĂ©ment 25 secondes pour dĂ©marrer. Bien que le dĂ©collage soit alors possible, il est prĂ©fĂ©rable d’attendre que le drone se synchronise avec plusieurs satellites pour rĂ©cupĂ©rer ses coordonnĂ©es GPS prĂ©cises.

Ainsi, il pourra revenir automatiquement Ă son point de dĂ©part en cas de perte de connexion avec la tĂ©lĂ©commande. Selon l’endroit, le fix GPS prend de 10 Ă 30 secondes. En somme, comptez 1 min 30 s avant de pouvoir voler sereinement.

Niveau de bruit

L’un des atouts du DJI Mini 4 Pro, c’est son niveau de bruit en vol, infĂ©rieur aux drones de grand gabarit. Bien que DJI ne communique pas de valeur en dĂ©cibels, le Mini 4 Pro est clairement en dessous des 81 dB du Air 3 et ses plus petites hĂ©lices produisent un son plus doux. Pour l’avoir pilotĂ© au calme au lever du soleil en bord de riviĂšre, son bruit est peu gĂȘnant et on ne l’entend quasiment plus dĂšs qu’il s’élĂšve au-delĂ de 30 mĂštres d’altitude. Ce drone n’affole pas non plus les animaux lorsqu’il s’en approche.

Distance de contrĂŽle

Le Mini 4 Pro hĂ©rite de la technologie de transmission OccuSync 4 (O4), tandis que le Mini 3 Pro se contente de l’O3. C’est donc le second drone — avec l’Air 3 — Ă disposer de cette technologie radio amĂ©liorĂ©e Ă trois bandes de frĂ©quences. En thĂ©orie, la distance maximale de vol est de 18 km, mais le Mini 4 Pro ne possĂšde pas l’autonomie suffisante pour parcourir et revenir d’une telle distance.

De toute façon, la lĂ©gislation française oblige Ă garder son drone en vol Ă portĂ©e de vue, ce qui interdit thĂ©oriquement d’envoyer le Mini 4 Pro loin de soi. Ma vue de lynx m’a permis d’envoyer le drone Ă prĂšs de 3 km de son point de dĂ©part, lorsqu’aucun obstacle ne s’interposait et le signal radio Ă©tait toujours excellent. Dans le cas contraire, la connexion peut se rompre Ă quelques centaines de mĂštres seulement et le Mini 4 Pro rentre alors tranquillement vers son point de dĂ©collage. La connexion se rĂ©tablit pendant le vol retour, laissant la possibilitĂ© de reprendre la main.

Vitesse et résistance au vent

Pour la gamme de drones DJI Mini, le vent est un peu le nerf de la guerre. Le problĂšme n’est pas tant la rĂ©sistance qui pointe Ă 38 km/h (contre 42 km/h aux Air 3 et Mavic 3), ni la stabilitĂ© de la nacelle quand le drone est secouĂ© — elle est parfaite — mais la puissance des moteurs du Mini 4 Pro. Ses performances sont identiques Ă celles du Mini 3 Pro et il est ainsi frĂ©quent que le drone ne puisse atteindre sa vitesse de pointe (42 km/h en mode N ou 57 km/h en mode Sport). Dans la rade de Saint-Nazaire, il n’a pas Ă©tĂ© capable de dĂ©passer un paquebot, Ă cause du vent qui limitait sa vitesse Ă 23 km/h, malgrĂ© le mode Sport enclenchĂ©.

L’Air 3 aurait poussĂ© une pointe Ă 70 km/h et j’aurais pu le placer entre le soleil et le navire pour faire de plus belles images. MalgrĂ© tout, le Mini 4 Pro est rapide, rĂ©actif et sa nacelle incroyablement stable en toutes circonstances, mĂȘme au bord de l’Atlantique. Quant aux vitesses d’ascension et de descente, elles peuvent atteindre 18 km/h.

Évitement d’obstacles

Bonne nouvelle, DJI a revu le positionnement des capteurs optiques sur le Mini 4 Pro, qui peut dĂ©sormais dĂ©tecter des obstacles de tous cĂŽtĂ©s (le Mini 3 Pro ne surveillait pas au-dessus de lui). MĂȘme si la lĂ©gislation oblige Ă garder un Ɠil sur son drone, les alertes sur la tĂ©lĂ©commande sont pratiques pour dĂ©tecter la prĂ©sence d’oiseaux ou d’obstacles que l’on ne verrait pas de loin. Cette dĂ©tection d’obstacles est encore plus prĂ©cieuse en mode tracking, lorsque le drone suit un sujet automatiquement. Il se dĂ©route alors pour Ă©viter tout obstacle (sauf les fils Ă©lectriques). Notez que la dĂ©tection d’obstacles ne fonctionne pas en mode Sport, ni aprĂšs le coucher du soleil.

Une nacelle avec mode portrait

À l’instar du Mini 3 Pro, le DJI Mini 4 Pro est Ă©quipĂ© d’une nacelle capable de filmer de -90° Ă +60°. Elle peut aussi pivoter instantanĂ©ment du mode paysage au mode portrait. On peut alors filmer ou photographier verticalement sans aucun recadrage, en utilisant donc les 48 MP du capteur.

Si vous envisagez l’achat d’un drone pour poster des vidĂ©os et photos sur Instagram ou Tiktok, ce vrai mode vertical peut ĂȘtre un atout.

DJI Mini 4 Pro Attention au vent

DJI annonce 34 minutes de vol au maximum, mais dans des conditions de faible vent et Ă vitesse moyenne et constante. En pratique, l’autonomie rĂ©elle du DJI Mini 4 Pro varie beaucoup selon la force du vent. C’est une diffĂ©rence importance avec les modĂšles Air 3 ou Mavic 3, plus lourds et puissants, par consĂ©quent bien moins impactĂ©s par le vent de face. En volant des marais de GuĂ©rande Ă l’ocĂ©an, le Mini 4 Pro a Ă©puisĂ© sa batterie en 15 minutes seulement, m’obligeant Ă le faire revenir pour la remplacer. Au-dessus du vignoble nantais, avec des conditions de vent plus paisibles, j’ai pu compter sur 25 minutes de vol environ.

C’est la contrepartie des 249 grammes de l’appareil, qui obligent Ă utiliser des batteries de capacitĂ© volontairement limitĂ©e. D’ailleurs, DJI propose une batterie optionnelle de plus grosse capacitĂ©, qui augmente l’autonomie de 11 minutes, avec 45 minutes de vol (sans vent et en filmant en 1080/24p). Mais attention, le drone frĂŽle alors les 300 grammes, nĂ©cessitant un certificat d’aptitude au pilotage et doit ĂȘtre utilisĂ© plus loin du public.

Dans ces conditions, on ne peut que chaudement recommander l’acquisition du pack Fly More, qui comprend deux batteries supplĂ©mentaires, un dock de charge 30 W, des hĂ©lices supplĂ©mentaires et une sacoche de transport bien pratique.

DJI Mini 4 Pro Vidéo

GrĂące Ă son nouveau processeur d’image, le DJI Mini 4 Pro produit des vidĂ©os d’une qualitĂ© similaire Ă celles du Air 3, aux ombres jamais bouchĂ©es et avec des ciels lumineux et sous contrĂŽle. Trois formats d’enregistrement sont proposĂ©s, Normal, HLG et D-LOG M, disponibles dans toutes les rĂ©solutions et cadences d’image, soit 1080 p, 2,7 K et 4K, de 24 p Ă 60 p — ainsi que les modes de ralentis 1080p200p et 4K100p. Le mode normal possĂšde une colorimĂ©trie classique sur 8 bits (Rec.709), le mode HLG (HDR) sur 10 bits (BT.2020) et le mode D-LOG M sur 10 bits Ă©galement (Rec.709). Le mode Normal est recommandĂ© pour les dĂ©butants, tandis que les deux autres modes satisferont les utilisateurs plus exigeants, avec leur dynamique Ă©largie.

Attention toutefois au format HLG qui oblige Ă disposer d’un Ă©cran ou tĂ©lĂ©viseur compatible pour s’afficher correctement. Si vous recherchez une image plus riche et visionnable sur n’importe quel Ă©cran (smartphone, TV, ordinateur
), c’est le mode D-LOG M qu’il faut choisir. Ce dernier produit des vidĂ©os volontairement dĂ©lavĂ©es (flat) propices Ă des retouches de couleurs avancĂ©es, au moyen d’un logiciel de montage vidĂ©o. Si vous ne souhaitez pas mettre les mains dans le cambouis, il suffit d’appliquer une LUT (Look Up Table) pour balancer automatiquement les couleurs des vidĂ©os D-LOG M. À l’heure d’écrire ces lignes, le fichier LUT n’est pas encore disponible sur le site du fabricant, mais celui dĂ©diĂ© au DJI Air 3 convient parfaitement. Toutes les vidĂ©os de ce test sont d’ailleurs « LUTĂ©es » avec ce fichier.

Le DJI Mini 4 Pro peut enregistrer en H264 ou H265 et sĂ©lectionne automatiquement le dĂ©bit de donnĂ©es, qui varie selon la rĂ©solution et la cadence d’images, jusqu’à 150 Mbps. La qualitĂ© d’encodage est irrĂ©prochable.

Montage facilité

Si le montage vidĂ©o vous effraie, sachez que DJI recommande officiellement l’application Light Cut, disponible pour iOS et Android. Celle-ci turbine Ă l’IA et peut effectuer comme une grande le montage vidĂ©o d’une ou plusieurs sĂ©quences. L’app peut analyser en Wi-Fi les vidĂ©os du drone, puis n’importer que les portions utiles au montage. Light Cut propose tout un tas de prĂ©rĂ©glages pour crĂ©er des vidĂ©os aux ambiances diverses et variĂ©es, avec des musiques libres de droits ou bien importĂ©es depuis votre smartphone.

De nombreux filtres sont proposĂ©s (des dizaines de LUT) et la colorimĂ©trie des vidĂ©os en D-LOG M est automatiquement ajustĂ©e. Les rĂ©sultats sont souvent bluffants et permettent d’alimenter facilement un compte Instagram ou Tiktok au quotidien pendant un voyage. Les vidĂ©os automatiquement crĂ©Ă©es ne durent que 30 Ă 40 secondes, mais un montage manuel de la durĂ©e de son choix est Ă©galement possible.

Tracking, Mastershots et Waypoints

Pour sĂ©lectionner un sujet sur lequel focaliser le drone, un glissement de doigt sur l’écran suffit. S’affiche alors le menu Focus/Tracking/POI qui permet respectivement de centrer le sujet Ă l’image — quels que soient les mouvements du drone — de suivre automatiquement le sujet en mouvement, et de tourner autour de celui-ci Ă une vitesse dĂ©finie par l’utilisateur. Le tracking fonctionne Ă 360° et il suffit d’indiquer de quel cĂŽtĂ© suivre le sujet (arriĂšre, cĂŽtĂ©s, face). Si vous dĂ©butez en vidĂ©o aĂ©rienne, l’app DJI Fly propose des mouvements de camĂ©ra automatisĂ©s autour du sujet. Le mode Mastershots quant Ă lui, rĂ©alise successivement une demi-douzaine de figures, qu’il est possible de choisir Ă©galement individuellement dans le menu vidĂ©o.

L’itinĂ©raire du DJI Mini 4 Pro peut ĂȘtre programmĂ© avec des balises multiples (Waypoints) afin de reproduire automatiquement un vol. Cela peut ĂȘtre pratique pour filmer un mĂȘme paysage Ă diffĂ©rents instants de la journĂ©e ou de l’annĂ©e. Les waypoints sont Ă©galement utiles pour rĂ©aliser des vidĂ©os hyperlapses (nous y reviendrons).

DJI Mini 4 Pro Photo

Le DJI Mini 4 Pro est aussi douĂ© pour la photographie que l’est son grand frĂšre le DJI Air 3. Avec le mĂȘme bloc optique principal et le mĂȘme capteur, il capture des images d’une prĂ©cision et d’une richesse considĂ©rables. Pour faire de belles photos, mieux vaut privilĂ©gier le mode RAW au dĂ©triment du JPEG, qui pĂątit d’une colorimĂ©trie limitĂ©e et d’artĂ©facts de nettetĂ©. De fait, il faut utiliser une application pour effectuer la conversion RAW vers JPEG, mais le jeu en vaut la chandelle.

12 MP ou 48Â MP ?

Le capteur fonctionnant en mode pixel binning, les meilleures images sont thĂ©oriquement obtenues en mode 12 MP, la plage dynamique du capteur Ă©tant optimale dans ce mode. L’idĂ©al est d’ailleurs d’imposer au Mini 4 Pro sa plus faible valeur ISO (100) pour tous les clichĂ©s oĂč la vitesse d’obturation n’a pas d’importance (aucun sujet proche en mouvement).

Pour autant, je n’ai pas observĂ© de diffĂ©rences flagrantes la journĂ©e entre les photos de 12 et 48 MP. Pour capter un maximum d’informations, j’ai choisi de toujours shooter en 48 MP RAW, de dĂ©bruiter les quelques aberrations chromatiques sous Lightroom et de gĂ©nĂ©rer des JPEG de 24 MP par Ă©conomie de place. Toutes les photos de cet article sont prises de cette façon.

Bracketing, hyperlapse et panorama

SensibilitĂ© ISO, vitesse d’obturation, tempĂ©rature de couleurs et ajustement d’exposition par tiers d’EV sont les principaux rĂ©glages proposĂ©s par le DJI Mini 4 Pro, en photo comme en vidĂ©o. En mode photo, le bracketing d’exposition est proposĂ© avec Ă©carts de 0,7 EV sur 3 (12/48 MP), 5 ou 7 clichĂ©s (12 MP uniquement).

Le bracketing peut ĂȘtre pratique pour gĂ©rer des expositions complexes, comme paysage en fin de journĂ©e, face au soleil. Cependant, il faut utiliser une application tierce pour combiner les diffĂ©rents fichiers RAW obtenus (Lightroom Classic, Capture One, Affinity Photo 2, etc.) et produire une image HDR. Les vitesses d’exposition disponibles vont de 1/16000 Ă 8 secondes et des intervalles peuvent ĂȘtre programmĂ©s de 2 Ă 60 secondes.

Le DJI Mini 4 Pro peut rĂ©aliser automatiquement des vidĂ©os hyperlapses Ă partir de photos prises Ă intervalles rĂ©guliers. La possibilitĂ© de programmer l’itinĂ©raire de vol du drone (waypoints) est Ă ce propos bien pratique, pour reproduire Ă©ventuellement la sĂ©quence de photos Ă diffĂ©rents moments de la journĂ©e. Mieux, lorsque vous dĂ©finissez l’itinĂ©raire de vol du drone pendant lequel les clichĂ©s seront pris, l’app DJI Fly prĂ©vient si les changements d’angles sont excessifs et risquent d’ĂȘtre peu plaisants Ă visionner ensuite. La vidĂ©o est automatiquement crĂ©Ă©e par le drone, bien que,lĂ encore le traitement des fichiers RAW gĂ©nĂ©rĂ©s, puis la crĂ©ation manuelle de la vidĂ©o hyperlapse (avec un logiciel de montage vidĂ©o), donne de plus beaux rĂ©sultats.

Dernier mode photo bien sympathique, l’outil Panorama crĂ©e automatiquement des photos Ă 180° ou 360° (sphĂšres). Contrairement aux photos instantanĂ©es, le JPEG gĂ©nĂ©rĂ© est de trĂšs haute qualitĂ©.

Stockage

Le DJI Mini 4 Pro dispose d’un tout petit espace de stockage de 2 Go et d’un logement pour carte microSD jusqu’à 512 Go. Le stockage interne peut dĂ©panner si on a oubliĂ© d’installer une carte, mais avec un dĂ©bit vidĂ©o qui pleut flirter avec le Go par minute, il sera vite saturĂ©. Pour enregistrer une heure de vidĂ©o en 4K60p, vous aurez besoin d’une carte microSD de 64 Go, de prĂ©fĂ©rence certifiĂ©e V30 ou plus. Lors de mon test, j’ai utilisĂ© une carte V10 et la tĂ©lĂ©commande m’a demandĂ© de la remplacer en raison de sa lenteur (elle a toutefois permis de rĂ©aliser les vidĂ©os de ce test en 4K60p). Notez que les photos RAW de 48 MP pĂšsent chacune 98 Mo, soit environ 1 Go pour 10 photos.

DJI Mini 4 Pro Prix et disponibilité

Le DJI Mini 4 Pro est disponible avec la tĂ©lĂ©commande RC-N2 au prix de 799 € ou avec la tĂ©lĂ©commande RC2 au prix de 999 €. Le drone est Ă©galement vendu avec la tĂ©lĂ©commande RC2 en pack Fly More, avec 2 batteries supplĂ©mentaires, un dock de charge 30 W, des hĂ©lices supplĂ©mentaires et un sac de rangement Ă bandouliĂšre Ă 1129 €.