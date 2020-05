Quels sont les meilleurs drones en 2020 ? Notre sélection

Vous avez déjà eu envie de piloter un drone ? Que cela soit pour les débutants ou les experts, voici notre sélection des meilleurs drones en 2020.

Les drones ont de multiples usages : de la vidéo professionnelle au loisir familial, en passant par la livraison de colis ou de pizza, ils risquent de bouleverser notre quotidien d’ici quelques années. Ces usages très business sont évidemment intéressant, mais aujourd’hui les drone servent surtout à faire de belle prise de vue pendant vos vacances. Pour le moment, en dépit de quelques efforts sympathiques de Parrot, notamment avec l’Anafi, ou Xiaomi, le marché est totalement dominé par DJI. Vous allez le voir dans notre sélection.

DJI Mavic Air 2 : notre recommandation

Le Mavic Air se situe à mi-chemin entre le DJI Mavic Mini et le DJI Mavic Pro dont nous reparlerons plus bas. Cette deuxième édition sortie en mai 2020 embarque un capteur capable de filmer en 4K HDR à 30 images par seconde (ips), ou sans HDR à 60 ips. Il peut aussi monter à 240 ips en Full HD pour des effets de ralenti. Monté sur une nacelle stabilisée sur 3 axes, le capteur, similaire à ce que l’on peut trouver sur un smartphone haut de gamme de 2020, offre dans l’ensemble une très bonne qualité d’image.

On appréciera également ses performances en vol. Outre les modes de pilotage « Tripod » (idéal pour les prises de vue douces) et « Normal », vous avez la possibilité d’atteindre une vitesse de 68 km/h en mode sport. Mode à réserver aux pilotes expérimentés, d’autant plus que les capteurs d’obstacles sont désactivés dans ce mode. C’est justement l’autre nouveauté sur ce modèle : l’arrivée de capteurs d’obstacles avant, arrière et vers le bas. Les capteurs latéraux et vers le haut sont en revanche absents. Sachez également que cet Air 2 est plus robuste et devrait donc résister aux crashs les plus courants. Divers modes de vols automatiques sont également de la partie.

Enfin, on salue les efforts sur la batterie avec 25 minutes de temps de vol effectif d’après nos tests. La télécommande a également été ajustée pour plus de praticité, elle intègre surtout désormais une batterie afin d’éviter de vider trop rapidement celle du téléphone. Elle passe enfin sur la liaison radio maison baptisée OcuSync 2.0 pour une portée théorique de 6 km. Il sera sans doute difficile de l’exploiter totalement en raison de la législation française imposant d’avoir constamment l’appareil en visuel.

Au final, le Mavic Air 2 est sans conteste le meilleur drone grand public. C’est notre recommandation. Pour en savoir, vous pouvez consulter notre test du Mavic Air 2.

Pourquoi choisir le Mavic Air 2 ?

C’est le drone le plus polyvalent

Une très bonne qualité d’image

Les capteurs d’obstacles

(Moins de 800 grammes, pas besoin de formation)

Le Mavic Air 2 est disponible en précommande au prix conseillé de 849 euros.

DJI Mavic 2 : le haut de gamme

Fin août 2018, DJI a présenté sa nouvelle gamme de drones Mavic 2. Concernant le DJI Mavic 2 Zoom, il est équipé d’une caméra avec un zoom optique. Il est ainsi possible de passer d’une distance focale de 24 mm à un zoom x2 à 48 mm. Ce nouveau drone est par ailleurs doté d’un capteur de 1/2,3 pouce et peut capturer des clichés de 12 mégapixels et permet de filmer en 4K à 100 Mb/s avec le codec H.265.

Pour ce qui est du modèle DJI Mavic 2 Pro, il intègre un capteur d’un pouce permettant de capturer des clichés de 20 mégapixels. Il ne propose pas de zoom, mais la caméra, conçue en partenariat avec Hasselblad, permet de régler l’ouverture focale entre f/2,8 et f/11. Elle permet également de capturer les vidéos 4K avec un profil couleur en 10 bits.

Le nouveau Mavic 2 de DJI permet quatre modes de pilotage : libre, cercle, course lock et waypoint. Il peut aller jusqu’à une vitesse de 72 kilomètres par heure et intègre huit capteurs pour analyser les alentours et éviter les obstacles. Du côté de l’autonomie, DJI promet jusqu’à 31 minutes de vol sans interruption. Enfin, pour la gestion des photos et vidéos, le drone offre un stockage interne de 8 Go extensibles via MicroSD jusqu’à 128 Go.

Pourquoi recommande-t-on les Mavic 2 Pro ou Zoom ?

Pour son zoom optique (Zoom) ou l’ouverture focale réglable (Pro)

Pour ses modes de pilotage

Pour son autonomie

Le DJI Mavic 2 Zoom est généralement proposé à plus de 1 000 euros tandis que le DJI Mavic 2 Pro est à environ 1 500 euros.

DJI Mavic Mini : le bon rapport qualité/prix

Le DJI Mini est le remplaçant de l’illustre Spark, le Mavic Mini est la solution « rapport qualité/prix du constructeur. Comme son nom l’indique, il mise avant tout sur sa petite taille pour convaincre, grâce notamment à ses pieds escamotables pour faciliter le transport. Replié, il tient dans 140 x 82 x 57 mm, et ne pèse que 249 grammes. Mais ce n’est pas son seul argument.

L’objet est en fait bien équilibré. Sa caméra ne filme pas en 4K, mais en 2,7K. Cela n’a guère d’intérêt en tant que tel, mais le surplus de pixels permet surtout de rogner dans l’image pour obtenir un zoom numérique en Full HD. La 4K c’est toujours mieux, mais en tant que drone de loisir pour monsieur le tout le monde, on peut s’en passer. La qualité de l’image est bonne. Elle n’est pas parfaite, mais le rendu est franchement satisfaisant.

On appréciera également ses performances qui permettront de s’amuser au pilotage dans les grands espaces : 47 km/h annoncés, et 14 km/h en ascension verticale. Sur l’autonomie, le Mavic Mini n’est pas mal non plus avec une vingtaine de minutes durant notre test. Attention en revanche, contrairement aux modèles plus haut de gamme, il ne dispose pas capteurs d’obstacle.

Si vous voulez en savoir plus sur le DJI Mavic Mini, n’hésitez pas à consulter notre test.

Pourquoi opter pour le DJI Mavic Mini ?

Son excellent rapport qualité-prix

Une caméra 2,7K satisfaisante

Sa petite taille et son poids plume

Le DJI Mavic Mini est généralement disponible pour moins de 400 euros avec une télécommande et une batterie. La Pack « Fly More » avec 3 batteries et une station de recharge est proposée à moins de 500 euros.

DJI Ryze Tello : pour débuter

Le DJI Ryze Tello est un drone spécialement dédié aux débutants et à un public jeune. En effet, le drone est léger (80 grammes), il tient dans la main (9,80 x 9,25 x 4,10 cm) et il propose un côté éducatif, on peut le programmer avec Scratch, un système de codage accessible aux enfants. Il embarque une caméra de 5 mégapixels, capable de filmer des vidéos en 720p 30 ips, une autonomie de 13 minutes, une vitesse maximale de 8 mètres par seconde et une portée de 100 mètres maximum. Il intègre un bon nombre de fonctionnalités comme le décollage et l’atterrissage automatique et l’exécution de figures comme des flips.

Pourquoi choisir le DJI Ryze Tello ?

Prendre des vidéos avec une belle qualité d’images

Ses modes de vols : contrôle avec les gestes ou suivi d’une cible

Une prise en main facile

Il est disponible pour 100 euros environ.

Avant d’acheter

Quels sont les prérequis pour piloter mon drone ?

Si votre drone pèse moins de 800 grammes, vous n’avez pas l’obligation de passer un test en ligne pour exercer leur passion. Au-dessus, les drones devront être enregistrés sur la plateforme AlphaTango, et une formation en ligne devra être effectuée pour voler en toute légalité. Il est accessible gratuitement sur la plateforme qui délivre une attestation valable pendant 5 ans à toujours posséder sur soi, sous peine d’être sanctionné. Sachez que certains drones assez grand public sont concernés comme le Mavic 2 Pro.

Où ai-je le droit de piloter mon drone ?

Pour faire simple, vous avez principalement le droit de voler dans les limites de votre terrain privé, et en dehors des zones interdites indiquées sur le site Geoportail. Le survol des agglomérations est bien évidemment strictement interdit, tout comme ceux des sites dits sensibles comme les terrains militaires ou les aéroports. Les zones avoisinantes sont également limitées à certaines altitudes allant de 50 à 150 mètres. Dans tous les cas, il est interdit de dépasser 150 mètres d’altitude.

Quelles sont les autres interdictions de pilotage de drone ?

Il existe une dizaine d’interdictions ou de bonnes pratiques récapitulées dans un guide du bon usage. Cela relève généralement du bon sens : interdiction de survoler les personnes, conserver des distances de sécurité et respecter la vie privée du voisinage. Il est également interdit de voler de nuit, même si le drone dispose de dispositifs lumineux. Il faut également conserver à tout moment l’appareil de vue. Le pilotage à la première personne (FPV) est possible dans certaines circonstances, dont la présence d’un « copilote ».

Maintenant que vous êtes à l’aise avec la législation en place, vous allez pouvoir choisir un drone en fonction de vos besoins et de votre budget. Si c’est votre premier drone, n’hésitez pas à essayer un modèle pour débutant afin de comprendre les bases du pilotage puis à investir dans un drone plus performant.