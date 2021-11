Polaroid ou Instax : les meilleurs appareils photo instantanés

Les appareils photos instantanés connaissent un regain de popularité à l'heure du tout numérique. Polaroid ou Instax, on vous aide à faire le bon choix.

À une époque où les réseaux sociaux sont le principal lieu de partage de photo, on pourrait se dire que les tirages physiques feraient partie du passé. En pratique, ce n’est pas tout à fait vrai. Si le tirage classique en 10×15 est un peu has been, les appareils photo instantanés n’ont pas dit leurs derniers mots.

Nés dans les 40 et popularisés par l’iconique « Pola », ils font depuis quelques années un grand retour. Quelques secondes après avoir enclenché la prise de vue d’une photo, vous l’avez sur papier. Reste que le choix d’un bon appareil instantané n’est pas simple. Plusieurs technologies et formats existent et même entre ces derniers les résultats ne sont pas tous égaux.

C’est pourquoi avec l’aide de Melinda, notre experte locale en appareils photo instantanés (elle a de la pellicule plein le frigo…), j’ai choisi pour vous les meilleurs modèles du moment.

Fujifilm Instax Mini 90 : l’appareil photo instantané de référence

Si votre budget est un peu plus important, l’Instax Mini 90 pourra vous intéresser. Déjà, son look rétro est franchement plus séduisant que celui du modèle de base (on est superficiels et on l’assume). Mais les différences ne se limitent pas au look.

Le Mini 90 laisse en effet bien plus la main au photographe. On peut ainsi désactiver le flash, ajuster l’exposition ou encore faire une photo en double exposition. On apprécie aussi la présence d’un pas de vis pour une utilisation sur un pied.

Parmi les autres points positifs, on ajoutera la batterie rechargeable, même si le fait qu’elle nécessite un chargeur propriétaire est regrettable. On aurait préféré une prise USB.

Rien à redire sur l’excellente qualité d’impression d’Instax. L’image est équilibrée et détaillée et les possibilités de contrôles de ce modèle facilitent une prise de vue de qualité. Il faudra un peu d’expérimentation pour le maitriser, mais le jeu en vaut la chandelle.

Le Fujifilm Instax Mini 90 en bref

Au-delà de son look qui nous plait vraiment beaucoup, l’Instax Mini 90 séduit ceux qui veulent plus de possibilités créatives. Un surcoût tout à fait justifiable pour nous.

Le design rétro

La qualité des clichés

Plus de contrôle sur les prises de vue

Polaroid Now : le plus rétro

La nouvelle collection Polaroid Now symbolise le renouveau de la marque, entre clins d’œil rétro bien appuyés aux années 70 et une certaine modernité. Ainsi, le design reprend les lignes des produits iconiques de la marque, associées à des touches plus contemporaines. Il existe en version bleu, vert, orange, jaune, rouge et intégralement blanc ou noir.

La prise en main est délicate avec des dimensions de 11,2 x 9,4 x 15 cm et un poids de 450 grammes. Il est donc imposant et pourtant nos doigts se posent naturellement sur les commandes. Néanmoins, il reste encombrant, impossible de l’utiliser d’une seule main. Il prend de la place dans un sac, sinon utilisez la sangle livrée pour le porter au cou.

À l’avant, nous avons le déclencheur qui prend la forme d’un gros bouton rouge à gauche, et sur la droite un petit bouton retardateur. Au dos, un bouton jaune pour allumer l’appareil, un petit affichage LCD en dessous indique le nombre de consommable restant. Juste à côté du bouton jaune, une autre active ou non le flash intégré. Vient enfin le viseur, qui ne sera pas le meilleur ami des porteurs de lunettes.

Cadrer ne se fait assez facilement par contre aucune possibilité de choisir manuellement entre les deux focales disponibles (35 et 40 mm). L’autofocus intégré le décide pour vous, ce qui est parfois frustrant. Petite astuce, en appuyant deux fois sur le retardateur, vous activez une double exposition. Ajoutez à cela un flash de très bon niveau et qui évite les surexpositions excessives.

Globalement, nous obtenons des clichés avec de belles couleurs, un peu trop douces peut-être. Assez, précis dans les détails, les clichés manquent toutefois de contraste.

Polaroid Now en bref

Un produit basique, qui va à l’essentiel. Il est assez joli, mais son encombrement ne le rend pas très pratique. La qualité des photos est de bon niveau malgré un certain manque de contraste. Toutefois, son look et ergonomie vintage le rendent irrésistible.

Design

Qualité des photos

Batterie rechargeable par USB

Fujifilm Instax Mini 11 : le petit prix

Nous sommes devant la dernière version de l’appareil photo instantané le moins cher de la gamme Instax. Pour un prix démarrant à 69 euros, nous avons un produit au format vertical, qui malgré des dimensions importantes (14,4 x 13,4 x 7,8 cm pour 451 g) se révèle très pratique à utiliser. Son look de jouet le rend plus facile à appréhender par les novices comme les enfants.

Il est proposé en version rose, noir, blanc, gris, mauve et bleu clair. Et comme d’habitude chez Instax, nous avons un miroir près de l’objectif pour les selfies. Cela n’a l’air de rien, mais nous évite de gâcher du papier en plus de réussir ses autoportraits.

Niveau ergonomie, nous avons en façade, le déclencheur en haut à gauche et en bas à droite de l’objectif, un bouton pour ouvrir ou fermer l’objectif. Pratique et en plus cela le protège des chocs et de la poussière. Au dos, nous avons un simple compteur de consommable, en plus du viseur. L’objectif équivalent 60 mm est suffisant pour la majorité des usages familiaux.

Les photos sont un peu moins détaillées que pour les appareils numériques, cela se note à l’impression. Pourtant, niveau précision et couleur, Instax reste le leader. Il est vendu moins de 80 euros habituellement.

Fujifilm Instax Mini 11 en bref

Un produit fun, pas très cher et que l’on peut mettre entre toutes les mains.

Le design

Les sensations rétro qu’il procure

Le format du papier

Polaroid Go : le petit format

Polaroid ne pouvait pas laisser l’exclusivité des petits formats à la concurrence. La marque a donc inauguré un nouveau type de cliché, plus compact, mais toujours carré. Et on doit bien avouer qu’il est vraiment tout petit ! Assez compact d’ailleurs pour rentrer sans soucis dans une poche.

On évitera cependant de le jeter dans le premier sac venu, le plastique étant peu résistant. Côté fonctions, c’est très basique, on peut prendre une photo, activer un retardateur ou bien faire une double exposition. Le viseur fait un travail correct, mais est légèrement décalé vers la droite.

La prise de photo elle-même est rapide, mais les photos prennent assez longtemps à être développées, environ 15 minutes. Les clichés sont bons sont corrects, mais l’image à un ton violet assumé. On remarque aussi que l’exposition est un peu hasardeuse, vous risquez en effet d’avoir quelques ratés avant de bien le maitriser. À 1,25 euro le cliché, il faudra donc faire attention.

Le Polaroid Go en bref

Le même en plus petit ! Polaroid ne cherche pas à réinventer le fil à couper le beurre et nous livre un appareil qui malgré quelques défauts de finition ne manque pas de charme.

Vraiment tout petit

Le rendu vintage

Batterie rechargeable par USB

Les imprimantes instantanées

Vous voulez des photos instantanées sans vous encombrer avec un produit dédié ? Voici deux imprimantes pour smartphone qui utilisent la technologie d’impression Polaroid ou Instax. Votre téléphone deviendra alors un appareil photo instantané.

Instax Mini Link et Instax Link Wide : les classiques

Un format compact (15,2 x 10,4 x 5,2 cm pour 209 grammes) qui se glisse facilement dans un sac à dos ou un petit sac à main. Cette imprimante Instax fonctionne sur batterie (recharge USB) et utilise du papier Instax Mini. La connexion à votre smartphone en Bluetooth est très simple à mettre en place. Il suffit de passer par l’appli dédiée pour imprimer vos photos et vous avez la possibilité en amont de leur appliquer des filtres créatifs. Elle coûte 110 euros environ.

Si vous avez envie de tirages un peu plus grands, l’Instax Link Wide propose des fonctions rigoureusement identiques, mais avec un papier de 108 x 86 mm au format 3/2. La facture sera en revanche un peu plus salée, l’imprimante étant vendue 150 euros.

L’Instax Mini Link en bref

Un produit simple à utiliser, plutôt joli et qui permet de partager instantanément et surtout physiquement vos clichés pris avec son smartphone.

Design

Encombrement

Simplicité d’usage

Polaroid Lab : pour se la jouer old-school

Ici, pas de connectivité Bluetooth, ni Wi-Fi, rien ! Nous sommes face à une sorte de laboratoire photo analogique pour smartphone. Il faut toutefois installer une application pour choisir les photos à traiter, voire ajouter des filtres créatifs, avant de les imprimer. Pour cela, il suffit de poser son écran de mobile sur la zone dédiée en haut du Labo. Le long de la colonne en dessous, un jeu de miroir va se charger d’exposer le papier à la photo.

Elle est ensuite imprimée. Le rendu est très honorable et permet de rendre physiques vos plus belles photos sur mobile. Nous avons toutefois trouvé que le noir et blanc sied mieux que la couleur à ce concept. En effet, passer de la colorimétrie vive d’une photo de smartphone à celle un peu pastel des photos Polaroid est parfois un choc.

La Polaroid Lab en bref

Un produit ludique, qui apporte une touche de vintage dans l’impression de photos provenant de nos smartphones. Activité solo ou à partager entre amis pour égayer une soirée, vous serez surpris du résultat.

Concept original et ludique

Sensations rétro procurées

Simplicité d’usage

Bien choisir son appareil photo instantané

Pourquoi acheter un appareil photo instantané ?

Quand nous prenons des photos et les donnons quasi immédiatement à nos amis, amours ou notre famille. Il y’a une reconnaissance, un plaisir, sans commune mesure avec celui que procure un cliché simplement envoyé par mail. Avoir un objet palpable entre les mains, pouvoir le glisser dans son portefeuille, sa coque de smartphone, son sac à main ou l’accrocher n’importe où… voilà qui a bien plus d’impact émotionnel que le dématérialisé. Enfin, avec sa seule présence, ce type d’appareil photo est une source d’animation à lui seul.

Comment fonctionne un appareil photo instantané ?

Pour faire (très) simple, la photo capturée par le bloc optique est « projetée » sur une feuille composée de plusieurs couches de substrats différents. Après leur « exposition » à l’image, de nombreuses opérations chimiques vont faire apparaitre la photo sur le papier.

Quelle est la qualité des photos ?

Soyons honnêtes, le résultat est très loin d’un tirage photo classique ou d’une impression avec imprimante photo. L’image n’est pas aussi bien définie, il y’a peu de détails et surtout les couleurs sont loin d’être naturelles. Néanmoins, le format du papier, associé au jeu de l’instantanéité, fait vite oublier cet état de fait. Par contre, nous devons noter que le papier Instax affiche les meilleurs résultats, suivi par Polaroid dont les couleurs sont plus pastel. Il existe une technologie alternative qui fonctionne sur le principe de l’impression thermique, Zink. Toutefois, la qualité des images obtenues n’est pas du niveau de Polaroid ou Instax. Nous avons donc occulté ces produits pour ce guide.

Combien ça va me coûter ?

Cher, voire très cher ! Nous sommes à un tarif à l’unité d’au moins 1 euro et qui peut monter à deux euros ou plus sur certains modèles et formats de papier.

Quels sont les différents types de formats de papier photo ?

Les deux ténors de l’appareil photo instantanés sont Polaroid et Instax. Polaroid propose ses films « Impossible Project », qui reprennent les formats originaux de Polaroid et dont la chimie a été améliorée, pour une meilleure qualité photo. Ils ne fonctionnent donc qu’avec les modèles originaux ou les produits modernes au format original. Entre-temps, Polaroid a créé le i-Type Color dédié aux appareils de nouvelle génération comme le OneStep 2. Chez Instax, une seule technologie, mais trois formats différents.

Instax Mini ou format carte de crédit : le format le moins cher, mais aussi le plus petit. Existe en version couleur et en noir et blanc. Taille du film : 5,4 x 8,6 cm. Taille de l’image : 4,6 x 6,2 cm. Appareils compatibles : tous les Instax Mini. Prix : de 9 à 15 euros les 10 feuilles.

ou format carte de crédit : le format le moins cher, mais aussi le plus petit. Existe en version couleur et en noir et blanc. Taille du film : 5,4 x 8,6 cm. Taille de l’image : 4,6 x 6,2 cm. Appareils compatibles : tous les Instax Mini. Prix : de 9 à 15 euros les 10 feuilles. Instax Wide ou format rectangle large : l’affichage en 16/9 permet de profiter de paysages ou de photos de groupe plus larges. Existe en version couleur et en noir et blanc. Taille du film : 10,8 x 8,6 cm. Taille de l’image : 9,9 x 6,2 cm. Appareil compatible : Instax Wide. Prix : de 12,90 à 18,99 euros pour 10 feuilles.

ou format rectangle large : l’affichage en 16/9 permet de profiter de paysages ou de photos de groupe plus larges. Existe en version couleur et en noir et blanc. Taille du film : 10,8 x 8,6 cm. Taille de l’image : 9,9 x 6,2 cm. Appareil compatible : Instax Wide. Prix : de 12,90 à 18,99 euros pour 10 feuilles. Instax Square ou format carré : plus petit que le format Polaroid original, le format carré sied très bien aux amateurs d’Instagram. Taille du film : 8,6 x 7,2 mm. Taille de l’image : 6,2 x 6,2 cm. Appareils compatibles : tous les Instax Square. Prix : de 9 à 15 euros pour 10 feuilles

ou format carré : plus petit que le format Polaroid original, le format carré sied très bien aux amateurs d’Instagram. Taille du film : 8,6 x 7,2 mm. Taille de l’image : 6,2 x 6,2 cm. Appareils compatibles : tous les Instax Square. Prix : de 9 à 15 euros pour 10 feuilles Polaroid 600 ou SX-70 , l’original : Le format original de Polaroid, celui qui offre la plus grande surface d’image et se révèle être le plus coûteux. Il existe en noir et blanc, duochrome et dans une collection avec des bordures colorées. Taille du film : 10,7 x 8,8 cm. Taille de l’image : 7,9 x 7,9 cm. Appareils compatibles : tous les Polaroids originaux. Prix : de 16 à 30 euros pour 10 feuilles

, l’original : Le format original de Polaroid, celui qui offre la plus grande surface d’image et se révèle être le plus coûteux. Il existe en noir et blanc, duochrome et dans une collection avec des bordures colorées. Taille du film : 10,7 x 8,8 cm. Taille de l’image : 7,9 x 7,9 cm. Appareils compatibles : tous les Polaroids originaux. Prix : de 16 à 30 euros pour 10 feuilles Polaroid i-Type ou le nouveau Polaroid : dédié aux nouveaux modèles de la marque. Existe en noir et blanc et en couleur. Taille du film : 10,7 x 8,8 cm. Taille de l’image : 7,9 x 7,9 cm. Appareils compatibles : Impossible I-1 et One-step 2. Prix : de 13 à 17 euros pour 8 feuilles.

Est-ce compliqué à utiliser ?

Leur grande force est justement d’être amusants à utiliser. Vous cadrez, shootez et donnez la photo à son destinataire. Il attendra juste quelques secondes pour la voir apparaitre comme par magie sur le papier photo. Les commandes se limitent souvent à un déclencheur, un objectif et les plus évolués proposent des écrans LCD pour modifier en direct les photos (cadres, filtres…). Rien de bien compliqué, rassurez-vous. Une fois le papier photo sorti de l’appareil photo, prenez-le par le cadre le plus épais, il faut éviter de toucher la zone d’image tant que la réaction chimique n’est pas terminée.

Appareil photo instantané numérique ou analogique ?

Les deux technologies cohabitent et honnêtement, vous ne verrez pas beaucoup de différences sur les photos physiques. Par contre, le numérique vous permet d’ajouter des filtres, des stickers sur vos photos. S’il est doté d’un écran LCD, vous pourrez vérifier la qualité de votre prise de vue avant d’imprimer.

