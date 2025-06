Cette petite enceinte Bluetooth est une bonne alternative à la JBL Go, et surtout moins chère

La Soundcore Select 4 Go est une petite enceinte Bluetooth nomade et étanche que vous pouvez emmener au bord de la piscine pour seulement 21,99 euros chez Amazon, contre 29,99 euros habituellement.

Ce n’est pas évident de se projeter maintenant, mais imaginez un peu le retour des beaux jours, le soleil, la chaleur et les journées au bord de la piscine. Il ne manque qu’une petite enceinte Bluetooth pour compléter le tableau, comme cette Soundcore Select 4 Go qui est disponible à prix bas, puisqu’elle coûte 28 euros de moins que sa concurrente principale, la JBL Go 4 valant 49,99 euros hors promotion.

Les points forts de la Soundcore Select 4 Go

Les 20h d’écoute avec une seule charge complète

Elle est certifiée IP67 et peut même flotter quelques instants

Vous pouvez en appairer deux pour un son stéréo

Le prix de la Soundcore Select 4 Go n’est déjà pas très élevé, puisqu’elle coûte 29,99 euros. Mais une remise 27 % s’applique, ce qui la fait passer à 21,99 euros.

Une enceinte nomade à emmener partout avec soi

L’avantage d’une enceinte comme la Soundcore Select 4 Go, c’est son format compact qui permet qu’elle soit de tous les voyages et de toutes les fêtes. Elle fait 121 x 83 mm pour 263 grammes seulement, avec une petite poignée en tissu qui permet de l’accrocher sur un doigt ou sur un mousqueton, un porte-clé : bref, pour l’emmener partout avec vous.

Elle se connecte à votre smartphone (ou tout autre appareil) en Bluetooth et peut diffuser votre son pendant environ 20h avant d’avoir besoin de la recharger. Durant ce temps, elle diffuse votre son avec une puissance de 5W. Si jamais ça ne vous suffit pas, vous pouvez en commander deux, les appairer et profiter d’un son stéréo pour mieux s’ambiancer. Mais gardez en tête que ça reste une petite enceinte, avec une puissance qui reflète sa taille, mais aussi son placement tarifaire.

Elle peut même aller dans l’eau

La Soundcore Select 4 Go est certifiée IP67, ce qui signifie qu’elle résiste à la poussière et à l’eau, même jusqu’à une légère immersion. D’ailleurs, si jamais l’enceinte tombe par mégarde dans l’eau, elle peut flotter quelques minutes avant de couler, ce qui vous laisse le temps de la récupérer. Attention toutefois, pour que l’étanchéité soit efficace, le revêtement en caoutchouc doit être scellé.

Pour contrôler le contenu lu sur l’enceinte, vous pouvez soit utiliser votre smartphone, soit appuyer sur les boutons de l’enceinte. L’interface pour la charger se trouve sous le cache en caoutchouc sur le côté de l’enceinte. Elle se recharge avec un câble USB-C, celui-ci est d’ailleurs inclus dans la boîte et mesure 60 cm. Avec une charge complète, vous avez de quoi écouter vos playlists pendant une vingtaine d’heures, ce qui est plutôt honnête compte tenu de sa taille.

Si vous comptez préparer l’été en vous équipant des meilleures enceintes Bluetooth du moment, vous pouvez faire votre petit marché dans notre guide comparatif.

