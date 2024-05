Test de la JBL Go 4 : une minuscule enceinte Bluetooth vraiment douée à petit prix

À l’approche de l’été, JBL continue de renouveler sa gamme d’enceintes Bluetooth. Après la JBL Xtreme 4, taillée pour les fêtes improvisées en pleine nature, c’est au tour de la minuscule Go de profiter d’un nouveau millésime. Au regard de sa taille, la JBL Go 4 délivre un son impressionnant.

La JBL Go 4 est l’enceinte nomade par excellence. Son mini format — elle tient dans la paume de la main — permet de l’emmener pratiquement partout avec soi et de profiter d’un son très supérieur à celui d’un smartphone. La JBL Go 4 n’est pas fondamentalement différente de sa devancière la JBL Go 3, mais bénéficie d’améliorations esthétiques et propose un son amélioré.

JBL Go 4 Fiche technique

Modèle JBL Go 4 Nombre de haut-parleurs 1 Autonomie annoncée 7 h Microphone intégré Non Version du Bluetooth 5.3 Indice de protection IP67 Fiche produit

L’enceinte utilisée pour ce test a été prêtée par le constructeur

JBL Go 4 Compacte et étanche

La JBL Go 4 est la plus petite enceinte Bluetooth du marché et certainement la plus pratique à glisser dans une besace ou une poche de vêtement. Elle mesure un peu plus de de 9 cm de largeur, 7 cm de hauteur 4 cm d’épaisseur environ et ne pèse que 190 grammes. Difficile de faire plus petit sans sacrifier excessivement les performances sonores. D’ailleurs, on est intrigué par cette minuscule enceinte et l’on se demande ce que JBL a bien pu sortir d’un tel format.

La robe de la Go 4 rappelle celle des autres enceintes nomades du fabricant, avec un maillage nylon sur toutes les faces et l’énorme logo JBL en relief avec bords oranges à l’avant. Petit raffinement, le logo est recouvert de silicone antidérapant, ce qui facilite la préhension de l’enceinte. D’ailleurs, ce silicone est utilisé sur toutes les faces de l’enceinte. Autrement dit, la Go 4 ne risque pas de vous échapper de la main ni de glisser de là où elle est posée. Une petite sangle est attachée au coin supérieur droit, pour transporter ou accrocher l’enceinte.

Sur la tranche latérale gauche se trouvent les boutons de mise sous tension, d’appairage Bluetooth et de chaînage stéréo (avec une seconde enceinte JBL), ainsi qu’une LED témoin de mise sous tension. Les boutons de lecture/pause et de volume sont eux logés au sommet de l’enceinte. Comme c’est le cas sur toutes les enceintes nomades de JBL, ils sont reconnaissables au toucher par leur dessin en relief. Ainsi, on peut ajuster le volume sans même jeter un œil à la Go 4. Le port USB-C de charge est installé sur la droite.

La JBL Go 4 semble très solide et les quelques chutes subies pendant ce test n’ont entamé ni son apparence, ni altéré son fonctionnement. L’enceinte n’abîme d’ailleurs pas la surface sur laquelle elle tombe. Elle est en outre totalement étanche (IP67) et ne craint pas d’être posée dans le sable ou plongée dans l’eau.

Design acoustique de la JBL Go 4

JBL reste fidèle à la charge par radiateur passif afin de produire un son équilibré, malgré un tout petit volume d’air interne. Pour rappel, plus une enceinte est petite et moins elle est capable de produire des sons graves. Les basses fréquences nécessitent un bien plus grand transducteur que les fréquences moyennes et aiguës, lequel doit s’appuyer sur une grande quantité d’air dans l’enceinte pour « vibrer » plus énergiquement.

Dans le cas de la JBL Go 4, le transducteur ne mesure que 5 cm de diamètre et le volume d’air interne est ridicule. Dans ces conditions, impossible de faire du grave, sauf à utiliser un radiateur passif — un transducteur non alimenté — qui amplifie mécaniquement les sons graves. Ce système qu’on retrouve dans toutes les enceintes nomades JBL est donc également présent dans la Go 4.

JBL Go 4 Une enceinte simple à utiliser

La JBL Go 4 est d’une grande simplicité d’utilisation. Le bouton de mise en pause et de reprise de la lecture peut être utilisé pour changer de piste, moyennant deux pressions pour la suivante et trois pour la précédente. Les incréments de volume sont suffisamment faibles pour ajuster avec précision le volume d’écoute. Pour personnaliser la sonorité de la Go 4, il faut s’en remettre à l’application JBL Portable.

On y trouve trois profils d’égalisation et un mode dit Partytime Boost, qui prolonge l’autonomie de l’enceinte. Pas de miracle, cela se fait au détriment des basses fréquences qui sont mises en retrait pour abaisser la consommation électrique de l’amplificateur intégré. Ce mode a donc un intérêt très limité.

Avec la JBL Go 4, on peut faire de la stéréo… à condition d’en posséder deux. Il suffit d’appuyer successivement sur le bouton en forme de triangle sur chaque enceinte, pour qu’elles se détectent mutuellement et s’associent. À utiliser deux enceintes, on perd nécessairement un peu de l’intérêt de la Go 4, puisque l’encombrement d’une configuration stéréo double et qu’il faut prévoir plus de place pour transporter la paire d’enceintes. Cependant, la scène sonore est transfigurée, le son bien plus ample et le volume sonore maximal augmenté. En bord de mer ou dans un environnement un peu bruyant, deux enceintes peuvent être plus utiles qu’une. Grâce au mode Party Boost, plusieurs enceintes JBL peuvent être associées pour jouer la même musique. La compatibilité est limitée aux enceintes compatibles Auracast (Go 4, Clip 5, Xtreme 4) et Party Boost (Boombox 2 et 3, Charge 5, Flip 5 et 6, Pulse 4 et 5 et Xtreme 3).

Le contrôleur Bluetooth 5.3 est compatible avec la double connexion Bluetooth multipoint, ce qui permet d’utiliser la JBL Go 4 avec deux sources, sans besoin de se déconnecter de l’une pour utiliser l’autre. Cette double connexion est également pratique pour partager l’usage de l’enceinte avec quelqu’un. Comme toujours, il existe une latence de décodage du son qui, si l’on décide d’utiliser la Go 4 pour jouer avec son smartphone, engendre un retard du son sur l’image.

La réception radiofréquence est très bonne jusqu’à 10 mètres et engendre des microcoupures au-delà, ce qui est conforme aux spécifications Bluetooth. On veillera donc à ne pas trop s’éloigner de l’enceinte avec son smartphone.

JBL Go 4 Belle restitution des voix

Vis-à-vis d’une si petite enceinte, il faut avoir des attentes modérées en termes de performances sonores. Pas question de faire la fête au parc avec la JBL Go 4, car sa reproduction des très basses fréquences — impérative pour donner une sensation de puissance — est quasi inexistante et son volume sonore maximal modéré. Il faut envisager la Go 4 comme une enceinte d’appoint, une petite radio que l’on garde idéalement tout près de soi. Dans ces conditions, elle est d’une grande intelligibilité et la restitution des voix est soignée. À plus d’un mètre ou au fond d’une pièce, elle ne peut créer qu’une ambiance sonore d’intensité moyenne. Reste qu’elle surprendra plus d’un utilisateur par son coffre et son raffinement. Car la grande qualité de la JBL Go 4, c’est son bel équilibre tonal, combiné à des fréquences moyennes et hautes précises. C’est là une amélioration vis-à-vis de la Go 3.

Nos mesures montrent que la Go 4 a été réglée pour mieux incarner les voix, diffuser un son doux, avec une pointe de brillance dans l’aigu. L’exploration du grave est limitée à la fréquence basse de 90 Hz environ, ce qui permet à l’enceinte de souligner le tempo de la musique, sans toutefois offrir de sensation de générosité, ni de profondeur aux percussions et guitare basse. C’était attendu et c’est précisément la contrainte d’une si petite enceinte. En revanche, le pic d’intensité de 300 à 500 Hz donne de la générosité aux voix masculines comme féminines. C’est important, car ce genre de petite enceinte est souvent utilisé pour écouter la radio. La courbe fléchit dans le médium et le haut-médium, ce qui évite à l’enceinte d’être agressive. Le pic au-delà de 10 kHz donne un soupçon de brillance et de contour au son. Cet équilibre change au-delà de 50 % de volume, car JBL a limité le volume de grave pour ne pas que le transducteur de la Go 4 s’emballe et produise trop de distorsion.

Comportement dynamique et scène sonore

Le petit transducteur de 5 cm n’est pas capable de marquer de grands écarts dynamiques et il ne faut donc pas s’attendre à sursauter. Pour autant, le régime transitoire est satisfaisant et tous les types de musique sont joués avec une énergie plaisante. Côté scène sonore, avec un unique transducteur et donc en mono, pas de miracle : il n’y a ni largeur, ni guère de profondeur. Mais ce n’est pas ce qu’on demande à ce type d’enceinte. Pour cela, il faut lorgner du côté des modèles stéréo et plus grands, comme la JBL Xtreme 4.

JBL Go 4 Une autonomie convenable

JBL annonce 7 heures d’autonomie environ et c’est ce que j’ai pu obtenir en écoutant l’enceinte à 50 % de son volume avec la signature sonore par défaut (JBL Signature). C’est déjà très fort et, lorsque la Go 4 est posée près de soi, elle s’écoute plus volontiers à 25 % de volume, voire moins. Dans ce cas l’autonomie flirte avec les 9 heures.

Si votre pique-nique s’éternise et les esprits se grisent au point d’écoute à un volume déraisonnable, mieux vaut emmener avec soi une batterie externe pour refaire le plein, d’autant que l’enceinte peut fonctionner pendant la charge. Une charge complète nécessite un peu moins de 3 heures. Enfin, la Go 4 peut être utilisée pour recharger un smartphone.

JBL Go 4 Prix et date de sortie

L’enceinte JBL Go 4 est disponible en coloris noir, blanc, rouge, bleu, violet, rose et camouflage au prix de 49,99 euros.