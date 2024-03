Test de la JBL Xtreme 4 : une enceinte nomade puissante et raffinée

Un peu d’embonpoint, une batterie plus endurante, une amplification plus musclée, la compatibilité Bluetooth Auracast et un peu d’IA, voilà ce que propose JBL pour remplacer l’Xtreme 3. Cette enceinte se pose en option incontournable pour pique-niquer en musique ou improviser une petite fête à la plage.

Après quatre ans de bons et loyaux services, la JBL Xtreme 3 tire sa révérence. Le fabricant a considérablement revu sa copie avec de multiples améliorations acoustiques et fonctionnelles. Si les transducteurs évoluent peu, l’amplification gagne une poignée de Watts et l’extension dans les basses fréquences quelques Hertz, avec à la clé un son plus ample. La JBL Xtreme 4 est désormais plus durable et sa batterie peut-être remplacée par l’utilisateur. Et quelques nouveautés font aussi leur apparition.

JBL Xtreme 4 Fiche technique

Modèle JBL Xtreme 4 Dimensions 14,9 cm x 29,7 cm x 14,9 cm Puissance sonore 100 watts Autonomie annoncée 24 h Microphone intégré Inconnu Version du Bluetooth 5.3 Poids 2100 grammes Indice de protection IP67 Fiche produit

L’enceinte utilisĂ©e pour ce test a Ă©tĂ© prĂŞtĂ©e par le constructeur

JBL Xtreme 4 Ă€ l’Ă©preuve de l’eau et des chocs

La JBL Xtreme a pris de l’embonpoint. Quelques centimètres ci et là , bien visibles au premier coup d’oeil. La JBL Xtreme 4 est plus bombée que l’Xtreme 3 et, sur la balance, cela se traduit par 140 grammes supplémentaires qui lui font franchir la barre des 2 kg. Ce gain pondéral n’est nullement gênant, l’enceinte s’emmenant facilement à l’épaule avec sa confortable sangle amovible. L’Xtreme 4 se distingue par sa zone de contrôle, désormais organisée en deux rangées de boutons. Ceux de lecture et de volume sont davantage inclinés vers l’utilisateur et faciles à différencier au toucher grâce à un relief marqué. Les boutons de mise sous tension et d’appairage Bluetooth sont intégrés à un panneau creux et rétroéclairé.

Ă€ l’arrière, la connectique Ă©volue. Exit la trappe en silicone de l’Xtreme 3 avec ses ports USB-C, USB-A et son entrĂ©e ligne mini-jack ; l’Xtreme 4 n’embarque plus qu’un unique port USB-C. Ce dernier sert autant Ă la recharge d’un pĂ©riphĂ©rique externe (smartphone…) qu’à l’alimentation de l’enceinte, pour laquelle JBL fournit un bloc d’alimentation. La charge peut ĂŞtre rĂ©alisĂ©e Ă©ventuellement avec une batterie USB, ce qui n’Ă©tait pas possible avec l’Xtreme 3 uniquement dotĂ©e d’une prise secteur.

Autre changement, le piètement de l’enceinte abrite désormais une trappe étanche pour la batterie, fermée par deux vis Torx. JBL promet que la batterie sera commercialisée et que l’utilisateur pourra la remplacer facilement. Vérification faite, la trappe s’ouvre sans encombre et l’on découvre une batterie de grande taille qu’il suffit d’extraire de son logement. Sa capacité est de 9444 mAh (68 Wh) contre 5000 mAh (36 Wh) pour celle de l’Xtreme 3.

Malgré tout, l’enceinte conserve sa certification IP67, qui la rend totalement étanche à l’eau et à la poussière. La JBL Xtreme 4 ne craint donc pas de tomber dans une baignoire ou une piscine. Elle ne craint pas non plus les chocs et ses radiateurs en aluminium sont protégés des chutes par d’épais anneaux en silicone semi-rigide.

Design acoustique de la JBL Xtreme 4

La JBL Xtreme 4 est équipée de quatre transducteurs actifs et de deux passifs, pour amplifier les très basses fréquences. On trouve sur la face avant deux transducteurs de 7 cm de diamètre en charge des fréquences basses et moyennes, ainsi que deux tweeters à dôme de 2 cm, dédiés aux hautes fréquences. Les transducteurs de 7 cm sont associés à une amplification de 2 x 30 W, tandis que les tweeters peuvent compter sur 2 x 20 W. Ces puissances sont mieux réparties en comparaison de l’Xtreme 3, qui utilisait des amplis de 25 W pour toutes les fréquences, alors que les basses fréquences sont plus gourmandes en courant que les hautes.

La puissance maximale de l’enceinte est disponible seulement lorsque l’adaptateur secteur est utilisé. Dans le cas contraire, sur batterie, la puissance est limitée à 2 x 20 W et 2 x 15 W. En pratique, la différence de volume ne s’entend que lorsque l’enceinte est écoutée à plein volume. Sur batterie, la marge dynamique est alors limitée. Voilà pour les explications, mais en pratique tout cela est négligeable.

JBL Xtreme 4 Cinq boutons et c’est tout

Rien de nouveau sous le soleil, la JBL Xtreme 4 est agréable à utiliser. Ses deux points d’attache et la dragonne permettent en outre de la suspendre à un crochet ou une branche d’arbre. Le seul reproche qu’on puisse lui adresser concerne le bouton d’appairage à d’autres enceintes JBL, qui a disparu au profit d’un autre bouton d’association, mais seulement à des enceintes compatibles Auracast.

Tout du moins en l’état actuel du marché des périphériques audio Auracast, le protocole de connexion simplifié n’étant que très peu répandu. On peut toutefois utiliser l’ancien protocole Party Connect de JBL, mais il faudra passer par l’app JBL Portable. Dans ce cas, la JBL Xtreme 4 peut être associée à une enceinte Flip ou Charge pour jouer de concert.

L’app JBL Portable propose plusieurs profils d’égalisation et un mode personnalisable avec 5 clés d’égalisation. Le mode PartytimeBoost est conçu pour prolonger l’autonomie de l’enceinte lorsqu’il est enclenché, au prix néanmoins d’une baisse du volume de basses fréquences, préjudiciable à mon goût au bel équilibre naturel de cette enceinte. Enfin, les musiques de démarrage et d’extinction de l’enceinte peuvent être désactivées par le biais de l’app.

Un peu d’IA pour améliorer le son ?

JBL annonce que l’Xtreme 4 carbure à l’intelligence artificielle, soit que l’enceinte est capable d’égaliser le son à la volée et d’ajuster la puissance de son amplification pour toujours proposer un son exempt de distorsion, notamment à très fort volume. Faut-il vraiment de l’IA pour parvenir à ce résultat ?

Pas vraiment, d’autant que l’Xtreme 4 se comporte comme la BoomBox 3 Wi-Fi ou la Charge 5 Wi-Fi de ce point de vue, qui ne sont pas dotĂ©es d’IA. Et puis cette technologie de limitation dynamique de la puissance pour ne pas dĂ©passer les capacitĂ©s de l’ampli et des transducteurs ne date pas d’hier. Il y a peut-ĂŞtre ici un peu de saupoudrage marketing, mais la prĂ©sence d’un garde-fou Ă©lectronique pour limiter la saturation est une très bonne chose.

Bluetooth 5.3 et multipoint

CĂ´tĂ© sans fil, le contrĂ´leur Bluetooth 5.3 embarquĂ© est compatible avec la connexion multipoint, ce qui permet d’utiliser l’enceinte successivement avec deux smartphones par exemple, sans devoir se dĂ©connecter manuellement de l’un pour utiliser l’autre. La latence audio est perceptible dans les jeux vidĂ©o, le son arrivant avec un très lĂ©ger retard sur l’image. Pas d’inquiĂ©tude pour les films et sĂ©ries que l’on voudrait visionner avec l’Xtreme 4, son et image sont parfaitement synchronisĂ©s avec les vidĂ©os. La liaison radio est stable au travers de cloisons minces ou d’un plancher bois et en extĂ©rieur jusqu’Ă 10 mètres de distance environ.

JBL Xtreme 4 Un son puissant et précis

Avec son gabarit à la hausse, on pouvait s’attendre à ce que la JBL Xtreme 4 joue un peu plus fort que l’Xtreme 3. Il n’en est rien et les deux enceintes font jeu égal en termes de puissance sonore. Aussi, le volume supérieur de l’enceinte est-il certainement dû à l’inflation de la taille de la batterie et non à un volume d’air plus important, car, dans le grave, les deux enceintes font jeu égal. Il existe pourtant bien des différences.

JBL semble avoir lissé les registres de fréquences moyennes et hautes, ce qui procure plus de confort pour les oreilles à fort volume. C’est clairement une tendance chez JBL depuis quelques mois, les JBL Charge 5 Wi-Fi et Boombox 3 Wi-Fi étant de la même manière plus douces que les modèles qu’elles remplacent, tout en étant percutantes dans leur restitution.

La courbe de rĂ©ponse de la JBL Xtreme 4 montre que l’enceinte maintient un fort volume de basses frĂ©quences jusqu’à 60 Hz environ, ce qui confère aux sons graves gĂ©nĂ©rositĂ© et profondeur. C’est bien mieux de ce point de vue que la Charge 5 Wi-Fi, mais logiquement en deçà de l’exceptionnelle BoomBox 3 Wi-Fi. Un coup d’œil plus attentif Ă la courbe montre des pics de prĂ©sence dans le registre mĂ©dium, vers 300 Hz pour mieux incarner les voix et 700 Hz pour mieux les souligner, puis une lĂ©gère mise en retrait des frĂ©quences acides pour l’oreille (1 kHz – 3 kHz), puis une belle linĂ©aritĂ© dans l’aigu jusqu’à 10 kHz. La courbe s’envole ensuite pour culminer vers 15 kHz, une frĂ©quence Ă laquelle notre oreille est peu sensible, mais qui apporte de la prĂ©cision Ă l’ensemble du message musical lorsqu’elle est accentuĂ©e. Bref, c’est de la haute couture acoustique et l’équilibre de l’enceinte n’est jamais pris en dĂ©faut, peu importe la musique jouĂ©e. En un mot comme en cent, la JBL Xtreme 4 dĂ©livre un son homogène et très dĂ©taillĂ©.

Grave : puissant et nuancé

Médium : doux et dynamique ; bon sens du détail

Aigu : fin et soyeux

Comportement dynamique et scène sonore

CĂ´tĂ© marge dynamique, la JBL Xtreme 4 n’est pas en reste. LĂ encore, pas de diffĂ©rence notable avec l’Xtreme 3, malgrĂ© une amplification plus puissante. Ă€ faible comme Ă fort volume, l’enceinte sĂ©pare bien les plans sonores et laisse entendre mille dĂ©tails. MalgrĂ© une configuration stĂ©rĂ©o, la scène sonore n’est en revanche pas bien large et le son semble toujours venir de l’enceinte.

JBL Xtreme 4 Une autonomie très variable

Le temps d’utilisation d’une enceinte telle que l’Xtreme 4 dépend énormément du volume d’écoute, dès lors que son amplification est très puissante. Utilisée à 90 % de son volume, l’Xtreme 3 tenait une paire d’heures. À la faveur de sa batterie à la capacité presque doublée, l’Xtreme 4 parvient à tenir 3h30 environ à pleine puissance. Pour imaginer bénéficier des 24 heures d’autonomie évoquées par JBL, il faudra écouter à faible volume et en activant le mode PartytimeBoost qui réduit (trop) les basses fréquences.

À 50 % de puissance, un niveau qui convient pour écouter paisiblement de la musique à 2 mètres de l’enceinte à la plage, sur fond de ressac de la mer, la JBL Xtreme 4 a tenu 19 heures, en lisant une playlist pop et jazz en mode sonore normal. C’est très bien, mais si vous envisagez de sonoriser un apéritif qui s’éternise, voire de le prolonger par une ambiance franchement festive, mieux vaudra emmener avec vous une batterie externe.

JBL Xtreme 4 Prix et date de sortie

La JBL Xtreme 4 est disponible en coloris noir, bleu ou camouflage et proposée au prix de 349 euros. Sa seule concurrente valable est la JBL Xtreme 3, dont les stocks sont actuellement écoulés aux alentours de 200 euros.