Ces trois nouvelles enceintes Bluetooth proposent des fonctions connectées plus poussées

JBL a dévoilé, durant le CES de Las Vegas, trois nouvelles enceintes Bluetooth compatibles Auracast, les JBL Clip 5, Go 4 et Xtreme 4.

À l’occasion du CES de Las Vegas, le constructeur américain JBL a dévoilé sa nouvelle gamme d’enceintes Bluetooth nomades. Ce ne sont ainsi pas moins de trois nouveaux modèles qui ont été présentés par la marque : la JBL Xtreme 4, la JBL Go 4 et la JBL Clip 5.

Sans surprise, ces nouvelles enceintes viennent logiquement succéder aux Xtreme 3, Go 3 et Clip 4, mais proposent de nouvelles caractéristiques, notamment du côté de la connectivité Bluetooth.

Il faut dire que les trois enceintes présentées par JBL sont compatibles avec le Bluetooth LE Audio. C’était déjà le cas de nombreux casques, écouteurs et enceintes Bluetooth, notamment chez JBL. Néanmoins, rares étaient les produits qui détaillaient les fonctions proposées par ce protocole. Ici, le support du Bluetooth LE Audio va permettre aux trois enceintes une compatibilité avec le protocole Auracast.

Pour rappel, cette fonctionnalité permet d’utiliser directement plusieurs enceintes à partir d’une même source — par exemple un smartphone. Jusqu’à présent, cette fonction dépendait du constructeur et il fallait donc, pour en profiter, avoir plusieurs enceintes d’une même marque. Avec les nouvelles enceintes JBL, vous pourrez donc profiter du son sur plusieurs enceintes à la fois, même si plusieurs d’entre elles ne sont pas conçues par la firme américaine — mais à condition qu’elles soient elles aussi compatibles avec Auracast.

Des enceintes aux gabarits bien différents

Outre cette fonction commune aux trois modèles, les enceintes de JBL sont bien différentes les unes des autres. La JBL Go 4 est ainsi une petite enceinte carrée dotée d’une lanière. Elle est déclinée en six coloris, propose une autonomie de sept heures et s’affichera en avril à 50 euros. De son côté, la JBL Clip 5 est une enceinte un peu plus large, tout en restant compacte. Elle est munie d’un mousqueton pour l’accrocher facilement à un sac à dos, affiche une autonomie de 12 heures et sera lancée en mai à 70 euros.

Enfin, la JBL Xtreme 4 se positionne à l’autre bout du spectre des enceintes JBL avec un format massif. Comme ses petites sœurs, elle est certifiée IP67, mais affiche une autonomie de 24 heures et peut servir de powerbank pour recharger un smartphone. Elle sera lancée au mois de mars à 350 euros.