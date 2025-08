Ce week-end, Boulanger brade -40% ce pack Samsung avec un Galaxy S24 FE et des Buds 3

Le pack Boulanger comprend le smartphone Samsung Galaxy S24 FE accompagné d’une paire d’écouteurs Galaxy Buds 3 qui passe de 751,99 euros à 449,99 euros avec un combo réduction et ODR.

C’est la braderie chez Boulanger, avec cette offre sur un pack Samsung bien complet comprenant un smartphone noté 8/10 sur Frandroid, le Galaxy S24 FE. Il est accompagné d’une paire d’écouteurs Galaxy Buds 3. Design haut de gamme, bonnes performances et photos de qualité pour le téléphone, réduction de bruit active, audio spatial 360 et compatibilité Hi-Res pour les écouteurs. Le tout avec 40 % de réduction en cumulant la réduction Boulanger et l’offre de remboursement valable jusqu’au 17 août 2025.

Les points forts de ce pack Samsung

Le Galaxy S24 FE a un look et des performances proches du S24+

Il fait de très belles photos, surtout la journée

Les Buds 3 sont à Samsung ce que les AirPods 4 sont à Apple

Ce pack Samsung avec un Galaxy S24 FE et des Buds 3 passe de 751,99 euros à 549,99 euros sur Boulanger. Il faut ensuite passer par la case offre de remboursement pour récupérer 100 euros post-achat, ce qui le fait passer à 449,99 euros.

Vous pouvez aussi vous tourner vers le Samsung Galaxy S24 classique, qui passe de 649 euros à 499,99 euros, lui aussi grâce à une offre de remboursement.

Le Samsung Galaxy S24 FE touche du doigt le haut de gamme

Le Samsung Galaxy S24 FE est un smartphone doté d’une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces qui affiche jusqu’à 120Hz, avec une excellente luminosité qui monte jusqu’à 1 587nits en HDR. Sa fiche technique s’appuie sur le processeur Exynos 2400e épaulé par 8Go de RAM et 128 Go de stockage pour la version proposée ici. À l’arrière, un trio de capteurs de 50, 12 et 8 Mpx qui propose de belles photos, sans oublier un capteur selfie de 10 Mpx. Le S24 FE profite d’équipements complets avec Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, une certification IP68, une protection Gorilla Glass Victus 2, un capteur d’empreintes sous l’écran, la charge sans fil, même la charge inversée. Le tout avec une belle autonomie grâce à sa batterie de 4 700mAh.

S’il brille par son design robuste et sa promesse de sept ans de mises à jour Android, le Galaxy S24 FE affiche toutefois quelques limites. Sa dalle ne bénéficie pas de la technologie LTPO ou du taux de rafraîchissement dynamique ultra-adaptatif des concurrents et ses bordures restent légèrement plus épaisses que celles du S24 Plus. Côté performances, même si l’Exynos 2400e assure une excellente fluidité, il a tendance à chauffer au bout d’un moment, ce qui fait baisser ses performances. Mais il reste quand même performant et surtout, son prix en baisse le rend plus intéressant que ses principaux concurrents que sont le Xiaomi 14T Pro ou encore le Google Pixel 9.

Les Galaxy Buds 3, des écouteurs qui s’entendent bien

Avec ce smartphone, vous avez dans le pack les Samsung Galaxy Buds 3. Ce sont des écouteurs Bluetooth classiques, qui reprennent le design tige des AirPods 4, avec lesquels ils partagent beaucoup de caractéristiques. Ils sont équipés d’un haut-parleur à une voie et proposent la réduction de bruit active, une option pratique pour se couper des nuisances externes, pour pouvoir se concentrer quand on travaille, ou autre.

Ils sont bien entendu livrés avec un boitier de charge qui promet une autonomie de 30 h si vous n’utilisez pas la réduction de bruit active, 24 h avec. Ça fait qu’un cycle de charge permet une écoute de 6 h sans ANC, 5 h avec. Ils permettent de bénéficier de l’Audio 360, pour un son spatial immersif. Et si vous avez un smartphone Samsung Galaxy, comme ce sera le cas ici si vous optez pour ce pack, vous avez même l’audio Hi-Res via Bluetooth.

