Boulanger brade à un très bon prix ce grand TV Mini LED Samsung de 65 pouces (144 Hz et HDMI 2.1)

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’un grand téléviseur, avec une belle qualité d’image et des fonctions gaming, le Samsung TQ65QN77F est un bon choix. Il est même plus abordable en passant de 1 199 euros à 999 euros.

Le Samsung TQ65QN77F 2025 est un téléviseur qui offre une bonne immersion et assure une bonne expérience de visionnage pour vos films et séries. En plus d’avoir une dalle de 65 pouces, il offre une belle qualité d’image avec la technologie Mini LED, compte de nombreuses compatibilités avec les meilleures normes vidéos et regorge de fonctionnalités gaming. Il coche toutes les cases, et coûte 200 euros de moins grâce à cette offre.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour le Samsung TQ65QN77F

Une dalle Mini LED de 65 pouces avec un taux de rafraîchissement natif à 100 Hz

Compatible 4K, la prise en charge des formats HDR, HDR10, HDR10+ et Dolby Atmos

La présence de quatre ports HDMI 2.1, les technologies ALLM et VRR

Habituellement proposé à 1 199 euros, le téléviseur Samsung TQ65QN77F se trouve actuellement en promotion à 999 euros chez Boulanger.

Une belle qualité d’image boostée à l’IA

Le Samsung TQ65QN77F arbore un très beau cadre avec des bords très fins laissent un maximum de place à l’image. Sa dalle de 65 pouces intègre la technologie Mini LED pour un rétroéclairage bien précis et de meilleurs contrastes.

Il est animé par le processeur NQ4 AI Gen2, qui permet la mise à l’échelle 4K AI et l’optimisation du son et de l’image grâce à l’intelligence artificielle. L’IA embarquée sert aussi à améliorer la qualité de l’upscaling des images, ainsi que la justesse des couleurs.

Il affiche évidemment une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes, et supporte les contenus HDR10, HLG HDR10+. Côté audio, on a un système sonore 2.0 canaux de 20W compatible Dolby Atmos, complété par des technologies comme l’Active Voice Amplifier Pro et l’Adaptive Sound Pro qui viennent optimiser le son en fonction du contenu et de l’environnement.

Un TV optimisé pour les gamers

Ce n’est pas un, mais quatre ports HDMI 2.1 que Samsung met à disposition sur le modèle TQ65QN77F. Il est capable d’afficher sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 (ou 144 en FHD) FPS jusqu’en définition 4K sur les consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Et pour obtenir une latence plus faible et un gameplay fluide, on trouve également les fonctions ALLM et VRR, ainsi que la technologie AMD FreeSync Premium.

Quant au système d’exploitation, le Samsung TQ65QN77F tourne sous Tizen OS. Une interface très réactive, bourrée d’applis utiles : Netflix, Prime, Disney+, mais aussi les apps des opérateurs (Free, Orange, Bouygues, SFR), directement intégrées. Plus besoin de box, tout est géré depuis l’interface. Ajoutez à ça l’assistant Bixby intégré et la compatibilité Alexa, et vous pilotez la TV à la voix ou à la télécommande.

