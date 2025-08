Le Sennheiser Momentum 4 Wireless est à moitié prix, l’occasion d’avoir un excellent casque Bluetooth avec une autonomie de 50h

Le casque audio Sennheiser Momentum 4 Wireless est un modèle que nous avons testé et largement approuvé : autonomie bluffante, réduction de bruit qui s’approche de celle offerte par les références en la matière… Bref, un casque qui cumule les bons points, et que l’on trouve à 167,32 euros au lieu de 349,99 euros avec un code promo sur AliExpress.

Le Sennheiser Momentum 4 Wireless est un casque qui coche bien des cases. Parmi ses caractéristiques que l’on a particulièrement appréciées au cours de notre test, il y a évidemment sa réduction de bruit active enfin convaincante, ainsi que son autonomie qui peut dépasser les 50 heures. S’il n’est pas exempt de défauts, on le recommande facilement, trois ans après sa sortie, d’autant plus qu’il est en ce moment proposé à moitié prix.

Pourquoi on conseille encore le Sennheiser Momentum 4 Wireless

Pour son autonomie de plus de 50 heures

Pour sa bonne réduction de bruit active

Pour son utilisation possible en USB-C

Lancé au prix de 349,99 euros, le Sennheiser Momentum 4 Wireless est aujourd’hui disponible en promotion à 167,32 euros sur AliExpress, avec le code promo FRCD20.

Un design plus classique et une endurance rare

Alors que les casques ayant précédé ce Sennheiser Momentum 4 Wireless adoptaient un design hyper reconnaissable, très 50’s avec leur barre en métal en prolongement de l’arceau, celui qui nous intéresse ici est bien plus classique et passe-partout. Il présente en effet des surfaces plus lisses et un arceau plus standard. C’est un peu dommage. Heureusement, même s’il est un peu lourd (293 g); le casque se révèle tout à fait confortable, en grande partie grâce à la mousse épaisse sous l’arceau et sur les écouteurs.

Côté connectique, le casque est équipé d’une prise micro-jack 2,5 mm pour l’utiliser en mode filaire ainsi que d’un port USB-C pour la recharge. On a d’ailleurs fortement apprécié le fait de pouvoir utiliser le casque pendant sa recharge grâce à ce port USB-C, via lequel le Momentum 4 Wireless peut même transmettre de la musique sans compression liée au Bluetooth et en profitant du DAC du casque. Et concernant l’endurance de ce modèle, Sennheiser nous régale avec une autonomie qui peut dépasser les 50 heures, et ce, avec la réduction de bruit activée s’il vous plaît.

Une réduction de bruit active enfin satisfaisante

En parlant d’elle, justement, sachez que la marque a fait de gros progrès dans ce domaine. La réduction de bruit active offerte par ce Momentum 4 Wireless est clairement plus satisfaisante que celle des précédents modèles. Le fabricant propose ici une ANC hybride qualifiée d’adaptative avec plusieurs niveaux de réduction de bruit listés dans l’application Sennheiser Smart Control. Évidemment, Bose et Apple font mieux, mais le Momentum 4 Wireless réduit bien la pollution sonore et atténue efficacement les bruits du métro. Mention spéciale aussi pour le mode Transparence, très naturel.

Côté audio, le casque renferme un transducteur de 42 mm dans chaque oreille et offre une compatibilité avec les codecs audio Bluetooth SBC, AAC et même aptX et aptX Adaptive. Le son diffusé est chaleureux, presque trop pour du Sennheiser, mais la signature sonore est détaillée, avec beaucoup de rondeur. Dans l’application, on trouve aussi une option « Sound Check » qui permet de personnaliser le son du casque selon nos préférences, sans avoir à régler l’égaliseur manuellement. Notez enfin que le casque est compatible avec le Bluetooth multipoint, ce qui facilite les choses.

