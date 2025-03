Les écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 4 notés 9/10 sont à moitié prix aujourd’hui

La dernière monture de la gamme Momentum de Sennheiser a rĂ©ussi Ă presque sans faute lors des tests de la rĂ©daction. Un 9 sur 10 n’est pas facile Ă obtenir, mais la myriade d’atout de ces Ă©couteurs sans fil en font des incontournables. AliExpress permet aujourd’hui de se les procurer Ă 159 euros au lieu de 299 euros.

L’annĂ©e dernière, la firme allemande Sennheiser a lancĂ© la dernière version de sa gamme Ă succès, les Momentum True Wireless dans leur quatrième version. Des intra-auriculaires qui performent et offrent des prestations très qualitatives. Si bien que lors de notre test, nous n’avons eu aucun mal Ă donner la note de 9 sur 10. Les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont aujourd’hui toujours recommandables, surtout lorsqu’une belle rĂ©duction est appliquĂ©e, comme c’est le cas actuellement.

Les points forts des Sennheiser Momentum True Wireless 4

Une réduction de bruit performante

Des Ă©couteurs sans fil confortable

Une customisation avancée

Au lieu de 299 euros, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont aujourd’hui disponibles en promotion Ă 159 euros sur AliExpress.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant les Sennheiser Momentum True Wireless 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une réduction de bruit à toutes épreuves

Les nouveaux Samsung Galaxy Buds3 ENFIN accessibles Les Samsung Galaxy Buds3 sont deux fois moins chers en ce moment. Ergonomie, ANC, traduction en temps réel : le meilleur de Samsung est dans ce petit boîtier. Code : FRANDROID12

Les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont conçus avec une technologie de rĂ©duction de bruit active performante, comparable aux meilleurs Ă©couteurs du marchĂ©. Les micros et l’algorithme utilisĂ© arrivent Ă rĂ©duire les nuisances sonores des environnements les plus sujets aux boucans. Plusieurs modes de rĂ©duction de bruit sont disponibles dont celui pour les nuisances causĂ©es par le vent, pratique lorsque vous allez courir en bord de plage. L’ANC s’adapte aussi Ă vos habitudes, un mode routine permet d’automatiser le comportement des intra, par exemple enclencher le mode transparence lors de l’arrivĂ©e au bureau.

Ces options sont bien entendu toutes personnalisables par le biais de l’application Sennheiser Smart Control. Bien fourni en paramètres, le software permet de contrĂ´ler la rĂ©duction de bruit, de gĂ©rer les zones d’Ă©coutes et de lancer l’Ă©galiseur Ă bande. Un assistant de personnalisation du son est aussi disponible, et d’après notre test, c’est l’un des atouts majeurs du logiciel. L’assistant permet de rĂ©gler avec prĂ©cision la restitution sonore en fonction des gouts d’une manière optimale.

Des Ă©couteurs confortables, et les bons codecs audio

Le form factor proposĂ© par les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont relativement identiques que l’ancienne itĂ©ration. Un format bouton carrĂ© sur lequel une zone tactile se trouve pour contrĂ´ler la musique sans avoir Ă sortir le smartphone de sa poche. Intra-auriculaires obligent, les embouts s’insèrent dans less conduits auditifs de chaque oreille. Plusieurs embouts sont disponibles pour s’adapter Ă la morphologie du maximum de personne, concernant la pression dans l’oreille, c’est lĂ©ger et non contraignant. Cependant, il faut veiller Ă bien choisir l’embout pour optimiser le confort des Ă©couteurs.

Quant Ă la partie audio, sans l’influence de l’assistant de personnalisation, la signature audio se montre Ă©quilibrĂ©e et prĂ©cise. En revanche, pour en profiter correctement, il vous suffira de faire confiance Ă cet assistant qui vous permettra de profiter d’une signature sonore et dynamique dans votre style.

CĂ´tĂ© codec audio, c’est du tout bon, toutes les dernières technologies sont embarquĂ©es dans ces carrĂ©s audio : le SBC, AAC, aptX et aptX Adaptive sont de la partie. Les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont pourvus du Bluetooth 5.4 avec le support du multipoint.

Pour l’autonomie, lors de notre test, la durĂ©e de la batterie s’est montrĂ©e intĂ©ressante avec plus de 7 heures d’Ă©coutes. Notez d’ailleurs que le boitier de recharge permet de recharger les dispositifs audio au moins trois fois complètement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Sennheiser Momentum True Wireless 4.

Afin de comparer les Sennheiser Momentum True Wireless 4 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.