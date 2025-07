La Xiaomi TV Box S 3e Gen arrive en France, voici ses nouveautés

Xiaomi lance son nouveau boitier TV en France à moins de 70 euros sous Google TV.

Xiaomi TV Box S 3e Gen // Source : Xiaomi

Xiaomi lève le voile sur la troisième génération de box TV en France, le TV Box S 3e Gen. Nouveau design, caractéristiques revues : voici tout ce qui change avec cette nouvelle génération.

Un nouveau design tout en rondeur

Fini les arrêtes taillées à la serpe des anciennes générations, place désormais à la rondeur pour la nouvelle Xiaomi TV Box S 3e Gen. Le boitier reste à la fois sobre et élégant, fabriqué tout en plastique. Une nouvelle diode d’état fait également son apparition sur la partie supérieure du boitier.

Cette troisième génération de Xiaomi TV Box S gagne près de 2 mm de côtés, pour atteindre des dimensions de 97 x 97 x 17 mm, avec un poids de 91,2g.

Xiaomi TV Box S 3e Gen // Source : Xiaomi Xiaomi TV Box S 3e Gen // Source : Xiaomi

Mauvaise nouvelle toutefois : fini la prise jack. Pour récupérer la source audio, il faudra passer par la prise HDMI 2.1, ou la connectivité en Bluetooth 5.2. La prise USB type A 2.0 est quant à elle toujours de la partie pour le transfert de données.

Google TV à la barre

Google TV (en version 11.0), l’OS de Google dédié pour les boitiers TV, est le centre névralgique de cette Xiaomi TV Box S 3e Gen. Ce sytème permet notamment de transformer son téléviseur en Smart TV, avec les plateformes de streaming disponibles (Netflix, Disney+, Amazon Prime…), mais aussi les services de Google (comme YouTube ou l’assistant Google, pour gérer notamment sa domotique). La fonction Chromecast reste intégrée au modèle.

La télécommande reste fidèle à l’ancien modèle. On retrouve les mêmes touches d’accès rapides, et un bouton d’appel rapide de l’assistant Google.

La télécommande est quasiment identique à l’ancienne génération // Source : Xiaomi

Côté caractéristiques, la Xiaomi TV Box S 3e Gen embarque un CPU

Cortex A55, accompagné d’un GPU Mali-G310 V2 (qui remplace le Mali-450). Si la RAM se maintient à 2 Go, le stockage lui passe de 8 Go à 32 Go.

Le port HDMI 2.1 est toujours présent, et offre une définition 4K (3840 x 2160 pixels), compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos et DTS HD. Ce dernier est accompagné d’une bande Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.

Prix et disponibilité

La Xiaomi TV Box S 3e Gen est disponible au même prix que la a Xiaomi TV Box S 2e Gen, soit 69,99 euros. Dans la boite sera fourni le boitier, sa télécommande, son câble d’alimentation, ainsi qu’un câble HDMI. Elle se positionne comme une alternative à Google et son TV Streamer, vendu 119 euros.

Xiaomi TV Box S 3e Gen // Source : Xiaomi