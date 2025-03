Rarement vu à moins de 35 €, mais voici la célèbre Xiaomi Mi TV Box S compatible 4K, Dolby Vision et HDR10+

Le Xiaomi Mi TV Box S 2ème génération est un boitier à brancher sur n’importe quel écran en HDMI pour profiter d’une interface connectée, accéder aux plateformes de streaming, jouer, tout ça pour 34,99 euros.

Dans le domaine des boitiers multimédia, on retrouve surtout Google et son Chromecast TV, Amazon et ses Fire TV, l’Apple TV ou encore le Nvidia Shield TV. Mais Xiaomi, comme dans beaucoup d’autres domaines, arrive à se faire une belle place en proposant un produit à part, pratique et polyvalent comme cette Mi TV Box 2ᵉ génération disponible avec 35 euros de remise chez AliEpxress. Celle-ci apporte son lot d’atouts, comme la compatibilité 4K ou la possibilité de brancher une clé USB ou un DD externe pour lire vos fichiers personnels.

Les points forts de la Xiaomi Mi TV Box S (Gen 2)

L’interface Google TV, familière et polyvalente

Le CPU Cortex-A55 quatre coeurs rend la navigation fluide

La compatibilité 4K@60 fps et le port USB 2.0

Si vous allez sur le site de Xiaomi, cette TV Box S 2nd Gen est affichée à 69,99 euros. Alors qu’en allant chez AliExpress et en utilisant le code promo ASFR006, vous pouvez la commander pour seulement 34,99 euros, soit à moitié prix.

Un super boitier multimédia à emmener partout

Le Xiaomi Mi TV Box S se présente comme un carré de 95,25 mm de côté pour seulement 16,7 mm d’épaisseur et un poids plume de 142 g. Autant dire que vous pouvez le transporter facilement, ou qu’il ne prendra pas trop de place à côté de votre TV ou de votre vidéoprojecteur. Car c’est là que réside son principal intérêt : proposer une interface connectée similaire à celle d’un téléviseur, la vitesse et la puissance en plus.

Donc si vous avez déjà un TV connecté, même des plus modernes, le Xiaomi Mi TV Box S de deuxième génération est un bon investissement. Parce que la navigation y est plus fluide, Google TV donne accès à toutes les applications et permet l’installation depuis des sources extérieures et parce que le boitier est compatible 4K, pour ne rien gâcher.

Une bonne puissance et une compatibilité Google

Qui dit Google TV dit assistant Google : la télécommande fournie avec la box permet non seulement de naviguer dans les menus mais aussi de lancer le fameux assistant vocal. Vous permettant ainsi de faire vos recherches à la voix ou encore de vous servir de vos appareils connectés dans toute la maison. Pour ça, vous bénéficiez du WiFi 2,4 GHz/5GHz et du Bluetooth 5.2, ce qui permet aussi d’utiliser le Chromecast.

Le boitier se branche à votre écran, vidéoprojecteur, écran PC ou autre avec un port HDMI 2.1. À côté de ce port se trouve une entrée USB 2.0, pratique pour brancher une clé USB ou un DD externe et ainsi lire vos propres fichiers. Vous pouvez aussi les stocker directement dans le boitier, mais comme celui-ci ne dispose que de 8 Go de mémoire, il vaut mieux les réserver à l’utilisation sur le système, comme l’enregistrement du direct, par exemple.

Vous pouvez retrouver notre sélection des meilleurs boitiers multimédia dans notre guide d’achat qui leur est consacré.

