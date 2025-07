Ces chiffres qui montrent que Xbox a raison

Les jeux Microsoft Gaming cartonnent sur PlayStation et redonnent une vie à certaines franchises Xbox.

La stratégie multiplateforme de Microsoft est en train de (grassement) payer. Mois après mois, les chiffres de vente sur PlayStation montrent le succès des lancements de jeux Microsoft sur la plateforme concurrente.

Mat Piscatella, analyste très réputé du secteur du jeu vidéo, en particulier pour les États-Unis, a partagé le classement des meilleures ventes de jeux sur PlayStation sur le deuxième trimestre 2025, les mois d’avril, mai et juin.

Xbox surclasse Sony, Ubisoft et Take-Two

Le classement est plutôt explicite : les deux premières positions sont occupées par Forza Horizon 5 et The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered.

On retrouve ensuite le jeu de base-ball de Sony, MLB The Show 25 à la 3e position du classement.

Et c’est ensuite à nouveau le succès pour Microsoft qui occupe les quatre positions suivantes avec Call of Duty Black Ops 6, Doom The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle et Minecraft.

Microsoft occupe donc 6 positions sur ce top 10 des ventes. Ubisoft et Take-Two terminent le classement avec Assassin’s Creed Shadows, GTA V et WWE 2K25.

Ces chiffres, Microsoft les doit aussi à ses nombreux rachats, en particulier Bethesda Zenimax et Activision Blizzard.

Il faut toutefois tempérer ce classement impressionnant en rappelant que Call of Duty, Doom et The Elder Scrolls sont des licences que l’on s’attendait déjà à retrouver sur PlayStation. On ne peut pas vraiment parler d’ancienne exclusivité Xbox.

En revanche, c’est bel et bien le cas de Forza Horizon 5 qui fait ses débuts très remarqués sur la PlayStation, ainsi qu’Indiana Jones, qui avait eu le droit à un lancement en exclusivité dans l’écosystème Xbox en 2024.

Quoi qu’il en soit, le marché semble valider la stratégie multiplateforme de Microsoft pour ce qui est de la vente des jeux. Reste à déterminer l’impact sur l’écosystème Xbox et son avenir.