Pendant que Tesla souffre, ces chiffres montrent pourquoi BYD domine l’électrique en 2025

Un million de voitures électrifiés vendus en trois mois, des exportations qui explosent de 110 % : BYD démarre 2025 en trombe.

On surveille les ventes de Tesla, mais le secteur automobile a surtout les yeux rivés sur BYD en ce printemps 2025. Le constructeur chinois a publié des chiffres qui donnent le tournis : 377 420 véhicules à énergie nouvelle (NEV) vendus rien qu’en mars. Les NEV, c’est le terme qui regroupe les voitures 100 % électriques (EV) et les hybrides rechargeables (PHEV). Et ce n’est pas tout : sur ces ventes, 72 723 ont traversé les frontières chinoises, un record absolu qui montre que BYD ne se contente plus de dominer chez lui.

Mais d’où vient cette vague ? Depuis mars 2022, BYD a dit adieu aux moteurs thermiques purs pour se concentrer sur l’électrique. Une stratégie payante : au premier trimestre 2025, la marque a écoulé 1 000 804 NEV, soit une hausse de presque 60 % par rapport à l’an dernier. Bon, petite ombre au tableau, cela baisse de 34 % par rapport au trimestre précédent, mais est tout à fait normal.

Une conquête internationale qui décoiffe

Parlons exportations. En mars, BYD a vendu 72 723 véhicules hors de Chine, soit 89 % de plus qu’en mars 2024. Sur le trimestre, ça grimpe à 206 084 unités, une explosion de 110 % en un an.

Mexique, Brésil, Japon, Europe… Les modèles comme la Seagull (rebaptisée Dolphin chez nous) ou le SUV Sealion 7 cartonnent.

Pourquoi ? Des prix agressifs et une qualité qui tient la route. Résultat : même les marchés frileux comme l’Europe commencent à craquer, avec des prévisions de 186 000 ventes en 2025 selon S&P Global.

Côté gamme, BYD joue sur tous les tableaux. Denza pour l’Europe, Fang Cheng Bao pour les baroudeurs, et Yangwang pour le luxe. La U7, par exemple, c’est une berline électrique de 1 287 chevaux qui passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes.

BYD voit grand

BYD, ce n’est pas qu’un constructeur auto. C’est aussi un géant des batteries. En mars, sa capacité installée (c’est-à-dire les batteries prêtes à alimenter voitures et réseaux) a atteint 20,347 GWh, soit 73 % de plus qu’en 2024.

Sur le trimestre, on parle de 52,553 GWh. Pour vous donner une idée, un GWh, c’est un milliard de wattheures, de quoi charger des millions de smartphones… ou des milliers de voitures.

Cette maîtrise des batteries, c’est le secret qui permet à BYD de proposer des prix compétitifs et des technologies de pointe, comme la recharge ultra-rapide (5 minutes chrono dans certaines villes chinoises).

Les chiffres du trimestre montrent aussi une diversité impressionnante. Les 100 % électriques ont atteint 416 388 unités vendues, les PHEV (hybrides rechargeables) 569 710.

Et la suite ? Avec une expansion méthodique et des modèles qui séduisent partout, BYD pourrait bien devenir le roi incontesté de l’électrique d’ici quelques années. Plusieurs usines sont en cours de constructions en Europe, dont l’usine hongroise, qui sera fonctionnelle en octobre 2025. Au total, trois usines sont prévues.

D’ailleurs, la voiture électrique la moins chère de BYD arrive bientôt en Europe.