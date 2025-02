Une nouvelle marque chinoise de voitures électriques arrive en Europe, et on connaît le premier modèle commercialisé

Une chinoise à Milan ? Denza dévoilera sa Z9 GT en 2025… et c’est le lancement d’une nouvelle marque du groupe chinois BYD.

On le savait, c’est acté. BYD va lancer la marque Denza. Pour marquer le coup, le groupe chinois a choisi un événement ultra-prestigieux : la Milan Design Week 2025, qui aura lieu du 8 au 13 avril. Préparez-vous, car Denza arrive avec un modèle qui risque de secouer le marché automobile européen : la Z9 GT.

Qui est Denza ?

Denza, c’est une histoire qui commence en 2010, née d’un partenariat entre le géant chinois BYD et Mercedes-Benz.

Aujourd’hui, BYD a repris les rênes, et la marque se positionne comme un acteur premium dans le monde des véhicules électrifiés. Avec la Z9 GT, elle ne fait pas les choses à moitié : ce modèle sera son fer de lance pour conquérir l’Europe.

Pour aller plus loin

On a testé la Denza N7 : la concurrente du Tesla Model Y par Mercedes et BYD qui se recharge vraiment étrangement

C’est du haut de gamme, on avait pu découvrir ces voitures lors de nos voyages en Chine, et même essayé la Denza N7. Denza veut clairement jouer dans la cour des grands, face à des références comme Porsche ou BMW.

La Z9 GT, le fer de lance pour le lancement en Europe

Alors, qu’est-ce qui rend cette Denza Z9 GT si spéciale ? D’abord, son moteur. La version 100 % électrique embarque trois moteurs qui, ensemble, développent 966 chevaux. Cela lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes. Et pour ceux qui trouvent ça un peu trop sage, il y a une version hybride rechargeable qui frôle les 1 000 chevaux.

Côté autonomie, la Z9 GT ne plaisante pas non plus. Avec sa batterie, la version électrique peut parcourir 630 km sans recharger – il faudra voir ce que cela donne avec le cycle WLTP utilisé en Europe. L’hybride, elle, pousse le bouchon encore plus loin avec une autonomie combinée de 1 100 km. Et tout ça dans un design qu’on appelle « shooting brake » : une silhouette élancée, à mi-chemin entre une berline et un break, qui rappelle la Porsche Panamera Sport Turismo.

En Chine, la Z9 GT est vendue à partir de 339 800 yuans, soit environ 43 000 euros. Un tarif ultra-compétitif pour une voiture de ce calibre. Mais en Europe, il faut s’attendre à une petite augmentation à cause des taxes et des coûts d’importation. Même avec ça, Denza pourrait bien proposer un rapport qualité-prix imbattable face aux modèles premium européens. L’idée, c’est de séduire ceux qui veulent du luxe et de la performance sans se ruiner.

Rendez-vous en avril 2025 à la Milan Design Week pour voir si elle tient ses promesses… et surtout connaître les tarifs en Europe et les pays visés.

Pour aller plus loin

Le plus grand concurrent de Tesla dévoile l’intérieur totalement impressionnant de sa nouvelle voiture électrique