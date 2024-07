Le plus grand concurrent de Tesla dévoile l’intérieur totalement impressionnant de sa nouvelle voiture électrique

Quelques semaines après sa révélation, la nouvelle Denza Z9 GT dévoile enfin officiellement son poste de conduite. La voiture électrique du plus grand concurrent de Tesla fait la part belle à la technologie, avec de nombreux écrans et tout le confort nécessaire pour ses occupants.

Fondé en 1993 et produisant des voitures depuis 2003, BYD commence tout doucement à envahir le marché européen, puisqu’il a fait ses premiers pas chez nous lors du Mondial de l’Auto 2022. Depuis, le constructeur s’est bien implanté, proposant une gamme très large de modèles électriques notamment.

Un intérieur confortable

On pense bien sûr à la Seal et à la Dolphin, mais également à la nouvelle Seal U que nous avions essayé un peu plus tôt dans l’année. Mais ce n’est pas tout, car la firme chinoise basée à Shenzhen prépare également la commercialisation de son incroyable SUV électrique Yangwang U8, que nous avions eu la chance de pouvoir tester dans son pays natal. Mais alors que la firme doit faire face à une hausse des droits de douane en Europe, elle continue de développer son catalogue en Chine.

C’est ainsi qu’en avril dernier, le constructeur levait le voile sur un tout nouveau modèle inédit, qui prend la forme d’un break électrique vendu par sa filiale haut de gamme Denza. Il s’agit de la Z9 GT, qui enrichit la gamme aux côtés du van D9 et du SUV compact N7, que nous avons également pu tester. Jusqu’à présent, ce nouveau modèle familial, dont le style semble être inspiré par la Porsche Panamera n’avait montré que son design extérieur. Mais le constructeur nous présente désormais son poste de conduite.

Les journalistes du site chinois AutoHome ont eu l’opportunité de le découvrir et de relayer de nombreuses photos, nous permettant de voir plus en détails cet habitacle. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait la part belle à la technologie. En effet, on découvre une présentation très moderne, avec pas moins de trois écrans installés sur la planche de bord. Le premier fait office de combiné d’instrumentation, et est complété par une dalle tactile dont la taille n’a pas encore été précisée.

On ne sait pas non plus si elle est compatible ou non avec Apple CarPlay et Android Auto, ce qui devrait être le cas si la voiture arrive un jour en Europe. Enfin, un dernier écran prend place juste devant le passager, lui permettant de profiter de nombreuses fonctionnalités grâce au système d’info-divertissement intégré. La présentation est quant à elle épurée, notamment sur la console centrale, qui se dote d’un levier de vitesse en cristal, nous rappelant notamment ce que propose Volvo depuis plusieurs années déjà.

Un break haut de gamme

Le site ItHome précise également que la voiture est équipée d’un système audio fourni par le fabricant français Devialet, comme sur la Denza N7 notamment. Le conducteur et son passager profitent également de sièges à réglages électriques, ainsi que d’un chargeur pour smartphone à induction, affichant une puissance atteignant les 50 kW. Mais ce n’est pas tout, car la console centrale accueille également un petit rangement d’une capacité de 4 litres. Ce dernier peut refroidir jusqu’à -6 degrés et peut tenir des aliments au chaud jusqu’à 50 degrés, comme sur le Yangwang U8.

Un autre espace similaire de 10 litres est également installé entre les siège arrière. Le positionnement de cette nouvelle Denza Z9 GT est donc très haut de gamme, alors que le break affiche un empattement assez généreux de 3,13 mètres. De quoi accueillir un total de cinq personnes, alors que la voiture mesure 5,19 mètres de long pour 1,99 mètre de large et 1,50 mètre de haut. Un beau bébé, qui rivalise frontalement avec la Porsche Taycan, tandis qu’elle n’a pas de réelle concurrente chez Tesla, qui ne propose pas encore de break dans son catalogue.

Pour mémoire, cette nouvelle arrivante dans le catalogue de la marque chinoise repose sur la plateforme e3 et se dote de trois moteurs électriques indépendant, revendiquant entre 312 et 326 chevaux, pour un total se rapprochant de la barre des 1 000 chevaux. Si la nouvelle Denza Z9 GT devrait être équipée d’une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate), on ne connaît pour l’heure ni la capacité, ni l’autonomie maximale. Pas un mot non plus sur sa date de commercialisation pour le moment.