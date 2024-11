Les chiffres alarmants de Shimano montrent que le marché du vélo ne voit pas le bout du tunnel

En recul, les résultats financiers du 3e trimestre 2024 pour la branche composants vélos de Shimano sont un nouveau coup dur, voyant toutefois « des signes de reprise » en Europe.

Source : Shimano

Parmi les plus grands fournisseurs de composants de vélos électriques – et musculaires – dans le monde et en Europe, Shimano est un excellent indicateur du marché. Le groupe japonais vient de publier ses résultats financiers du 3e trimestre 2024… encore largement dans le rouge.

L’Europe plombe Shimano

Les composants vélos Shimano ont reculé de 12 % au troisième trimestre 2024 (vs 2023), soit un chiffre d’affaires de 253,8 milliards de yens (1,53 milliard d’euros), nous apprend Tweewieler. Pire, le bénéfice de cette activité a chuté lourdement de 26 % à 41,3 milliards de yens (250 millions d’euros). Cela n’a pas toutefois conduit à une réévaluation des prévisions pour l’année entière 2024. Celles-ci restent pessimistes à -21 % pour l’Europe et -5 % dans le monde, après une année 2023 critique.

« Sur le marché européen, les ventes de vélos montés restent faibles dues aux mauvaises conditions météo de ce début de printemps et les stocks qui restent à un niveau élevé », précise Shimano. Le fournisseur japonais n’est pas beaucoup plus optimiste sur les autres continents, même s’il indique « un bon accueil de ses produits, dont le Shimano 105 pour vélos de route », ainsi que celui GRX dédié au vélo gravel.

« Des signes de reprise » pour le vélo ?

Plus encourageant pour l’Europe, Shimano explique que « a consommation continue à progresser et l’économie montre des signes de reprise« . Cela sera-t-il également le cas pour le marché du vélo électrique ? En France, il a reculé de -9 % en 2023 par rapport à 2022, mais cela reste cependant 70 % supérieur à 2019 ! L’USC qui compile les données du marché avait prédit une reprise en 2025, mais un cabinet vise plutôt un retour à la croissance en 2026.