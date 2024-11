Les fake news de M6, les chiffres alarmants de Shimano et la marque qui abandonne CarPlay – Le récap’ Survoltés

La semaine du 4 novembre fut riche en actualités marquantes dans le domaine du vélo et de la voiture électrique. Parmi elles, un reportage erroné sur M6, les mauvais résultats de Shimano et les raisons de l’abandon d’Apple CarPlay chez GM. C’est l’heure du Récap’ Survoltés.

Une planche de bord Porsche sous CarPlay // Source : Apple, Porsche

M6 Turbo se trompe sur les coûts des voitures électriques

Après TF1 et France Info, c’est au tour de M6 de diffuser un reportage assez questionnable sur la voiture électrique. Diffusé dimanche dernier sur Turbo, l’émission automobile de la chaîne, il indiquait des coûts de recharge bien trop élevés. L’occasion de rappeler les coûts réels, et de se poser la question sur les désinformations à répétition des médias « grand public » sur l’électrique.

Les mauvais résultats de Shimano prouvent que la crise du vélo n’est pas terminée

L’équipementier de vélos Shimano vient de communiquer ses résultats financiers du 3ᵉ trimestre 2024… et ils ne sont pas bons, notamment pour sa branche des composants vélo. Un mauvais signal pour la fin de la crise que connaît actuellement le secteur du vélo, avec une reprise qui pourrait finalement basculer de 2025 à 2026.

Pourquoi GM abandonne Apple CarPlay sur l’écran de ses voitures

Apple CarPlay et Android Auto permettent de dupliquer nos téléphones sur l’écran de nos voitures, et sont très appréciés. Pourtant, l’américain GM n’en veut plus, préférant contrôler intégralement l’expérience utilisateur de ses voitures… tout en s’associant paradoxalement avec Google pour bénéficier de leur interface Android Automotive. Un pari pas gagné d’avance.