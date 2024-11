M6 Turbo… stop aux fake news, place aux vrais chiffres sur les voitures électriques

La confusion règne autour du coût réel d’utilisation des voitures électriques. Et les médias généralistes n’aident pas à régler cette confusion. Dernier exemple en date : Turbo sur M6.

Source : Bertrand Moreau / M6 Turbo

La transition vers la voiture électrique cristallise de nombreux débats, particulièrement sur la question des coûts.

Après TF1 ou encore Franceinfo, une récente émission de M6, Turbo, diffusée le 3 novembre 2024, a présenté une analyse du coût d’usage de la Peugeot e-208 qui mérite d’être sérieusement décortiquée. Car au-delà des simples erreurs de calcul, c’est toute une approche de l’information automobile qui pose question.

La réalité des coûts de recharge : un monde loin des fantasmes

Commençons par les bases : la nouvelle Peugeot e-208 dispose d’une batterie de 51 kWh. L’émission affirme qu’une recharge complète à domicile coûterait « entre 10 et 15 € ».

Un rapide calcul arithmétique suffit pourtant à démontrer l’erreur : avec un tarif domestique moyen de 0,15 € le kWh en heures creuses, une recharge complète revient à 7,65 €. Même en tenant compte du tarif heures pleines à 0,23 €/kWh, on atteint à peine 11,73 €. La réalité est donc bien plus avantageuse que ce qui a été présenté.

Plus problématique encore, l’émission avance un tarif de 90 centimes par kWh sur les bornes rapides. Un chiffre qui ne correspond pas à la réalité du marché français, où les tarifs oscillent généralement entre 0,50 € et 0,60 €/kWh (et même plus bas). Même les réseaux premium dépassent rarement les 0,75 €/kWh. Encore une surestimation significative qui fausse complètement l’analyse comparative.

Le cas concret d’un long trajet : la manipulation par l’exemple

L’émission conclut qu’un trajet de 720 km coûterait 36,80 € de plus en électrique qu’en hybride. Cette conclusion repose sur un scénario totalement déconnecté des usages réels.

Dans la pratique, la majorité des utilisateurs de voitures électriques (environ 80 %) rechargent principalement à domicile. Les recharges sur bornes rapides ne représentent qu’une part minoritaire de leur consommation, principalement lors de longs trajets.

Prenons ce même trajet de 720 km avec un mix de recharge réaliste :

Une recharge complète à domicile avant le départ (7,65€)

Une ou deux recharges rapides en route (environ 15-20€) Le coût total se situe donc entre 22 € et 28 €, soit nettement moins que les 36,80 € annoncés.

La réalité sur autoroute : trois modèles à l’épreuve du long trajet

Prenons l’exemple concret de trois véhicules sur un parcours mixte ville/autoroute, en tenant compte de la surconsommation autoroutière, un facteur souvent négligé dans les comparatifs.

La Peugeot e-208, avec sa batterie de 51 kWh, voit sa consommation grimper sensiblement sur autoroute. Si en ville elle se contente de 15,5 kWh/100 km, elle atteint facilement 19-21 kWh/100 km sur autoroute à 130 km/h. Sur un trajet Paris-Lyon (450 km), cela implique au minimum une recharge complète.

Peugeot E-208 // Source : Peugeot

En pratique, les conducteurs s’arrêtent souvent deux fois pour des recharges plus courtes de 20-80 %, une stratégie plus confortable et souvent plus économique. Le coût total du trajet, en incluant une recharge domestique initiale (7,65 €) et deux recharges rapides partielles (environ 12 € chacune), s’établit autour de 31-32 €.

La Tesla Model 3 Propulsion, malgré sa plus grande batterie de 60 kWh, bénéficie d’une meilleure aérodynamique. Sa consommation passe de 14,8 kWh/100 km en ville à environ 18-19 kWh/100 km sur autoroute. Sur le même trajet Paris-Lyon, elle nécessite généralement une seule recharge, idéalement placée à mi-parcours. Avec le réseau Superchargeur Tesla, souvent moins cher que la concurrence (autour de 0,35-0,50 €/kWh selon les horaires), le coût total du voyage se situe entre 23 et 28 €, recharge domestique comprise.

MG4 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Quant à la MG4 Standard, elle représente un excellent compromis. Avec une consommation urbaine de 15,2 kWh/100 km qui monte à 19-20 kWh/100 km sur autoroute, elle affiche des performances énergétiques très honorables pour son prix.

Sur notre trajet de référence, son comportement se rapproche de celui de la e-208, avec deux recharges stratégiques. Le coût total du trajet se situe ainsi entre 29 et 31 €.

Pourquoi une telle désinformation ?

Appelons un chat un chat : les erreurs de calcul de l’émission Turbo sont trop grossières pour être de simples approximations. Comment une émission de référence, à l’antenne depuis plus de 35 ans, peut-elle se tromper sur une multiplication aussi basique que 51 x 0,15 ?

C’est d’autant plus flagrant que l’émission n’en est pas à son coup d’essai. Les tests de voitures électriques y sont souvent présentés sous leur pire jour : autonomie testée par grand froid, recharges uniquement sur les bornes les plus chères, comparaisons basées sur des scénarios d’usage improbables… À croire que personne ne recharge jamais chez soi !

Le plus inquiétant, c’est l’impact sur le public. Beaucoup de Français font encore confiance à ces émissions « historiques » pour s’informer. Résultat ? Des idées reçues qui ont la vie dure et des décisions d’achat biaisées par des informations erronées.

Oui, la transition électrique chamboule les habitudes des médias auto. Oui, c’est plus compliqué d’expliquer les différents types de recharge que de parler de pleins d’essence. Mais en 2024, ces approximations ne passent plus.

Les conducteurs de voitures électriques partagent leurs vrais coûts sur les réseaux sociaux, et la différence avec ce qui est présenté à la télé devient de plus en plus flagrante.

Il est temps que les médias autos traditionnels fassent leur propre transition. Qu’ils acceptent que le monde change, que les voitures électriques ne sont plus l’exception, mais deviennent progressivement la norme. Et surtout, qu’ils respectent suffisamment leur public pour lui donner des informations vérifiées, même si elles ne font pas plaisir à tout le monde.