Tout ce qu’il faut faire pour rater un long trajet en voiture électrique

Qui a dit que la célébrité était réservée aux stars de cinéma ? Avec notre guide ultime du road trip électrique catastrophique, vous aussi pouvez connaître votre quart d’heure de gloire au JT de 20h !

Renault Mégane E-Tech

Vous pensez qu’il faut être un expert pour réussir un long trajet en voiture électrique ? Détrompez-vous ! Il est tout aussi difficile de le rater complètement. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider.

Voici le guide ultime pour transformer votre road trip électrique en véritable catastrophe. Suivez ces conseils à la lettre, et je vous garantis un voyage inoubliable… pour toutes les mauvaises raisons !

L’art de l’impréparation

Commençons par les fondamentaux : la préparation, ou plutôt, son absence totale. Oubliez tout ce que vous avez pu entendre sur la planification d’itinéraire pour les voitures électriques. Ces applications sophistiquées comme ABRP ou ChargeMap ? Désinstallez-les immédiatement. Le planificateur intégré à votre véhicule ? Un gadget inutile, croyez-moi. Et surtout, évitez comme la peste ces traîtres de GPS style Waze ou Google Maps qui osent référencer les bornes de recharge. Non, non, non ! Un vrai aventurier part à l’aveugle, guidé uniquement par son instinct et sa soif de catastrophe.

Pour aller plus loin

Voiture électrique : qu’est-ce qu’un planificateur d’itinéraire et pourquoi c’est indispensable ?

Mais attendez, nous n’avons pas fini notre grand nettoyage numérique ! N’oublions pas cette application perfide nommée ChargePrice. À quoi bon comparer les prix des recharges ? Un vrai aventurier électrique se doit de payer le kilowattheure au prix fort ! Après tout, l’argent n’a pas d’odeur, mais l’électricité premium, ça n’a pas de prix. Désinstallez ChargePrice et embrassez la joie de la surprise tarifaire à chaque recharge.

Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Pour vraiment pimenter votre voyage, choisissez l’itinéraire le plus improbable possible. Les grands axes ? Beaucoup trop prévisibles. Optez plutôt pour ces charmantes petites routes de campagne, si possible les plus éloignées de toute civilisation. Après tout, qui a besoin de bornes de recharge quand on peut profiter du charme bucolique des champs à perte de vue ?

Ha, et j’oubliais, fiez-vous aveuglément à l’autonomie en cycle mixste WLTP de votre véhicule ! Pourquoi se soucier de la réalité quand on peut vivre dans un monde de chiffres optimistes ? Ignorez complètement le fait que cette autonomie est mesurée dans des conditions idéales qui n’existent que les rêves des constructeurs. Votre autonomie WLTP tiendra bon, c’est certain. Et quand vous vous retrouverez en panne au milieu de nulle part, rappelez-vous : c’est exactement ce genre de situation qui fait les meilleures ouvertures du 20h !

La gestion énergétique

Parlons maintenant de la gestion de votre précieuse énergie électrique. La règle d’or ici est simple : imaginez que vous êtes dans un casino à Las Vegas. Votre batterie ? C’est votre pile de jetons. Et comme tout bon joueur, vous allez la dilapider avec style !

Commencez par partir avec une batterie à peine chargée. L’adrénaline, ça n’a pas de prix ! Ensuite, une fois sur la route, n’hésitez pas à appuyer sur le champignon. Les limitations de vitesse ? Une suggestion. L’éco-conduite ? Un concept pour les faibles. Vous, vous êtes là pour vivre dangereusement, au rythme effréné des kilowatts qui s’évaporent.

Et quand vient le moment fatidique de la recharge, faites preuve d’audace. Pourquoi choisir une borne rapide et adaptée à votre voiture quand vous pouvez tenter votre chance sur cette vieille prise murale dans un parking abandonné ? C’est ça, l’aventure ! Et si par miracle vous trouvez une borne fonctionnelle, assurez-vous de charger jusqu’à 100 %. Peu importe si cela prend des heures, vous avez bien le temps de visiter chaque recoin du quartier, non ?

Pour aller plus loin

Recharge rapide : pourquoi certaines bornes limitent à 85 % la charge des voitures électriques

Et ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Si votre voiture a la gentillesse de vous proposer de préconditionner automatiquement la batterie lorsque vous programmez un itinéraire vers une borne de recharge, refusez catégoriquement. Après tout, pourquoi faciliter les choses quand on peut les compliquer ? Plus votre charge sera longue et inefficace, plus vous aurez de chances d’attirer l’attention des médias locaux, voire nationaux. D’ailleurs, la voiture électrique est douée pour les petits trajets, a priori, pourquoi se forcer à vouloir en faire des longs trajets ?

Voici la cerise sur le gâteau de l’inefficacité énergétique : assurez-vous de rouler toutes fenêtres ouvertes, même sur l’autoroute. La climatisation ? Éteignez-la complètement ! Après tout, pourquoi utiliser un système conçu pour optimiser la consommation d’énergie quand vous pouvez transformer votre voiture en une passoire aérodynamique ? Non seulement vous augmenterez considérablement votre consommation d’énergie, mais vous profiterez aussi d’un concert de bruits de vent assourdissants.

Le stress, votre meilleur copilote

Enfin, n’oublions pas l’aspect psychologique de votre périple. Un voyage réussi (enfin, raté) se doit d’être ponctué de moments de panique pure. Cultivez cette délicieuse « range anxiety » à chaque kilomètre parcouru. Mieux encore, partagez généreusement votre stress avec vos passagers. Rien de tel qu’une bonne dose d’angoisse collective pour souder une famille !

N’hésitez pas à commenter chaque pourcentage de batterie perdu, chaque borne de recharge manquée, chaque kilomètre d’autonomie évaporé. « On n’y arrivera jamais ! », « Je vous avais dit que c’était une mauvaise idée !« , sont autant de mantras à répéter inlassablement. Vos enfants vous remercieront plus tard pour ces souvenirs impérissables.

Pour aller plus loin

Voici la fiabilité des bornes et le « prix » de la recharge des voitures électriques en France

Enfin, rappelez-vous : pas besoin de plan B. Si une borne est en panne, il y en aura forcément une autre dans un rayon de… disons 100 km ? Faites confiance au destin, c’est lui votre véritable GPS dans cette aventure. Après tout, les meilleures histoires commencent toujours par une belle catastrophe, n’est-ce pas ?

L’art délicat de l’oubli

Pour couronner le tout, n’oubliez pas… d’oublier ! Votre carte de recharge ? Laissez-la tranquillement sur la table de la cuisine. Vos câbles de charge ? À quoi bon s’encombrer, n’est-ce pas ? Et pourquoi ne pas pousser le vice jusqu’à oublier votre chargeur de téléphone ? Comme ça, vous serez sûr de ne pas pouvoir appeler à l’aide en cas de besoin. C’est ça, vivre dangereusement !

Pour aller plus loin

Voiture électrique : comment s’y retrouver dans la jungle des cartes de recharge ?

Les joies de l’imprévu météorologique

Ah, et n’oublions pas ce facteur crucial : la météo ! Pourquoi s’embêter à vérifier les prévisions quand on peut se laisser surprendre ? Température glaciale, vent de face, canicule… Autant d’éléments qui peuvent dramatiquement réduire votre autonomie.

Pour aller plus loin

Applications météo : notre sélection des applications gratuites les plus fiables

Mais hey, c’est ça l’aventure, non ? Ignorez totalement ces détails insignifiants et laissez-vous porter par l’imprévu. Après tout, qui n’a jamais rêvé de se retrouver en panne au milieu d’une tempête ?

Suivez ces conseils à la lettre et je vous garantis un voyage inoubliable… pour toutes les mauvaises raisons ! Vous pourrez ensuite passer à la TV pour raconter votre épopée désastreuse. Qui sait, vous deviendrez peut-être la nouvelle mascotte anti-voiture électrique !

Pour aller plus loin

Reportage de TF1 lors d’un long trajet en voiture électrique : les erreurs qu’ils ont commises, nos conseils pour les éviter

Alors, prêt pour le road trip de l’enfer ? En route pour le chaos électrique !