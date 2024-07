Recharge rapide : pourquoi certaines bornes limitent à 85 % la charge des voitures électriques

85 % : ce chiffre pourrait bien devenir le nouveau mantra des conducteurs de voitures électriques.

Vous voilà en plein rush estival, et vous devez quitter votre borne de recharge à 85 % de batterie. Utopie ou réalité ? Aux États-Unis, cette pratique commence à se généraliser.

Electrify America, le réseau de bornes de recharge ultra-rapide né dans le giron de Volkswagen, vient de lancer un projet pilote dans le sud de la Californie. Sur dix de ses stations, la recharge sera désormais limitée à 85 % de la capacité de la batterie. Une fois ce seuil atteint, la borne s’arrête tout simplement. Cette initiative, qui peut sembler contraignante de prime abord, vise en réalité à fluidifier l’utilisation des bornes et à réduire les temps d’attente.

Mais pourquoi 85 % ? Ce chiffre n’est pas sorti d’un chapeau. Il correspond à un compromis entre autonomie et efficacité de recharge. En effet, au-delà de 80 %, la vitesse de recharge d’une batterie chute drastiquement. Passer de 80 à 100 % peut prendre presque autant de temps que de recharger de 20 à 80 % ! En limitant à 85 %, on optimise donc le temps passé à la borne tout en garantissant une autonomie confortable.

La science derrière la recharge

Pour comprendre l’intérêt de cette limitation, plongeons un instant dans la technique. La recharge d’une batterie n’est pas linéaire. Elle suit une courbe en forme de « S ». Au début, la puissance de charge monte rapidement, puis atteint un plateau, avant de redescendre progressivement. Cette dernière phase, appelée « taper », est particulièrement lente pour préserver la santé de la batterie.

En se limitant à 85 %, on reste dans la zone la plus efficace de la courbe de charge. On optimise ainsi l’utilisation de la borne, permettant à plus de véhicules de se recharger dans un temps donné. C’est un peu comme si, dans un restaurant, on limitait le temps passé à table pour permettre à plus de clients de manger.

Cette approche marque un véritable changement de mentalité. Jusqu’ici, la tendance était de chercher à tout prix l’autonomie maximale. Mais avec la multiplication des bornes et l’amélioration des performances des batteries, est-ce vraiment nécessaire ?

Tesla, pionnier en la matière, expérimente déjà une limitation similaire sur ses Superchargeurs. La différence ? Les utilisateurs peuvent toujours choisir d’aller jusqu’à 100 % s’ils le souhaitaient. L’approche d’Electrify America est plus radicale, mais potentiellement plus efficace pour gérer les flux.