Voiture électrique : quel est le meilleur réseau de recharge rapide en 2024

En examinant différents critères basés sur notre expérience en voiture électrique, voici notre classement des différents acteurs de la charge rapide. Entre tarif, fiabilité, simplicité d'utilisation ou encore intégration dans le planificateur d'itinéraires, qui va l'emporter ? Tesla, Ionity, Fastned, Electra, TotalEnergies et bien d'autre : voici notre comparaison.

L’état de la recharge rapide des voitures électriques, en 2024, n’est plus ce qu’il était il y a quelques années. En effet, que ce soit sur le réseau autoroutier ou même dans les villes, les opérateurs ont mis les bouchées doubles pour arriver à 20 000 points de charge en courant continu en France, dont plus de 12 000 offrant 100 kW de puissance ou plus. Les plus de 100 000 bornes qu’on entend souvent prennent aussi en compte les bornes en courant alternatif, bien plus lentes.

Bien entendu, certains grands noms de la charge rapide sont toujours en haut du tableau en termes de nombre de bornes et de stations : il s’agit de Tesla, de Ionity ou bien Totalenergies. Mais cela n’a pas empêché des nouveaux venus de se faire une place de choix à l’image de Fastned et Electra.

Le problème en 2024 n’est donc plus vraiment de trouver une borne de recharge lorsqu’on traverse la France, mais de savoir laquelle choisir. C’est pourquoi nous avons décidé de faire un bilan de la charge rapide, en examinant différents critères pour tenter de voir quel réseau est le plus adapté selon votre profil.

Comment juger les réseaux de charge rapide ?

Cela peut paraître abstrait pour les conducteurs de voiture thermique, mais toutes les bornes de recharge ne se valent pas, loin de là. En effet, selon les opérateurs, on retrouve des différences très importantes de tarif d’une part, de puissance d’autre part, et de localisation bien entendu.

Nous avons déjà évoqué la particularité de Tesla, qui est bien moins présent aux abords des autoroutes que la concurrence. Pour certains, c’est donc rédhibitoire puisqu’ils ne souhaitent pas faire de détour lorsqu’ils partent à l’autre bout du pays.

Mais l’une des forces de Tesla — qui ne concerne pas que les conducteurs de véhicules de la marque maintenant que l’écrasante majorité des stations sont ouvertes à tous — est son nombre moyen de bornes par station de recharge (les Superchargeur) : 13,2.

Comme vous commencez à l’imaginer, plus l’on s’interroge et plus les critères d’évaluation s’accumulent. Nous avons donc décidé d’en retenir 10 que nous noterons de 0 à 10, et en additionnant, chaque réseau recevra une note sur 100. Le meilleur réseau sera celui qui a la meilleure note sur la base de ces critères :

Tarif : le prix de la recharge, qui est souvent le critère principal ;

Localisation : où sont situées les bornes, faut-il faire un détour ?

Facilité d’accès : est-il compliqué d’arriver jusqu’à la borne, par exemple dans des parkings de centres commerciaux qui peuvent être bondés ?

Commodités : y a-t-il un accès à des sanitaires, éventuellement des commerces, des restaurants ?

Fiabilité : les bornes sont-elles bien fonctionnelles quand on en a besoin ?

Disponibilité : peut-on y accéder 24h/24 et toute l’année sans problème ?

Simplicité : une fois arrivé à la borne, est-ce simple de lancer une recharge ?

Visibilité en temps réel : peut-on vérifier l’occupation du site et le nombre de bornes fonctionnelles à distance ?

Moyens de paiement : doit-on obligatoirement utiliser une application propriétaire, ou bien un badge, une carte bancaire ?

Nombre de bornes par site : trouve-t-on généralement beaucoup de bornes sur ce réseau ?

Intégration au planificateur : sur le planificateur d’itinéraires du véhicule, les bornes sont-elles automatiquement ajoutées, ou faut-il planifier son itinéraire à la main ?

Ces 10 critères sont forcément subjectifs, car il n’existe pas d’évaluation officielle basée sur ces derniers, surtout entre tous les réseaux que nous allons considérer. Je vais donc me baser sur mes 160 charges rapides effectuées depuis 2023 sur l’ensemble des réseaux disponibles, de manière à éviter les idées reçues et faire un retour d’expérience réel.

Le classement des réseaux de charge rapide en 2024

Superchargeurs Tesla pour les propriétaires de Tesla

Sans trop de suspense, on peut révéler que lorsqu’on est propriétaire de Tesla, le réseau qui convient le mieux est celui du constructeur. Les principaux avantages par rapport aux autres réseaux sont bien entendu son intégration dans le planificateur d’itinéraires embarqué, ainsi que la facilité d’utilisation.

En effet, lorsqu’une Tesla arrive au Superchargeur, la seule action à faire est de se brancher. Aucun QR code à scanner, carte d’opérateur de recharge à présenter ou application à utiliser pour lancer la charge. Le tarif est également bien plus intéressant que celui des autres opérateurs de recharge, bien qu’ils évoluent à la hausse comme à la baisse fréquemment. Au moment d’écrire ces lignes, les Superchargeurs Tesla facturent les conducteurs de voitures de la marque autour de 0,30 €/kWh, contre près du double pour la concurrence.

La fiabilité, le nombre conséquent de bornes, la visibilité en temps réel (bien que perfectible, car ce n’est pas actualisé toutes les minutes) et l’ensemble des informations visibles sur l’écran du véhicule en font bien souvent l’unique réseau utilisé par les propriétaires de Tesla. Malheureusement, tout n’est pas parfait, à commencer par la localisation lorsqu’on voyage sur autoroute. On retrouve en effet la majorité des Superchargeurs sur des parkings d’hôtels ou centres commerciaux, et les jours de forte affluence, y arriver peut prendre un certain temps.

Enfin, compte tenu de leur localisation, on ne trouve pas toujours de quoi s’abriter, aller aux toilettes ou se restaurer, particulièrement en jours et heures non ouvrées. Le bilan ci-dessous donne tout de même la note de 89 sur 100.

Superchargeurs Tesla - Propriétaires Note sur 10 Tarif 9 Localisation 5 Facilité d'accès 6 Commodités 3 Fiabilité 10 Disponibilité 10 Simplicité 10 Visibilité en temps réel 8 Moyens de paiement 10 Nombre de bornes par site 9 Intégration au planificateur 9

Superchargeurs Tesla pour les autres voitures électriques

Nous avons décidé de séparer les Superchargeurs Tesla en deux catégories distinctes, car ils ne proposent pas tout à fait la même expérience pour les conducteurs de véhicules d’autres marques.

À commencer par la simplicité d’utilisation : pas question de simplement se brancher pour démarrer une charge à un Superchargeur si votre véhicule n’est pas une Tesla. Il faut obligatoirement passer par l’application mobile encore aujourd’hui — bien que les Superchargeurs V4 changent cela en permettant de payer par carte bancaire —, ce qui signifie avoir une connexion internet, l’application installée et un compte Tesla créé. D’ailleurs, la note associée à la visibilité en temps réel est inférieure à celle pour les propriétaires de Tesla, car la seule manière de vérifier quelles bornes sont occupées est d’aller sur l’application Tesla, chose compliquée en roulant.

En outre, l’intégration dans les planificateurs d’itinéraires des autres voitures est inexistante, et il faut donc aller chercher les forces des Superchargeurs ailleurs. Le nombre de bornes par site, la fiabilité et le tarif sont les plus gros avantages face aux autres opérateurs. Bien que le tarif soit plus cher pour les non-Tesla, il reste inférieur à celui pratiqué par les concurrents.

Selon nos critères d’évaluation, la note finale est de 68 sur 100, soit tout de même bien inférieur à la note pour les propriétaires de Tesla.

Superchargeurs Tesla - Autres VE Note sur 10 Tarif 8 Localisation 5 Facilité d'accès 6 Commodités 3 Fiabilité 10 Disponibilité 10 Simplicité 6 Visibilité en temps réel 8 Moyens de paiement 5 Nombre de bornes par site 9 Intégration au planificateur 0

Ionity

Le réseau de recharge le plus connu sur autoroute est probablement Ionity, qui est issu d’un consortium de constructeurs européens s’étant engagés dans la mobilité électrique. Le résultat en avril 2024, c’est plus de 150 stations en France pour près de 900 chargeurs, soit un peu moins de 6 bornes par station.

Nous entrons donc dans une autre dimension par rapport à Tesla, en termes de bornes par station (moins de la moitié) comme en termes de localisation. En effet, les stations Ionity sont situées en majorité sur les aires de service des autoroutes du pays, rendant les grands trajets assez faciles.

En termes de tarif toutefois, il est bien plus élevé que celui des Superchargeurs Tesla, ce qui lui vaut une note moins bonne. Si avant 2022, la fiabilité comme la disponibilité des chargeurs Ionity pouvait laisser à désirer, elle est aujourd’hui bien meilleure. Sans pour autant être parfaite, arriver à une borne Ionity qui ne fonctionne pas relève plus de l’exception que de la règle.

Nous retrouvons plusieurs moyens de paiement (carte bancaire, badge d’opérateurs, paiement via l’application ou via QR code à scanner), et il est assez simple de lancer une charge chez Ionity, notamment avec le fameux « plug & charge » mais qui n’est pas compatible avec toutes les voitures électriques du marché.

Au final, Ionity obtient la note de 80/100, avec en points faibles le tarif, l’intégration au planificateur d’itinéraires (qui est variable selon les véhicules) et le nombre de bornes par site.

Ionity Note sur 10 Tarif 6 Localisation 8 Facilité d'accès 9 Commodités 9 Fiabilité 7 Disponibilité 8 Simplicité 8 Visibilité en temps réel 7 Moyens de paiement 8 Nombre de bornes par site 5 Intégration au planificateur 5

Fastned

Fastned est un acteur considéré comme « pure-player » de la charge rapide, c’est-à-dire qu’il ne fait que cette activité, et rien d’autre. Par conséquent, Fastned se doit de montrer des stations de recharge exemplaires, et force est de constater que les choses sont bien faites.

En effet, chaque station Fastned possède un toit permettant d’abriter les véhicules et leurs occupants pendant les sessions de charge, ce qui est encore trop rare chez les autres opérateurs. De plus, les bornes sont disposées de telle manière que toutes les voitures peuvent charger sur n’importe quelle place, peu importe leur position en stationnement.

Enfin, Fastned propose de simplifier les recharges avec le fameux Autocharge, qui permet de se brancher sans autre forme d’authentification pour que la charge démarre. Seul le tarif est possiblement un point faible face aux Superchargeurs Tesla, mais pour ceux qui veulent rester sur autoroute, il est difficile de battre Fastned.

La note finale s’en ressent, avec 89/100 pour Fastned.

Fastned Note sur 10 Tarif 6 Localisation 9 Facilité d'accès 9 Commodités 9 Fiabilité 10 Disponibilité 9 Simplicité 10 Visibilité en temps réel 7 Moyens de paiement 9 Nombre de bornes par site 6 Intégration au planificateur 5

TotalEnergies

Avec plus de 1 000 chargeurs rapides et 190 stations en mars 2024, TotalEnergies affirme son statut de géant de l’énergie. Comme d’autres acteurs, les forces des bornes Totalenergies sont la localisation et les accès aux commodités, puisque les stations sont quasiment toujours sur des aires de service.

Malheureusement, quelques points négatifs sont à considérer : le tarif et la fiabilité. De tous les grands réseaux de recharge que l’on examine dans ce dossier, TotalEnergies est celui qui est le moins fiable. En effet, il n’est pas rare d’arriver à une station et de constater que certaines bornes ne fonctionnent pas, ou même de se brancher et de voir que la charge plafonne à 30 kW avant de changer de borne pour solutionner le tout.

Nous imaginons bien que cela va aller en s’améliorant, mais tout de même : ce n’est plus acceptable en 2024. L’autre point négatif, qui fait encore plus mal compte tenu de la fiabilité qui laisse à désirer, est le tarif. 0,59 €/kWh, comme les autres acteurs sur autoroute certes, mais majorés de 0,20 €/minute après 45 minutes en charge. Si c’est une bonne pratique quand tout fonctionne à merveille pour éviter que les stations ne soient engorgées, force est d’avouer que l’addition pique un peu si la puissance de charge est plus faible que prévue?

Deux autres petits bémols qui expliquent les notes peu flatteuses dans ces catégories : la visibilité en temps réel n’est pas parfaite, et le processus pour démarrer une recharge est assez fastidieux contrairement à d’autres opérateurs. Il faut utiliser l’écran de la borne, puis valider la recharge avec une carte d’un opérateur, puis se brancher, et parfois l’ordre diffère légèrement ce qui aboutit à une perte de temps et éventuellement une frustration, surtout quand on est pressé.

Toutefois, avec 69/100 en note finale, TotalEnergies limite la casse.

Totalenergies Note sur 10 Tarif 4 Localisation 9 Facilité d'accès 7 Commodités 9 Fiabilité 4 Disponibilité 6 Simplicité 5 Visibilité en temps réel 5 Moyens de paiement 7 Nombre de bornes par site 8 Intégration au planificateur 5

Electra

Electra a plus de 922 chargeurs de 100 kW ou plus en France, et pourtant, vous n’en peut-être jamais vu : ils sont presque toujours situés sur des parkings d’hôtels ou de commerces, et disposent de 5 prises par station en moyenne seulement.

Autant dire que pour traverser la France sur Autoroute, se charger chez Electra est bien une exception. C’est pourquoi la note relative à la localisation est assez basse, tout comme celle du nombre de bornes par station.

Le tarif est quant à lui légèrement meilleur que ce que l’on retrouve chez la concurrence (hors Tesla), avec 0,49 €/kWh, mais il impose de faire un détour dans la plupart des cas.

Une fonctionnalité intéressante par rapport aux autres réseaux est apparue chez Electra : la possibilité de réserver sa borne de recharge. C’est rassurant pour les jours de grands départs, puisque cela vous évite le casse-tête de la préparation des trajets avec des plans A, B et C.

Comme Fastned, Electra propose le démarrage de recharge automatique lorsqu’on se branche, ce qui en fait un réseau très simple à utiliser. Au total, ce sont 69 points sur 100 que prend Electra, qui sait donc pallier ses défauts de localisation par d’autres qualités.

Electra Note sur 10 Tarif 7 Localisation 4 Facilité d'accès 5 Commodités 5 Fiabilité 8 Disponibilité 9 Simplicité 8 Visibilité en temps réel 7 Moyens de paiement 8 Nombre de bornes par site 3 Intégration au planificateur 5

Allego

Allego a fait un partenariat avec Carrefour pour implanter ses bornes sur les parkings des hypermarchés du groupe. Par conséquent, là encore, les bornes sont en dehors des autoroutes, et donc moins utiles pour les grands voyages si on ne veut pas faire de détour.

Le tarif de 0,59 €/kWh est plus élevé qu’Electra qui joue dans le même registre, mais l’avantage est qu’il y a généralement plus de bornes par station. Au final, c’est tout de même la note de 69/100 qui est attribuée à Allego.

Allego Note sur 10 Tarif 6 Localisation 5 Facilité d'accès 5 Commodités 5 Fiabilité 8 Disponibilité 8 Simplicité 8 Visibilité en temps réel 7 Moyens de paiement 7 Nombre de bornes par site 6 Intégration au planificateur 5

Powerdot

Même constat que pour Electra ou Allego en ce qui concerne Powerdot, qui implante ses bornes là aussi dans des zones commerciales. On en retrouve un peu partout en France, puisqu’avec 489 stations, c’est tout simplement le premier réseau de France en nombre de stations.

Mais comme vous l’imaginez, il n’y a que 3 à 4 bornes par station généralement, ce qui rend ce réseau difficile à recommander pour les jours de forte affluence. Quelques points sont perdus au niveau de la simplicité à cause des différentes puissances sur des bornes qui ont un look similaire : parfois, nous nous retrouvons sur une borne 50 kW sans faire exprès, alors que ça n’arrive pas vraiment ailleurs. Powerdot obtien la note de 67/100, soit la plus mauvaise note pour le moment.

Powerdot Note sur 10 Tarif 7 Localisation 5 Facilité d'accès 5 Commodités 5 Fiabilité 8 Disponibilité 8 Simplicité 6 Visibilité en temps réel 7 Moyens de paiement 7 Nombre de bornes par site 4 Intégration au planificateur 5

Bilan

Critère Tesla - Tesla Fastned Ionity Totalenergies Electra Allego Tesla - Autres VE Powerdot Tarif 9 6 6 4 7 6 8 7 Localisation 5 9 8 9 4 5 5 5 Facilité d'accès 6 9 9 7 5 5 6 5 Commodités 3 9 9 9 5 5 3 5 Fiabilité 10 10 7 4 8 8 10 8 Disponibilité 10 9 8 6 9 8 10 8 Simplicité 10 10 8 5 8 8 6 6 Visibilité en temps réel 8 7 7 5 7 7 8 7 Moyens de paiement 10 9 8 7 8 7 5 7 Nombre de bornes par site 9 6 5 8 3 6 9 4 Intégration au planificateur 9 5 5 5 5 5 0 5 Total 89 89 80 69 69 70 70 67

Le tableau ci-dessus résume les notes de chaque réseau, avec quelques égalités qui cachent tout de même des différences de taille. En effet, en nous concentrant uniquement sur les grands trajets, nous arrivons avec un top 3 pour les Tesla qui serait constitué des Superchargeurs à égalité avec Fastned, et Ionity ensuite.

Mais si vous valorisez plutôt votre temps et ne souhaitez pas faire de détour, les Superchargeurs Tesla seront souvent hors-jeu car la localisation sera plus importante pour vous. Par contre si le tarif est ce qui dicte votre lieu de recharge, vous serez probablement amenés à aller chez Tesla. Pour tous les autres véhicules électriques, aller chez Fastned et Ionity est rarement une mauvaise option.

Ce bilan global serait sans aucun doute différent si l’on considérait les chargeurs rapides en tant que tels, et non pas uniquement pour les grands trajets. En effet, si vous tombez sur un chargeur Allego lors de vos courses le week-end, vous pourriez vous y charger sans que cela ne vous fasse le moindre détour, alors qu’aller sur une aire d’autoroute pour trouver une borne Ionity sera bien plus contraignant.