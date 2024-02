Vous cherchez un vélo électrique polyvalent, qui vous permette de vous déplacer en ville tout comme vous balader en forêt ? Un VTC électrique (Vélo Tout Chemin) vous permettra de tout faire sans effort. Nous en avons essayé plusieurs : voici notre sélection des meilleurs modèles de VTC électrique.

Quel VTC électrique choisir ?

Si vous aimez les grandes balades en forêt, sur les chemins de campagne ou de montagne, bref, dans la nature, mieux vaut avoir un vélo adapté. Un vélo tout chemin à assistance électrique (aussi appelé « vélo de trekking ») sera votre meilleur allié si vous cherchez le plus de polyvalence possible.

Vous pourrez donc l’utiliser aussi bien en campagne qu’en ville : c’est là sa grande force, sans compter que vous serez appuyé par l’assistance électrique et une autonomie confortable. Vous profiterez en outre, sur ce type de modèle de VAE, d’une suspension (parfois plusieurs, mais c’est rare) qui offre un très bon confort de conduite. Pour connaitre les meilleurs modèles du moment, vous êtes au bon endroit.

Pour une vue plus globale, consultez notre guide des meilleurs vélos électriques. Nous avons également des guides détaillés expliquant les gammes des constructeurs spécialisés : les vélos Cowboy, les vélos Moustache, Decathlon et Nakamura. Pour vous équiper au mieux et rouler dans les meilleures conditions, nous vous conseillons aussi de jeter un œil à notre sélection des meilleurs accessoires pour vélo.

Winora Yucatan X8 Le VTC avec la meilleure autonomie

Winora est une entreprise allemande, à la base spécialisée dans les vélos de ville. Elle a finalement développé des vélos pensés pour le trekking. Un des gros points forts du modèle Yucatan X8 est sans conteste son équipement complet… et ce n’est pas le seul.

Sur le plan du design, le X8 adopte une forme de cadre très robuste, ce qui lui confère un aspect plutôt moderne et plus adapté au tout-terrain. L’équipement intégré comprend les garde-boue, un porte-bagages, une béquille, ainsi que des éclairages et même une sonnette (de qualité cependant un peu douteuse). Les soudures ne seront pas des plus discrètes mais le cadre reste néanmoins solide.

Qu’en est-il de la conduite ? Le Yucatan X8 s’avère agile et confortable, notamment grâce à sa suspension avant et à son moteur Yamaha bien réactif. Pour un VTC, les pneus sont plutôt fins – sans l’être de trop – mais cela ne l’empêche pas d’être confortable. Le confort est assuré grâce à une selle Selle Royal Wave fort bien rembourrée. Le moteur Yamaha est quant à lui bien vif lors de l’accélération.

La transmission et les freins, bien que fonctionnels, restent d’une qualité moyenne. Ce modèle se démarque, il faut bien appuyer sur ce point qui est rare, par son excellente autonomie : en mode Auto, vous pourrez parcourir jusqu’à 130 km, un record.

Concernant l’écran et la connectivité, le X8 propose un écran basique affichant des informations somme toute limitées : le kilométrage en cours ou total, et l’autonomie restante théorique. Pas de connectivité avec le smartphone au programme.

Pour tout savoir de ce modèle, rendez-vous sur notre test du Yucatán X8.



Moustache J. all Le vélo électrique de trekking idéal

8 /10

Robuste et bien construit Ecran et connectivité au top

Ecran et connectivité au top Un confort idéal Un tarif salé

Moustache a misé sur un cadre assez spécifique, en U, avec une double suspension. La ligne est très esthétique et le vélo s’avère très confortable avec ses larges pneus. La double suspension aide beaucoup sur ce point. On aime aussi la selle télescopique qui se règle via un petit bouton sur le guidon. L’équipement de série est bon, avec un éclairage réglable et des portes sacoches. Tout ceci a cependant un coût sur la balance : avec ses 33 kg, le vélo sera moins « agile » que certains et pourra difficilement être monté à l’étage.

Le Moustache J.All intègre le système Bosch Smart System avec un écran Kiox 500, offrant une navigation précise et une personnalisation des menus. Le moteur Bosch Performance Line, quant à lui, assure une assistance au pédalage puissante et naturelle, même si on peut regretter que le fabricant n’est pas plutôt misé sur le modèle Bosch Performance Line CX, plus haut de gamme et qui aurait pu se justifier étant donné le prix de vente du vélo.

La conduite du Moustache J est confortable, toujours grâce à ses suspensions avant et arrière. Ses gros pneus offrant une bonne adhérence sur différents types de surfaces. Néanmoins, les freins, s’ils sont certes efficaces, auraient pu être encore meilleurs toujours eu égard à son prix élevé.

Avec la batterie de base, il faudra vous contenter de 50 km d’autonomie. C’est correct, mais moins bien que certains concurrents.

Enfin, on ajoutera un bon point : la marque fabrique le cadre du Moustache J exclusivement en France, dans une fonderie des Bouches-du-Rhône. Nous avions d’ailleurs écrit un dossier sur les secrets de fabrication de ce VAE. Pour tout savoir sur ce modèle de VTC électrique français, lisez donc son test détaillé sur Frandroid.



Gazelle Ultimate T10 HMB Le bon VTC de loisir

Gazelle est une marque néerlandaise qui s’essaye elle aussi à ce délicat équilibre entre vélo de ville et tout terrain. Sur l’Ultimate T10 HMB, les finitions sont particulièrement soignées. À l’achat, vous aurez directement un équipement de série complet avec des garde-boue rigides, un porte-bagages arrière et un antivol de roue.

Côté technologies embarquées, il est aussi bien muni : l’écran Bosch Kiox 300 ainsi que l’application eBike Flow offrent tout un tas de données, dont vos statistiques, mais aussi le niveau de batterie, le mode d’assistance électrique, ou encore la planification d’itinéraire. L’app Bosch permet même de bloquer le moteur à distance. Ce moteur Bosch Performance Line (75 Nm) fournit une assistance puissante et franche, notamment grâce à un excellent capteur de couple. Le mode Turbo permet de franchir de grosses pentes sans effort. Un dérailleur Shimano Deore à 10 vitesses accompagne le tout.

Gazelle a misé sur le confort : le modèle offre une position plutôt droite, un guidon haut avec des poignées ergonomiques et une suspension avant Suntour, qui absorbe bien les chocs et les vibrations. Pour les balades sportives, il sera idéal, mais ne comptez pas vous aventurer en montagne sur des gros dénivelés. Avec ses 28 kg, il fait partie des poids lourds.

En ce qui concerne l’autonomie, le Gazelle Ultimate T10 HMB brille également, surtout avec l’option de batterie de grande capacité de 625 Wh. En jonglant entre les différents modes d’assistance, vous atteindrez entre 70 et 75 km, et plus de 100 km en utilisation modérée.

Ce modèle est vendu à un tarif de base de 3 799 euros, uniquement chez les revendeurs physiques du réseau Holland Bikes ou Cyclable.

Rendez-vous sur notre test du Gazelle Ultimate T10 HMB pour plus de détails.



Lapierre e-Explorer 6.5 Le VTC électrique pas cher

Les lignes du Lapierre e-Explorer ne sont pas les plus attrayantes sur le marché des VTC électriques. Il reste très classique dans son style, et les finitions ne sont pas particulièrement soignées, il faut l’avouer. Nous ne sommes pas non plus convaincus par le choix d’un coloris marron peu flatteur. Mais après tout, il en faut pour tous les goûts et les couleurs.

Heureusement, le constructeur français se rattrape sur le reste. Béquille, garde-boue en aluminium, éclairages avant et arrière, porte-bagages : tous les équipements nécessaires sont là. La selle amortie et la bonne suspensions Suntour à l’avant font un excellent travail pour le confort général. Facile à prendre en main, à manier, le vélo reste agile et précis quel que soit le terrain. Contrairement au modèle de Gazelle, il force à adopter une conduite plutôt sportive, avec une position en avant. On retrouve l’efficace moteur moteur Bosch Performance Line qui pourra rarement être pris à défaut et reste un modèle de réactivité.

Sur le confort de conduite, on salue tout particulièrement le freinage qui est très réussi : le VTC Lapierre est équipé de freins à disque hydrauliques Shimano MT200, avec de grands disques Shimano SMRT 10 de 180 mm : il freine fort, mais de manière progressive.

Belle performance sur l’autonomie, grâce à la grosse batterie de 500 Wh : vous pourrez atteindre les 100 km, c’est excellent.

Pour résumer, il s’agit d’un très bon choix si pour vous, le confort de conduite et les performances importent bien plus que le style. Pour vous faire un avis plus précis, vous pouvez consulter le test du Lapierre e-Explorer 6.5.



Moustache Samedi 27 Xroad FS 5 Le meilleur VTC électrique de chez Moustache

8 /10

Design très réussi Confort idéal avec de bonne suspensions

Confort idéal avec de bonne suspensions Agile et précis en conduite Un éclairage trop faible

Moustache possède une gamme assez extensive qu’il n’est pas toujours aisé de comprendre (rendez-vous sur notre guide dédié à la question si vous pataugez). Dérivé du modèle Samedi 27 X Road, le modèle FS est plus haut de gamme. Cela indique qu’il est « full suspended », comprendre tout suspendu, avec un amortisseur à l’arrière et à l’avant. Il s’adresse donc aux plus sportifs des vélotafeurs et autres aventuriers du dimanche.

Son cadre est légèrement ouvert, avec une barre haute courbée, et son design est particulièrement soigné. Comme beaucoup de ses compères VTC, il intègre l’excellent moteur Bosch Performance Line CX, avec le Smart System et une transmission Shimano Deore à 11 vitesses. Cet ensemble fournit de très bonnes performances, le moteur étant bien réactif. Sur le confort de conduite, aucun doute : c’est presque parfait, comme sur un petit nuage. Ce Moustache est capable de vous emmener faire de belles promenades sportives, en épargnant votre fessier et en assurant une stabilité de tous les instants. Sa polyvalence est tout simplement remarquable.

Ce VTC électrique est, en 2024, disponible en deux versions : le FS 3 avec une suspension XCR 32 ATB (débattement de 100 mm) et une batterie de 500 Wh, et le FS6 avec la suspension plus haut de gamme Mobile 25 (même débattement), une batterie de 625 Wh, une selle télescopique et l’écran Kiox 300. Nous l’avions, pour notre part, testé à l’époque en version FS5, qui n’est plus au catalogue, et celle-ci était très proche de la FS6, avec les mêmes suspensions et la même batterie.

La batterie de 625 Wh du FS5 et du FS6 permettra de tenir environ 80 km en parcours mixte, un bon score. Ce modèle, comme tous les Moustache, reste cependant onéreux — et on aurait apprécié un éclairage un peu plus efficace. Pour tous les détails, les bons points comme les moins bons, lisez notre essai du Samedi 27 XRoad 5 FS.



Comment choisir son VTC électrique ?

Quelles sont les spécificités d’un VTC électrique ?

Le VTC électrique, aussi appelé « vélo trekking », est à mi-chemin entre le vélo de ville et le VTT. Il possède donc des caractéristiques en provenance des deux univers, et fait ainsi preuve d’une grande polyvalence. Les suspensions avant seront ainsi toujours au rendez-vous, et quant à la position de conduite, elle pourra varier, étant plus ou moins droite.

Plusieurs points sont à retenir :

Les VTC sont généralement équipés de roues de 28 pouces avec pneus cramponnés ;

Ils sont munis d’un équipement complet : garde-boue, porte-bagages et béquille ;

Ils disposent d’un moteur puissant avec un bon couple, placé dans le pédalier ;

Ils profitent d’une batterie grande capacité pour une autonomie rallongée.

Quelles sont les primes à l’achat pour un VTC électrique ?

En achetant un VTC électrique, vous pouvez bénéficier d’un coup de pouce financier. L’Etat apporte son aide entre 300 et 400 euros selon vos conditions de revenus, quand certaines régions offrent parfois un montant plus ou moins similaire. Pour savoir exactement à combien vous avez droit, nous vous invitons à lire notre article recensant les aides VAE par région. On vous conseille aussi d’aller vérifier sur le site de votre commune si des aides financières ne sont pas disponibles.

Pourquoi nous faire confiance pour l’achat d’un VTC électrique ?

Chez Frandroid, nos tests autour des vélos électriques ont pris de l’importance avec les années. Nous avons désormais une équipe dédiée aux tests de produits mobilité, avec une catégorie dédiée nommée « Survoltés ». Les essais de vélos électriques sont pris très au sérieux, par les journalistes de la rédaction comme les pigistes, avec une mise en situation pendant plusieurs semaines et de vrais critères objectifs. Le but pour vous est de faire un choix éclairé afin de déterminer quel est le produit qu’il vous faut.

