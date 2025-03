On a roulé 100 km au guidon du nouveau vélo électrique Nakamura d’Intersport : transmission automatique et confort royal

Soignant ses suspensions et préférant un esprit plus urbain avec sa transmission auto 3 vitesses, le Nakamura Crossover GT est un VTC électrique au moteur très performant. Voici notre avis sur ce vélo électrique Intersport après plus de 100 km à son guidon.

Si ce début 2025 nous permet de tester les dernières nouveautés des deux meneurs du vélo électrique en France, Decathlon et Intersport, les modèles ne se ressemblent pas. Après un Rockrider E-ACTV 100 sous les 1 000 euros, au tour du Nakamura Crossover GT de passer entre nos mains, avec son tarif dépassant les 2 000 euros !

Nous avions découvert ce VTC électrique pour la première fois en octobre 2024, aux côtés d’autres nouveautés du groupe français. Le Crossover GT est issu du Crossover XA, datant de 2021 et mis à jour en 2023, et que nous avions testé. Avec un cadre identique et une motorisation, le GT se veut légèrement moins tout-terrain et plus confortable, avec un choix différent de suspensions, de pneus, tout en ajoutant un éclairage plus puissant.

Le Nakamura Crossover GT est d’ailleurs au même prix que le XA, renforçant ainsi la position d’Intersport sur le secteur du tout-chemin face au Rockrider E-ACTV 500 autour des 2 000 euros. Mais est-il au niveau de son rival ? Peut-il faire de l’ombre à son cousin chez Intersport ? Nous avons roulé plus de 100 km au guidon de ce vélo électrique tout-chemin.

Un VTC sobre au penchant citadin

Nous l’avons dit plus haut, le Nakamura Crossover GT part sur une base existante. Le cadre est donc celui du modèle Crossover XA, avec une petite différence sur le renfort entre le tube supérieur et de selle. Un cadre qui est ainsi fermé mais avec un tube supérieur assez incliné, façon VTTAE. Côté coloris, Intersport poursuit ans la lignée de ses séries “Native”, avec un bleu-gris mat plus sobre que le marron des XA/XV, tandis que la batterie n’est plus noire mais s’orne d’un dégradé gris/noir.

Une apparence donc plus sobre pour ce vélo, qui délaisse le lourd porte-bagages arrière pour un support de sacoches sur le garde-boue. Une solution épurée, mais qui n’est pas des plus pratiques, avec des tubes rectangulaires épais (non compatible avec nos sacoches pour tubes ronds) et limitant le poids à 10 kg.

Un équipement éclairé

Le feu arrière se loge aussi dans ce garde-boue, sans fonction stop, mais fini le double feu. Outre la béquille identique à base importante pour tenir sur tous les terrains, on note l’apparition d’un antivol de roue, venant compléter l’équipement plus mixte et donc la dimension plus urbaine que le XA.

Il manquait sur le XA, le Crossover GT adopte l’antivol. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Une béquille bien imposante et efficace. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Une porte-sacoche affiné, mais limité. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Cette sonnette fait un peu cheap pour un VAE à plus de 2 000 euros… // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Mais cela ne l’empêche pas d’augmenter la visibilité hors des agglomérations, avec un feu avant Hermans 40 lux, procurant un long faisceau (mais pas aussi performant que l’Axa du rival Decathlon à 60 lux). Quant au poids, il est légèrement plus élevé avec 27 kg mesurés, soit légèrement au-dessus des 26,5 kg annoncés et surtout supérieur de 2 kg au XA ainsi qu’au E-ACTV 500.

Un écran exhaustif et soigné

Comme les autres VTC Nakamura, le Crossover GT opte pour l’écran central couleur, de grande taille pour une lecture facile au premier coup d’œil. La couleur prédominante indique le mode (rouge pour Boost, vert pour éco, etc), avec un indicateur de vitesse facilement visible en conduite, avec décimale.

La commande possède de trop petits boutons autour de ceux des modes. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’écran est lisible même en plein soleil. // Source : M. Lauraux pour Frandroid On trouve quelques paramètres dans le menu. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Un affichage flatteur, avec plein d’infos. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pour les autres informations, il faut dérouler avec le bouton à la gauche du guidon. Il se trouve sur une console simpliste, avec les boutons + et – pour le mode, celui d’éclairage ainsi que d’allumage.

En pressant donc sur le bouton “i”, on consulte le kilométrage, la vitesse moyenne, la puissance moteur ou la consommation instantanée. C’est presque top, certaines valeurs n’ayant que peu d’intérêt pour le quidam, surtout sur un VAE urbain.

L’affichage est moderne, aux contrastes élevés, bien visible même au soleil et rétroéclairé de nuit. Parfait ? Non, car on pourra lui trouver un manque de fluidité sur la fréquence d’affichage de la vitesse ou de la puissance par exemple.

Un appli en renfort pour la batterie et les trajets

Riche, l’écran du Crossover GT peut être couplé avec l’application Naka E-Ride. Elle propose un compteur sans davantage d’informations, mais dispose de trois fonctions complémentaires : le verrouillage (électronique, non mécanique), les trajets et le pourcentage.

En effet, la petite jauge sans bâton ou brique est peu précise, là où l’appli fournit un pourcentage précis. Non automatique, l’enregistrement de trajet est possible comme sur la plupart des vélos électriques Intersport Nakamura. Chaque trajet montre la géolocalisation ainsi que les données de vitesse, durée et puissance.

Une application simple et plutôt secondaire, qui manque de réactivité pour consulter les infos du vélo électrique sur “Mon vélo”, comme le pourcentage de batterie (le menu doit donc être relancé systématiquement).

Fort couple et transmission auto

Passons rapidement en revue l’assistance électrique, étant identique au Crossover XA. le Nakamura Crossover GT réemploie le moteur Naka E-Power, au couple de 100 Nm. On apprend via l’écran que la puissance en pic toise à 650 W en mode Boost, tandis qu’elle respecte les 250 W en continu. Ainsi, la fougue est là en accélération, en reprise, et lorsqu’il s’agit de gravir une pente raide sans gros effort humain.

Le moteur envoie un énorme couple et grimpe fort ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Cela vaut en Boost, ainsi qu’au mode Smart (automatique )assez proche mais plus sage sur le plat pour préserver l’autonomie. Il est d’ailleurs possible de régler le mode Smart sur Ville ou VTT dans les paramètres, mais sans grand changement dans le ressenti global.

Le mode Tour intermédiaire culmine à 350 W et Eco à 185 W, le premier étant suffisant pour rouler en environnement plat, le second limitant un roulage à 20 km/h. Quant au mode off, on sent une petite résistance au roulage, légère, mais il est possible de grimper à 20 km/h sans trop d’effort sur le plat.

La boîte auto 3 vitesses fait très vélo de ville. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Mieux, la puissance passe encore mieux avec la transmission automatique. La boîte 3 vitesses Bafang montée dans le moyeu arrière s’enclenche à respectivement à 11, 16 et 21 km/h, avec un petit à-coup, mais de façon plus fluide qu’un dérailleur traditionnel. Ici, pas de courroie, mais une chaîne pour transmettre au pédalier, tandis que le rétrogradage est imperceptible.

Un confort royal

Un vrai confort de conduite, qui se conjugue au confort tout court de ce VTC électrique. Car GT, c’est Grand Tourisme en automobile, pour avaler les kilomètres sans souffrir.

La faute aux pneus, un poil trop urbains, confort mais limitant le tout-terrain. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La selle suspendue SR Suntour est une référence. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La fourche Rockshox à débattement 120 mm est psque surdimensionnée. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Pour y remédier, la fourche avant Rockshox de 120 mm absorbe très bien les gros obstacles pour conserver une belle stabilité, pendant que la selle parallélogramme SR Suntour NCX soigne le fessier et la colonne vertébrale. Enfin pour le fessier, la Selle Royale Essenza reste une référence dans le milieu du vélo, moelleuse mais pas trop. Ainsi, nous avons pu terminer un trajet de 45 km sans douleur.

Toutefois, ce parcours était mixte, avec une portion de forêt, où le Nakamura Crossover GT montre ses limites. La transmission auto 3 vitesses affiche clairement un manque de polyvalence sur des montées à basse vitesse, et l’on mouline dès les 30 km/h dépassés.

En tout-chemin ça passe, mais gare à la boue (oui on a chuté !). // Source : M. Lauraux pour Frandroid On ne sent pas les graviers. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Même les gros pavés ne lui font pas peu. // Source : M. Lauraux pour Frandroid En grosse pente, le moteur faiblit à peine, tenant 650 W sur de longues distances. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le confort est superbe en ville. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Ce sont surtout les pneus qui peinent à accrocher, car les Schwalbe Marathon Green – certes excellents sur du bitume mais sous la pluie – n’ont pas vocation à rouler sur de la terre humide et surtout pas dans la boue.

Performantes au quotidien, ces gommes participent à un excellent freinage hydraulique, activés par les étriers Tektro sur les disques 180 m à l’avant et 160 mm à l’arrière. On s’immobilise ainsi en moins de 3,50 m à 25 km/h.

Quasiment 60 km d’autonomie

Tout comme le moteur, la batterie du Nakamura Crossover GT est empruntée aux autres VTC électriques de la marque. De capacité 460 Wh, elle procure en théorie 80 km d’autonomie selon la firme française.

On approche les 60 km d’autonomie moyenne avec une batterie modeste, pas mal ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Notre test a donné une autonomie de 58 kilomètres par environ 15°C, ce qui est proche de notre résultat sur le XA (55 km). Un chiffre qui a été enregistré en mode Boost sur un trajet plutôt urbain, puis en mode Smart sur un parcours mixte. Nous avons également roulé par temps plus frais (5°C), montrant une autonomie réduite à environ 50 km. Une bonne autonomie donc au vu de la capacité (consommation autour de 8 Wh/km), montrant que les 80 km en Eco sont facilement à la portée.

Le suivi de l’autonomie est donc flou sur l’écran, avec une barre progressive sans bloc, passant au rouge à moins de 20 % puis clignotante sous 10 %. L’application permet de voir le pourcentage précis si l’on est au km près.

Une recharge en moins de 3 heures

Intersport livre de série un chargeur rapide, de 4 A ou 168 W. Le Nakamura Crossover GT retrouve ainsi un tiers de charge en moins d’une heure, 75 % en 2h et le plein de batterie en 2h45. C’est donc très rapide ! Le chargeur est cependant imposant, mais permet un dégagement de la chaleur, soit aucune surchauffe importante.

Sachez que ce vélo électrique est à recharger au choix directement, ou en mode nomade avec la batterie amovible. Dans ce dernier cas, le suivi de charge – possible avec l’écran ou l’appli sur le vélo – est impossible, confié à un seul voyant passant du rouge au vert au-dessus de 20 %. Pour information, la batterie est assez encombrante à transporter (50 cm de long environ) pour un poids de 2,6 kg.

Un tarif très agressif habituel chez Intersport

Le Nakamura Crossover GT est disponible depuis le début du mois de mars 2025. Il se positionne donc comme un alter ego plus citadin et confort des Crossover XA et XV, lui plus typé tout chemin. Différence, le GT ne propose qu’un cadre haut, et un seul coloris. Il permet toutefois le choix entre 3 tailles : S, M et L.

Le prix est de 2 099,99 euros, soit identique aux XA/XV, le positionnant donc au sommet de la gamme des VTC électriques Intersport. Ce vélo est disponible en ligne sur le site officiel de la marque avec une livraison gratuite à domicile, ou dans un des 840 magasins en France et en Belgique.

La garantie est à vie sur le cadre le cintre et la potence, et de 2 ans pour le reste du Crossover GT, à l’exception des éléments d’usure (pneus, freins ou poignées par exemple).