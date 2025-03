Le nouveau VTC électrique d’Intersport avec 100 km d’autonomie perd déjà 400 € de son prix

Le Nakamura Crossover V LTD est un bon choix pour ceux qui recherchent un vélo électrique fiable, confortable et bien équipé pour un usage polyvalent. Cette nouvelle référence est même plus intéressante en passant de 1 599 euros à 1 199 euros.

Nakamura Crossover V LTD

Intersport fait apparaitre dans son catalogue une nouvelle référence du côté de ses vélos électriques : le Nakamura Crossover V LTD. Un modèle pas totalement inédit, puisqu’il reprend les caractéristiques du Crossover V que l’on a noté 8/10 dans nos colonnes, avec quelques différences subtiles. Il est d’ailleurs encore plus intéressant avec cette réduction de 400 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir du Nakamura Crossover V LTD

Une fourche suspendue pour un bon confort

Un moteur central de 80 Nm de couple

100 km d’autonomie

Avec un prix barré à 1 599,99 euros, le vélo électrique Nakamura Crossover V LTD se négocie aujourd’hui en promotion à 1 199,99 euros sur le site d’Intersport.

Un vélo avec quelques nouveautés dont un joli coloris

Si la version 2022 du Nakamura E-Crossover V que nous avons testé paraissait banale, le Crossover V LTD se démarque par sa couleur bleue spécifique qui apporte un peu plus de cachet. Une nouveauté assez anecdotique, mais ce n’est pas la seule.

Intersport remplace les freins à disque hydrauliques de 160 mm, auparavant des Alhonga, par des Shimano reconnus pour leur fiabilité et leur puissance de freinage. Un modèle qui privilégie donc la sécurité et améliore au passage l’éclairage avant avec une lumière plus puissante, et ainsi améliorer la visibilité nocturne par rapport au modèle standard.

Un vélo polyvalent et confortable

Ce vélo se débrouille aussi bien en ville que sur de petits chemins et autres sentiers battus. Pour cela, vous allez pouvoir compter sur un moteur central estampillé Nakamura, dont le couple est de 80 Nm. Une valeur relativement élevée pour nous aider lors des démarrages, reprises et côtes.

Niveau confort de conduite, ses pneus de 28 pouces gomment efficacement les aspérités de la route, une sensation renforcée par la fourche suspendue située à l’avant avec un débattement de 65 mm. Sur l’autonomie, il grimpe jusqu’à 100 kilomètres. De notre côté, le rayon d’action de la version 2022 a atteint les 66 kilomètres. Il n’est pas avare non plus côté équipements avec des garde-boue efficaces, un porte-bagages capable de supporter un poids de 27 kilos, une béquille rassurante, deux phares à LED ou encore des inserts réfléchissants de nuit.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien choisir son vélo électrique.

