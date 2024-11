Le Black Friday permet de se mettre au VTC électrique grâce à cette réduction sur le Nakamura Crossover XV chez Intersport

À l’occasion de ce Black Friday étendu sur tout le mois, Intersport propose une offre plutôt intéressante sur un VTC électrique Nakamura Crossover XV qui passe à 1 899,99 euros.

Avec le Nakamura Crossover XV, la marque d’Intersport tente un peu de combiner les qualités d’un VTSC et d’un VTT. Du coup, ce modèle est plutôt adapté à toutes les situations, même si son look le classe plutôt dans la catégorie des VTC, il n’a pas vraiment une allure sportive. Mais ça ne l’empêche pas de pouvoir être utiliser en ville comme en forêt ou en montage. Si jamais il vous intéresse, sachez qu’en ce moment, il est 300 euros moins cher, sans compter les aides de l’état.

Les atouts du Nakamura Crossover XV

La puissance du moteur Naka E-Power Max 250W/100Nm

Les pneus VTT de 27,5″ sont vraiment tout-terrain

Confortable et plutôt bien équipé + un porte-bagage de 40 kg

Le Nakamura Crossover XV, ici en marron, est disponible en S, M ou L à 2 099,99 euros. Pendant le Black Friday, il passe à 1 899,99 euros, sans compter les aides de l’État et en bonus une carte-cadeau d’une valeur de 200 euros à utiliser sur Intersport.

Nakamura Crossover XV : Un VAE de trekking performant

Le Nakamura Crossover XV est un vélo de trekking polyvalent adapté aux trajets urbains et aux randonnées sur terrains un peu plus accidentés. Doté d’un moteur pédalier Naka E-Power Max, ce VAE propose un couple de 100 Nm, assurant une assistance puissante, même dans les montées ardues. Son autonomie annoncée de 80 km dépend des modes d’assistance (Eco, Sport, Boost, Smart), et sa batterie de 460 Wh, logée sur le cadre, se recharge en moins de quatre heures.

L’affichage couleur du vélo permet un suivi clair des informations comme la vitesse et l’autonomie. La connectivité Bluetooth ajoute une touche moderne, bien que les fonctionnalités via l’application restent limitées. Cependant, la batterie pourrait paraître juste pour des sorties très longues, et son moteur, bien que puissant, émet plus de bruit que d’autres modèles.

Confort et équipement : des atouts solides pour quelques compromis

Le cadre ouvert du Nakamura Crossover XV apporte confort et stabilité, parfait pour une utilisation quotidienne et pour monter et descendre rapidement. La fourche avant, avec un débattement de 130 mm, absorbe efficacement les chocs, assurant un confort de conduite même sur les terrains accidentés. Les pneus Hutchinson Python 2 de 27,5 pouces offrent une bonne adhérence, mais peuvent générer du bruit sur l’asphalte. L’équipement de transport, dont le porte-bagage supportant jusqu’à 40 kg, complète bien son usage polyvalent.

Malgré ces atouts, la potence fixe (côté sportif) combinée au cintre courbé (profil urbain) pose un dilemme en matière de maniabilité et de confort. Les poignées type VTT, bien qu’adhérentes, manquent de confort pour de longues randonnées. Le freinage, assuré par des freins hydrauliques Shimano, manque de mordant pour les descentes soutenues. Mais pour un usage classique au quotidien, il fait très bien l’affaire.

Les Survoltés mettent à votre disposition un guide d’achat sur les meilleurs vélos électriques du moment. Une page complète avec de nombreux VAE répertoriés pour vous aider à trouver le bon.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.