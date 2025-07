Ce TV TCL QD Mini-LED 65″ 4K à 144 Hz soldé à -48 % compatible Dolby Vision & Atmos est taillé pour le cinéma et le gaming

Lancé à 1 390 euros en avril 2024, cet impressionnant téléviseur 4K par TCL est proposé quasiment à moitié prix pendant les soldes et s’affiche à 720,62 euros.

Avec le modèle C89B présenté ici, TCL fait de beaux progrès par rapport à la génération précédente, la C845. Avec cette nouvelle version, vous avez une dalle Quantum Dots avec mini-LED qui multiplie les zones de rétroéclairages pour améliorer la luminosité. D’ailleurs TCL ne s’en cache pas, c’est un téléviseur taillé pour le divertissement multimédia, que ce soit le gaming ou le cinéma. Pour les soldes, Darty propose un prix réduit de 670 euros sur ce modèle qui est vieux d’à peine un an et a encore de très beaux jours devant lui.

Les points forts du TCL 65C89B

Très efficace en gaming

Une luminosité puissante même en plein jour

L’interface Google TV est fluide et riche en applications

Lancé en avril 2024 pour 1390 euros, le TCL 65C89B connait une belle chute de prix à l’occasion de ces soldes d’été 2025 puisqu’il est disponible en livraison gratuite chez Darty pour 720,62 euros grâce à une remise panier de 10 %.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TCL 65C89B. Le tableau s’actualise automatiquement.

TCL propose un TV avec une image bien calibrée

-500 € pour cette barre de son notée 9/10 Pour une expérience cinéma à la maison, découvrez la barre de son Samsung Q995F. Sa spatialisation 11.1.4 vous plonge dans l’ambiance de vos films avec des détails subtils et une immersion bluffante.

Pour commencer, ce téléviseur bénéficie d’un design premium, avec des finitions soignées, un pied central ajustable sur deux hauteurs, des bords fins et un châssis affiné. De quoi faire joli quand il est posé dans votre salon, même éteint. Mais bien sûr, c’est quand il est allumé que ce téléviseur prend tout son intérêt. Ce téléviseur de 65 pouces affiche de l’Ultra HD avec une luminosité max en HDR de 2143 cd/m².

Si vous prenez en compte qu’il s’agit d’une dalle QD Mini-Led, vous avez là une image de qualité. Il y a 1344 zones de rétroéclairage qui font que le contraste est très élevé et le blooming est limité. Pour en profiter, il n’y a même pas de réglages à faire une fois déballé, le téléviseur est bien calibré, dès sa sortie d’usine, aussi bien en SDR qu’en HDR. Pour la compatibilité, il prend en charge l’HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ et HLG.

Le cinéma et le gaming mis à l’honneur

Le TCL 65C89B brille particulièrement pour les jeux vidéos. Il est compatible VRR, ALLM, HGiG avec un input lag de 14,7 ms qui fait mieux que le Sony Bravia 7 à 17,1 ms. Si vous jouez en 4K, vous pouvez profiter de la fluidité de 144 images par seconde. En Full HD, elle se paye le luxe de monter jusqu’à 240 Hz. Il y a des modes d’affichages personnalisés pour le jeu vidéo, avec une Game Bar 3.0 pour avoir des options dédiées.

Pour vos périphériques externes, il y a 4 ports HDMI dont 2 sont en 2.1, un port USB 3.0, du WiFi 6, du Bluetooth 5.2, une sortie optique numérique et une prise casque. L’audio est soigné aussi avec un système Onkyo Ultra-Bass 2.1.2 (il est 2.2.2 sur les modèles 85 et 98 pouces) compatible avec les formats DTS-X et Dolby Atmos. Peu de choses à lui reprocher si ce n’est un antireflet perfectible et une télécommande qui n’est pas rétroéclairée. Mais pour son prix soldé, difficile de lui en vouloir.

Vous pouvez en apprendre plus sur le TCL 65C89B en consultant notre test complet de ce téléviseur passé entre nos mains, dans cette exacte même configuration.

Notre guide d’achat sur les meilleurs téléviseurs OLED ou QLED du moment est là pour vous aider à trouver votre future dalle.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.