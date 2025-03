La box multimédia Fire TV Cube 4K, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos est actuellement en promotion

Le Fire TV Cube est la version la plus évoluée des boitiers multimédias Fire TV, en proposant un modèle certes moins nomade, mais plus polyvalent, accessible pour 129,99 euros.

Amazon a développé toute une gamme de boitiers multimédia, les Fire TV, permettant d’avoir une interface de TV connectée sur n’importe quel écran. Il y en a pour tous les goûts et les budgets, avec les Fire TV Stick qui vont du modèle Full HD à la 4K avec un format de type clé USB à brancher sur le port HDMI de votre écran ou vidéoprojecteur. Puis vient le Fire TV Cube, un appareil qui a plutôt l’air d’un décodeur, un peu plus imposant, mais permettant de faire beaucoup plus de choses. Son prix est, lui aussi, plus important, heureusement qu’il profite de promotions régulières comme les ventes de printemps Amazon où vous pouvez l’avoir avec 30 euros de réduction.

Les points forts du Fire TV Cube

La possibilité de visionner du contenu 4K

Le port USB pour charger vos propres contenus

Le WiFi 6E et le port Ethernet stabilisent la connexion

Grâce aux ventes de printemps Amazon, vous pouvez commander le Fire TV Cube pour 129,99 euros au lieu de 159,99 euros.

Une carte Premium pour 0€/mois La Carte Gold CB Mastercard est gratuite chez Fortuneo si vous ne faites qu’un seul paiement par mois. Bénéficiez des garanties d’assurance et d’assistance élargies facilement !

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Fire TV Cube. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un cube bien pratique pour regarder la TV en 4K

Vous vous demandez peut-être quel est l’intérêt d’avoir un appareil comme le Fire TV Cube à une ère où quasiment tout le monde dispose d’un téléviseur connecté. La réponse est simple : la fluidité. Car vous avez beau avoir un téléviseur dernier cri, il doit gérer plusieurs choses simultanément. Là où le Fire TV Cube a sa puissance uniquement dédiée au streaming. Et pas n’importe quelle puissance puisqu’il dispose de 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire.

Alors oui, le Fire TV Cube est un peu imposant, qui fait 86 mm de côté pour 77 mm de haut. Vous pouvez quand même facilement l’emporte, notamment si votre lieu de villégiature n’a pas d’accès aux plateformes de streaming. En plus, ce modèle est particulièrement polyvalent grâce à sa connectique. Vous n’avez besoin que d’une prise de courant et d’une connexion WiFi pour fonctionner.

Une box multimédia au format décodeur compatible Alexa

L’avantage de ce format c’est que la box est équipée d’Alexa, l’assistant vocal d’Amazon. Sur les Fire TV Stick, il y a Alexa, mais via la télécommande, si le TV est allumé et sur le canal où est branché l’appareil. Ici, avec le Fire TV Cube, vous avez directement accès à Alexa sur l’appareil, que le TV soit allumé ou non. Ce qui vous permet de chercher vos programmes et contrôler votre maison connectée via le Cube.

À l’arrière du Fire TV Cube, vous avez deux ports HDMI (entrée/sortie), un port Ethernet et un port USB-A. Ce dernier est particulièrement intéressant puisqu’il permet de brancher un HDD ou une clé USB pour lire vos propres fichiers. Une chose totalement impossible sur les modèles Stick, à moins d’acheter un double câble proposant un port USB. Donc avec ce Fire TV Cube branché sur votre téléviseur, vous accédez à tous vos divertissements, même le gaming en Cloud avec Luna, compatible 4K, Dolby Atmos, Dolby Vision et HDR10+.

Il existe des alternatives au Fire TV Cube, comme l’Apple TV, la Nvidia TV Shield et le Chromecast avec Google TV. Pour savoir ce qu’ils valent, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleurs boitiers multimédias.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.