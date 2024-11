Un TV QLED 4K 55″ bien doté (Dolby Vision et Atmos, HDMI 2.1) à moins de 370 € ? C’est possible pendant le pré-Black Friday

Le TV TCL 55QLED780 est un modèle très complet qui cumule les compatibilités. Il devrait avant tout intéresser celles et ceux qui ont un petit budget. En effet, en ce pré-Black Friday, il peut vous revenir à 369 euros au lieu de 449 euros chez Son-Vidéo.

Pour mettre la main sur un TV QLED bien calibré sans pour autant devoir se ruiner pour cela, alors il vaut mieux chercher dans le catalogue de TCL. La marque propose, à des tarifs agressifs, une foule de références accumulant les compatibilités avec les meilleures normes vidéo, à l’image du modèle TCL 55QLED780, que l’on trouve en ce moment à moins de 400 euros pendant le pré-Black Friday.

Les points forts du TV TCL 55QLED780

Une dalle QLED Pro 4K de 55 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Dolby Atmos, DTS Virtual:X

Des ports HDMI 2.1

Auparavant affiché à 449 euros, puis réduit à 419 euros, le TV TCL 55QLED780 peut aujourd’hui vous revenir à 369 euros chez Son-Vidéo grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 31 décembre 2024.

Une grande dalle QLED lumineuse

Le modèle TCL 55QLED780 présente ici un design particulièrement élégant et fin, avec ses bordures d’écran très fines, voire invisibles, son cadre en aluminium ou encore ses pieds assez discrets. Venant de la marque, habituée à soigner l’apparence de ses téléviseurs, ce n’est plus étonnant. On a donc là un TV sobre qui se fond facilement dans toutes les décorations d’intérieur.

L’un des autres atouts de ce téléviseur, c’est évidemment cette dalle 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) QLED de 55 pouces qui offre de beaux contrastes et une restitution fidèle des couleurs. Ce modèle embarque même la technologie QLED Pro développée par le fabricant, qui promet une bien meilleure luminosité. La dalle supporte par ailleurs les formats Dolby Vision, HLG, HDR10 et HDR10+, qui permettent d’obtenir des images plus contrastées et riches en détails, notamment grâce à une extension de la plage dynamique. Côté son, on a droit à du Dolby Atmos et même à du DTS Virtual:X, soit l’assurance de profiter d’un son surround 3D bien immersif.

Un peu de gaming pour compléter le tout

Le TV TCL 55QLED780 peut aussi convenir aux joueuses et aux joueurs grâce à ses trois ports HDMI 2.1, grâce auxquels ils pourront jouer en 4K@60Hz. Oui, la dalle étant limitée à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, on devra malheureusement se passer du mode 4K@120 fps… Hormis ce petit bémol, on peut tout de même profiter d’une bonne fluidité en 4K ainsi que de la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode), qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet.

Pour finir, ce modèle tourne sous Google TV, un système d’exploitation toujours aussi fluide qui assure une navigation facilitée dans l’interface. Les applications phares de streaming sont évidemment de la partie depuis le Play Store, tout comme un grand nombre de jeux vidéo et de services de cloud gaming. Google oblige, vous pouvez aussi envoyer toutes vos requêtes vocales à Google Assistant, ainsi que diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette grâce à la fonction Chromecast.

