Moins de 450 € pour ce TV TCL QLED de 55″ avec HDMI 2.1 et une compatibilité 144 Hz, qui dit mieux ?

On trouve enfin de très (très) bonnes affaires du côté des TV : ce TV QLED TCL 55T8B, avec sa dalle Qled et sa foule de compatibilités, tombe à 449 euros, au lieu de 749 euros de base.

TCL 55T8B // Source : Amazon

Généralement, il faut dépenser beaucoup pour mettre la main sur un TV à la fiche technique complète, mais c’est sans compter sur TCL et son modèle 55T8B : dalle QLED 4K de 55 pouces, taux de rafraîchissement de 144 Hz, traitements HDR à foison, Google TV et ports HDMI 2.1, le tout pour même pas 450 euros. Un rapport qualité-prix impressionnant pour ce premier trimestre de l’année 2025.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour ce TV TCL

Une dalle QLED de 55 pouces en 4K HDR

Des ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS, et jusqu’à 144 Hz en Full HD

Google TV pour la partie Smart TV

Avec un prix barré à 749 euros, le téléviseur TCL 55T8B s’affiche à un prix plus intéressant sur Amazon : 449 euros seulement.

Une dalle Qled qui en jette pour le prix

Avec cette référence, le 55T8B, vous avez un TV élégant tout en finesse, avec un écran sans bordures. Ce qu’on va surtout apprécier, c’est sa dalle QLED 4K dont les images jouissent d’une meilleure luminosité, des couleurs plus maîtrisées et d’un rapport de contraste plus étendu qu’avec un affichage LED, ainsi qu’une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Autant dire qu’on en a déjà pour son argent.

Ce n’est pas là le seul atout de cet écran, puisque la marque n’a pas lésiné sur les compatibilités : les formats Dolby Vision IQ, HDR10 et HDR10+, HLG sont bien supportés par le TV. De quoi profiter d’une belle qualité d’image, d’un bon niveau de détails et d’une luminosité agréable. Sur la partie audio, on a droit à du Dolby Atmos avec le système sonore Onkyo 2.0, afin de maximiser encore l’immersion avec un audio riche et vaste.

Aussi douée pour le gaming

Regarder ses films et ses séries dans les meilleures conditions, c’est bien, mais un TV avec lequel on peut aussi jouer de manière réactive, c’est encore mieux. Le 55T8B intègre des ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K à 120 images par seconde. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) sont aussi de la partie : le premier permet de profiter d’une latence réduite et le second de lancer des sessions sans déchirures d’écran. Parfait pour une PS5 ou une Xbox Series X. Il propose même un taux de rafraîchissement à 144 Hz en FHD/QHD pour séduire les joueurs sur PC.

Enfin, du côté de l’interface Smart TV, le TCL 55T8B s’appuie sur Google TV, un OS très prisé pour son côté intuitif, mais surtout l’accès au millier d’applications du Play Store. Les principales applications de streaming sont disponibles par défaut, telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, MyCanal ou encore Spotify. Ce logiciel rend le TV logiquement compatible avec l’assistant vocal de Google ainsi qu’avec le Chromecast qui permet de streamer du contenu depuis un appareil connecté.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV TCL du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.