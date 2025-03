Carrefour propose 500 € de remise sur ce téléviseur TCL QLED 4K de 75″ à 144 Hz, idéal pour le gaming

Si vous cherchez un TV pour toutes vos formes de divertissement avec du QLED Mini LED, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un prix en baisse, le TCL 75C803 est à 799,99 euros chez Carrefour.

TCL 75C803 // Source : TCL

C’est une offre qui sort un peu de nulle part et qui fait donc plaisir, surtout qu’elle concerne un téléviseur qui combine de nombreuses caractéristiques techniques intéressantes, comme les ports HDMI 2.1, les 144 Hz de taux de rafraichissement et une utilisation du QLED Mini LED. Un TV avec une bonne fiche technique et un prix intéressant grâce à cette promo de 500 euros sur le site de Carrefour.

Les points forts du TCL 75C803

La technologie QLED Mini LED et la 4K sur 75 pouces

La compatibilité Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, HDR10+ et HLG

Pour le gaming, vous avez l’ALLM, le VRR et 144 Hz

C’est une sacrée réduction qui vous attend chez Carrefour sur le TV QLED 4K TCL 75C803, puisqu’il passe de 1299,99 euros à 799,99 euros.

Ce n’est pas le cinéma à la maison, mais presque

Le TV TCL 75C803 fait partie de la gamme de téléviseurs tailles XL. Son écran de 75 pouces, équivalent à 189 centimètres de diagonale, offre une expérience similaire à celle d’un petit projecteur de cinéma. Avant de l’acheter, assurez-vous d’avoir un meuble TV suffisamment grand pour l’accueillir et de prendre en compte la distance par rapport à l’écran pour éviter toute fatigue oculaire. Une fois ces aspects pris en compte, vous pouvez pleinement profiter de l’écran sans bord Mini LED, doté d’un panneau Quantum Dots (QLED) pour un contraste élevé, des effets de « blooming » limités et des couleurs vives.

La technologie Mini LED permet également d’obtenir une image plus lumineuse. Le TV prend également en charge la résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels) et les formats HLG, HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ, qui améliorent les détails et le contraste de l’image. Le système audio est équipé de Dolby Atmos, offrant une expérience audio immersive.

Un téléviseur qui va faire plaisir aux gamers

Le TCL 75C803 se positionne comme un téléviseur complet, conçu pour satisfaire les joueurs les plus exigeants comme les amateurs de films et séries en streaming. Pour ça, vous retrouvez Google TV, le système d’exploitation intuitif qui donne accès à une vaste bibliothèque d’applications et personnalise les recommandations de contenu. Pour les gamers, ce TV offre une bonne fluidité grâce à sa compatibilité 144 Hz et à la 4K@120fps via ses ports HDMI 2.1, optimisant ainsi l’expérience sur PS5 et Xbox Series X. Les technologies ALLM et VRR viennent compléter cette panoplie en minimisant la latence et en éliminant les défauts d’affichage.

Pour une immersion encore plus poussée, le TCL 75C803 intègre la technologie DLG à 240 Hz, qui, bien que limitée au Full HD, simule une fréquence de rafraîchissement supérieure. L’intégration des assistants vocaux Google Assistant et Alexa, ainsi que la compatibilité Chromecast et AirPlay 2, renforcent son aspect pratique et connecté, faisant de ce téléviseur un véritable centre de divertissement polyvalent.

