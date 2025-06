Samsung sublime l’OLED avec ce TV 4K de 77 pouces sorti en 2024 et aujourd’hui en forte promotion

PC Componentes se fend d’une promotion de 15 % sur un téléviseur digne d’un écran de cinéma : le Samsung 4K OLED de 77 pouces est disponible à 1 699 euros au lieu de 1 999 euros.

Samsung TQ77S90DAEXXC // Source : Samsung

Ce téléviseur 4K OLED par Samsung fait partie de la gamme S90D, disponible depuis 2024. La marque coréenne continue de faire des progrès en matière de traitement d’image et de son, avec la présence de l’intelligence artificielle pour améliorer l’image en temps réel et l’adapter à vos goûts de cinéphile. Avec une taille de 77 pouces, l’OLED et la 4K, vous avez une qualité d’image folle sur une grande surface, de quoi plonger dans vos divertissements avec une qualité à la hauteur du prix du téléviseur, qui bénéficie de 300 euros de réduction.

Les points forts du Samsung S90D 77″

Le processeur NQ4 AI Gen2 traite l’image en temps réel

La taille de 77″ est particulièrement adaptée aux grands espaces

Le HDR+ sur l’OLED soigne l’image comme jamais

Sur le site de Samsung, ce modèle TQ77S90DAEXXC coûte 1 999 euros. Chez PC Componentes, c’est beaucoup plus intéressant puisqu’il est affiché à 1 699 euros.

Samsung combine l’OLED et l’HDR+

Découvrez la puissance du Mini LED TCL Une luminosité record, un nouveau design Zero Border, un système son Bang & Olufsen et toujours le meilleur rapport qualité-prix du marché : voici la nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED TCL C89K, de 55 à 98 pouces.

Ce téléviseur Samsung est un modèle connecté, avec l’accès à toutes les plateformes de streaming audio, vidéo et gaming les plus populaires, en 4K sur une surface de 77 pouces. Jusque-là, rien d’extraordinaire si ce n’est la surface d’affichage qui est plutôt grande et qui demande une certaine distance de recul. Donc il faut avoir une grande pièce et un meuble assez solide pour la soutenir, puisqu’elle fait quand même 34,2 kg avec son pied.

Comme la 4K ne suffit pas, Samsung propose une dalle non seulement OLED mais qui propose aussi la compatibilité HDR+. Avec la première, vous avez des couleurs vives, opposées à des noirs profonds. Quant au second, il améliore la luminosité et accentue les contrastes. La combinaison des deux offre un résultat plutôt spectaculaire et qui flatte la rétine.

Un téléviseur qui peut aussi s’adapte au gaming

Le Samsung S90D de 77 pouces est équipé d’un processeur N4Q AI Gen2 qui va améliorer les images en temps réel, en travaillant sur la luminosité, les couleurs, le contraste et la mise en avant des détails. C’est particulièrement intéressant pour l’aspect gaming du téléviseur, puisqu’il est tout désigné pour ça avec sa fréquence de rafraîchissement native de 100 Hz qui peut monter jusqu’à 144 Hz si vous activez l’option dédiée.

Même le son bénéficie d’un traitement de faveur avec une puissance de 40 W et une compatibilité Dolby Atmos bien appréciable avec le système 2.1 inclus. Il y a d’autres fonctions intéressantes comme le multi-view jusqu’à deux écrans ou encore les 130 chaînes gratuites incluses avec Samsung. Pour la connectique, vous avez 4 ports HDMI, tous compatibles 4K@144 Hz, deux ports USB-A, un port Ethernet et une sortie audio optique numérique. Sans oublier le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.2 pour tout ce qui est sans-fil. Et ce n’est que la partie immergée de l’iceberg de tout ce que propose ce téléviseur.

Si l’Oled vous intéresse et que vous cherchez un coup de pouce pour trouver un modèle qui rentre dans votre budget tout en répondant à vos exigences, ce guide d’achat est là pour vous aider.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.